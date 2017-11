שווי yes ירד בכ-186 מיליון שקל במהלך רבעון אחד

החרפת התחרות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל מובילה לירידת ערך נוספת בהערכת השווי של חברת yes. מדוחות בזק שפורסמו הבוקר (ה') עולה כי שוויה של yes מוערך נכון לסוף הרבעון השלישי של 2017 בכ-1.76 מיליארד שקל - זאת לעומת הערכה של כ-1.95 מיליון שקל ברבעון הקודם. כלומר, במהלך רבעון אחד ירד שוויה של yes בכ-186 מיליון שקל. בסוף 2016 הוערכה yes בשווי של כ-2.55 מיליארד שקל, כך שמתחילת השנה שוויה הופחת ב-790 מיליון שקל.

הערכת השווי בוצעה על-ידי גיזה-זינגר-אבן ולקחה בחשבון הערכות של שיעור היוון 8.5% (אחרי מס) ושיעור צמיחה פרמננטית של 1%.

למרות ירידת השווי, בזק לא נדרשה להכיר בהפחתות בגין ירידת ערך, משום ששווי yes בספריה נמוך יותר.

נזכיר כי לאחרונה נכנסה לשוק הטלוויזיה חברת פרטנר, והצטרפה בכך לסלקום שכבר השיקה את שירותי הטלוויזיה שלה לפני כ-3 שנים. במקביל ישנה תחרות מצד גורמים כמו נטפליקס, למשל.

בזק ציינה בדוחות כי "לאור החרפת התחרות, עדכנה די.בי.אס (yes) את תחזיותיה וגיבשה תוכנית עסקית חדשה שמטרתה להתמודד עם התחרות". לדברי החברה, "הנחה מרכזית בבסיס התחזית היא כי התחרות השוררת בשוק תימשך בטווח הבינוני, במסגרת תחרות זו פעילות החברה תושפע מנטישת מנויי טלוויזיה בלוויין ומירידה בהכנסה הממוצעת ממנויים אלה. במקביל, השקת מותג הטלוויזיה Sting צפויה לגרום לגידול במספר מנויי החברה בקצב העולה במעט על קצב נטישת מנויי הטלוויזיה בלוויין".

Sting הוא שירות טלוויזיה אינטרנטית ש- yes השיקה לאחרונה במטרה להשיב מלחמה למוצרי סלקום ופרטנר.

ברבעון השלישי הסתכמו הכנסות yes ב-406 מיליון שקל, ירידה של 2.4% ו-6.5% לעומת הרבעון הקודם והמקביל, בהתאמה. ה-EBITDA של החברה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ירד ב-10.8% מהרבעון הקודם וב-21.9% מהרבעון המקביל, והגיע ל-107 מיליון שקל. בשורה התחתונה נרשם הפסד נקי של 123 מיליון שקל, לעומת הפסדים של 151 מיליון שקל ברבעון הקודם ושל 142 מיליון שקל ברבעון המקביל.

yes איבדה ברבעון 6,000 מנויים, וההכנסה הממוצעת שלה ממנוי ירדה ב-3 שקלים ל-226 שקל.

yes ממשיכה להוביל את שירותי הפרימיום בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל, ודואגת לחדשנות מוצרית שלא נראתה כמותה בישראל, וכך בהמשך להבאת בשורת שידורי ה-K4 בישראל, השיקה ברבעון זה גם שלט חכם בעל יכולות זיהוי קוליות", מסר מנכ"ל yes, רון אילון. "בקטגוריית מיזמי הטלוויזיה האינטרנטיים, חוברו כבר אלפי הלקוחות הראשונים לשירות הטלוויזיה האינטרנטי המוביל STING TV, אשר פונה לקהל יעד בעל סגנון חיים דיגיטלי ומאפשר לו חופש בחירה מלא מבין שפע של עולמות תוכן ישראלי ובינלאומי, כפי שלא היה קיים בקטגוריה זו".