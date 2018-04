בין הסיבות שמובילות לבחירת היעד הבא לנסיעה תופס הנושא הקולינרי נפח לא מבוטל, אצל מי יותר ואצל מי פחות (בעיקר יותר). מיהן חמשת הערים שהגולשים בעולם דירגו כמומלצות ביותר ל"פוד'יס"?

התחרות היא לא פשוטה - ועדיין הצליח האתר טריפאדוויזר להרכיב רשימה של ערים (הרשימה המלאה כוללת 10 ערים) לפי דירוג שהתבסס על מאות אלפי חוות-דעת שפרסמו הגולשים מכל העולם. בכל אחת מהערים ציין הדירוג גם את הסיור הקולינרי המבוקש ביותר לפי בחירת הגולשים ובהתאם להיקף ההזמנות הסיור בפועל. לפי נתוני טריפאדוויזר, התיירים מחפשים אחר חוויות שהן גם לחך לאור העובדה שהיקף הסיורים הקולינריים שהתיירים צורכים ביעדים אליהם הם נוסעים זינקו בכ-60% במהלך 2017 לעומת ב-2016.

לא מפתיע לגלות שהערים האיטלקיות מקבלות מקום של כבוד ברשימה, שאותו פותחת הבירה האיטלקית בכבודה ובעצמה - רומא. לפי הדירוג, רומא היא אהובת הקולינריה העולמית. התפריט ברומא יכול להיות פיצה מדוכן ברחוב, עבור במסעדות ביתיות וקלילות ועד מסעדות יוקרה, כשהוא לא פוסח על גלידה משובחת או אספרסו משכר בדרך.

רומא משאירה בקרב התיירים זיכרון חזק של חוויות קולינריות שהם צברו בעת הביקור באחת הערים המתוירות ביותר בעולם. הסיור שאותו הזמינו הכי הרבה גולשים הוא: Rome Food Tour by Sunset around Prati District, ומחירו מתחיל ב-370 שקל.

גם במקום השני נשארים בארץ המגף בו מדורגת פירנצה, בירת חבל טוסקנה, שנחשבת לחגיגה קולינרית בפני עצמה. בין אם בשוק המפורסם Mercato Centrale הפועל בה עוד מ-1874 או בשלל המסעדות הפזורות בפירנצה היפה ובהן מוגשים מאכלים איטלקיים מסורתיים האופייניים לאזור הצפון. הסיור המבוקש ביותר לפירנצה הוא Cooking Class and Lunch at a Tuscan Farmhouse with Local Market Tour from Florence. המחיר למשתתף מתחיל ב-430 שקל.

השוק Mercato Centrale בפירנצה / צילום: Shutterstock

את המקום השלישי והמכובד תופסת הבירה הצרפתית, עיר האורות פריז. מריחות המאפים המשכרים בכל פינת רחוב, עבור בגבינות, בנקניקים, בפירות הים או ביין. חוויות האוכל בפריז כוללות אסתטיקה מרהיבה, שווקים ססגוניים ומסעדות ברמות פאר משתנות שבשנים האחרונות מושפעות גם מההגירה העצומה לעיר. הסיור המבוקש ביותר בפריז הוא Paris Food Tour: Taste of Montmartre, שמחיר ההשתתפות בו מתחיל בכ-370 שקל לאדם.

ברצלונה, אחת הערים החביבות על הישראלים, דורגה במקום הרביעי. אין ספק כי שוק ה"בוקריה", אחד המפורסמים בעולם, תרם לדירוג הזה, לצד אינספור מסעדות בהן מוגשות מנות טפאס עתירות בירקות, דגים, פירות ים ועוד. הסיור המפורסם ביותר לפי טריפאדוויזר הוא Interactive Spanish Cooking Experience in Barcelona, במחיר של כ-140 שקל למשתתף.

את החמישייה הראשונה סוגרת ניו-אורלינס, שמפורסמת לא רק לאור הצד המוזיקלי שבה (או לאור הנזקים העצומים שספגה בסופת ההוריקן קטרינה). הצד הקולינרי חזק בעיר הגדולה בלואיזיאנה, בין היתר בזכות הקפה המפורסם של ניו-אורלינס, לצד מזונות מגוונים המושפעים מהתרבות האינדיאנית ומהאיים הקאריביים - בשרים, ירקות ותבלינים פיקנטיים. הסיור המפורסם ביותר בעיר הוא ה-New Orleans Food Walking Tour of the French Quarter, שמחיר ההשתתפות בו הוא כ-200 שקל לאדם.

5 הערים שסוגרות את הרשימה הן ניו-יורק, ונציה, מדריד, טוקיו ובנגקוק.

