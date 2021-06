מושגים שמופיעים בדוח

רגע לפני שאנחנו צוללים לכל מה שעשינו ולא עשינו בשנה האחרונה, זו הזדמנות ליישר קו לגבי חלק מהמושגים שמנחים אותנו ומוזכרים בדוח הזה. ההגדרות משלבות פירוש מילוני עם פרשנות מקצועית-סובייקטיבית שלנו, בהלימה לערכים ולחזון המנחים אותנו.

אֵמוּן

על פי האקדמיה ללשון העברית, אמון הוא "רגש ביטחון כלפי אדם".

לפי מילון רב מילים, אמון הוא "אמונה או ביטחון מלא במישהו או במשהו, היחס של מי שמאמין במישהו או במשהו".

לפי ויקיפדיה, אמון הוא "תודעה המבטאת יחס כלפי המציאות בו מאמין נותן האמון כי הגורם בו ניתן האמון יכיל תכונה מוגדרת אחת או יותר בעתיד".

אנחנו כבר לא יודעים למי להאמין, אבל מאמינים שאֵמוּן הוא המַטְבֵּעַ הֶחָדָשׁ.

אֵמוּן כְּמַטְבֵּעַ הֶחָדָשׁ

במרכז הדיונים של הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס 2019 עמד נושא ה"אמון כמטבע החדש" בציון השפעות חוסר האמון - על הכלכלה, החדשנות ואי השוויון העולמי. ע"פ ד"ר יובל קרניאל, משפטן, חוקר תודעה וכותב אורח בגלובס: "תעשיית חוסר האמון מפרנסת הרבה מאוד אנשים" ו"אי אמון הוא מחלה חברתית עמוקה שאנו נושאים איתנו".

מי שחוקר את נושא האמון והשפעתו על כלל המוסדות בעולם, הוא גוף התקשורת הפרטי Edelman, שיצר את "ברומטר האמון" ומוציא מדי שנה דוח אמון גלובאלי, המנתח את מידת אמון הציבור במגוון מוסדות ב-28 מדינות בעולם.

לפי דוח אדלמן לשנת 2021, הציבור נוטה להאמין למגזר העסקי ולממשלה יותר משהוא מאמין לתִּקְשֹׁרֶת.

תִּקְשֹׁרֶת

לפי מילון רב-מילים, אמצעי התקשורת הם הכלים המדווחים על החדשות ומספקים מידע ופרשנות לציבור, כולל רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, רשתות חברתיות ועִתּוֹנוּת.

עִתּוֹנוּת

לפי פקודת העיתונות שנחקקה בארץ ב-1933, עיתון הוא "כל דבר דפוס המכיל חדשות, ידיעות, סיפורי מאורעות...או עם כל עניין אחר בעל חשיבות ציבורית, הנדפס בכל לשון והיוצא לאור בישראל, למכירה או להפצת חינם".

אנחנו מאמינים שעיתון הוא גוף שמחויב לתיווך המציאות באופן שמאפשר לקוראיו לגבש עמדה עצמאית, המהווה בסיס לקיום הדמוקרטיה. גוף ששואף לעצמאות כלכלית כדי לא להיות כפוף לאינטרסים זרים ולשרת נאמנה את קוראיו.

לא בכדי חזון גלובס הוא לפעול כגוף תוכן ותקשורת עצמאי, להוביל עיתונות אחראית ואפקטיבית ולחתור להשגת אמון בין-מגזרי, על מנת להגדיל פריון וצמיחה כלכלית בישראל.

הגדרת החזון, הערכים והקוד האתי הם חלק מכוכב הצפון של גלובס, שמהווה נקודת בידול מרכזית מול עיתונים אחרים.

נקודת בידול נוספת שנגזרת מזו הראשונה היא ברצף הבחירות, תמהיל הנושאים, התעדוף והכותרות – כי לַמִּלִּים יֵשׁ עֵרֶךְ.

לַמִּלִּים יֵשׁ עֵרֶךְ

סלוגן המלווה אותנו מזה שנתיים ומבטא את המחויבות העמוקה שלנו ליצירת ערך – בראש ובראשונה לקוראים - ולכלל מחזיקי העניין.

הסלוגן "למילים יש ערך" הוצע על ידי עורך החדשות רועי ברק, במהלך סדנה פנימית חוצת ארגון, שחידדה את נקודות הבידול של גלובס. בסדנה השתתפו עובדים, חברי הנהלה ועִתּוֹנַאים.

מִיהוּ עִתּוֹנַאי?

בכנות? אנחנו לא יודעים לומר. כיום, כל אחד יכול להכריז על עצמו שהוא עיתונאי (או מו"ל) ללא מחויבות לאמת מידה, אתיקה וסטנדרטים.

נושא הגדרת "מיהו עיתונאי" היה חלק מהמחלוקת בין גלובס למועצת העיתונות, לאחריו פרש גלובס מהמועצה. המכתב המלא של מו"ל גלובס אלונה בר און, פורסם במתחם האונליין "גּלוֹבְּס עַל גּלוֹבְּס".

גּלוֹבְּס עַל גּלוֹבְּס

מדור ייעודי באתר גלובס המציג בשקיפות את מאחורי הקלעים של הארגון התפעולי ומערכת גלובס.

במתחם הדיגיטלי מפורסמים בין היתר: חזון גלובס, הערכים ומשמעותם, אודות העבודה העיתונאית בגלובס, מכתבי המו"ל לעובדים ולמועצת העיתונות, דוגמאות לעִתּוֹנוּת פִּתְרוֹנִית ועוד.

עִתּוֹנוּת פִּתְרוֹנִית

גישה של דיווח עיתונאי המתמקד בפתרונות לבעיות חברתיות ולא רק בבעיות עצמן. גישה זו נקראת באנגלית Solution Journalism.

אנחנו קוראים לזה בשפה פנימית: "אומרים מה-כן, ולא רק מה-לא". כך למשל, אנחנו מציגים הצעות לפתרונות בצד הבעיות והעוולות שאנחנו חושפים, או מפרסמים ניתוחים של בדיקת עובדות לפֵייק נְיוּז.

פֵייק נְיוּז

(בעברית: חַדְשׁוֹת כָּזָב וביחיד יְדִיעַת כָּזָב)

מידע שקרי המופץ בערוצי התקשורת וברשתות החברתיות ונראה כמו מידע חדשותי. לפי מילון קולינס: "False, often sensational information disseminated under the guise of news reporting".

הדיילי טלגרף הגדיר את הפייק ניוז כ"אחד האיומים הגדולים ביותר לדמוקרטיה", כיוון שהוא פוגע ביכולת לגבש עמדה עצמאית על בסיס תמונת מציאות אמיתית.

כדי להילחם בתופעת הפייק ניוז קמו ארגוני בדיקת עובדות, כגון ה-IFCN.

IFCN

International Fact Checking Network היא יחידה במכון פוינטר לתקשורת בפלורידה ארה"ב, המאגדת ותומכת מקצועית בארגוני בדיקת עובדות מכל העולם על ידי קידום נהלי עבודה ושיתוף ידע בתחום. חמשת העקרונות המנחים ב־IFCN הם: א־מפלגתיות והוגנות; שקיפות ואיכות נדרשת של מקורות; שקיפות בנוגע למימון ומעמד משפטי; הנגשת מתודה; ומחויבות ליישום מדיניות כנה ושקופה של תיקונים.

הגוף היחיד בישראל שקיבל הסמכה לבדיקת עובדות מטעמו הוא הַמַּשְׁרוֹקִית שֶׁל גּלוֹבְּס.

הַמַּשְׁרוֹקִית שֶׁל גּלוֹבְּס

המשרוקית של גלובס היא יחידה עצמאית המבצעת בדיקת עובדות על התבטאויות פומביות של אישי ציבור, שמועות ותכנים בעלי חשיבות ציבורית במטרה לספק לקוראי גלובס כלי לבחינת אמינות מידע. באמצעות בדיקה מתודולוגית מקיפה, מאוזנת ועניינית של המרכיב העובדתי בשיח הציבורי, המשרוקית מובילה בישראל שיח ציבורי אמין ומעוגן בעובדות.

העקרונות המנחים את עבודת המשרוקית הם דיוק, הקפדה על עובדות ופרטים ושימוש במקורות אמינים וגלויים, ללא שימוש במקורות אנונימיים וללא קשר לזהות הדובר או לעמדה המוצגת באמירה הנבדקת. המשרוקית פועלת בהתאם לקוד האתי של גלובס, קוד העקרונות המנחים של הרשת הבינלאומית של ארגוני בדיקת העובדות IFCN, תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ועקרונות היסוד של ה-CCJ.

CCJ

The Committee of Concerned Journalism

ב–1997 הוקם צוות–משימה לבחינת היסודות המקצועיים של העיתונות בארה"ב. הצוות פעל במסגרת ה-CCJ שחסה תחת "פרויקט המצוינות בעיתונות", במימון שתי קרנות פילנתרופיות -Carnegie Corporation of New York ו-Knight Foundation.

במסגרת המחקר, שנמשך ארבע שנים, כונסו 20 ועדות בפריסה כלל–ארצית ובוצעו סקרי עומק בקרב עיתונאים. המחקר הניב רשימת עקרונות המהווה יסוד תיאורטי מפורט להגדרת מקצוע העיתונות ומטרתו.

מַשֶּׁהוּ לֹא בָּרוּר?

זה בסדר, גם אנחנו עדיין שואלים שאלות. תובנות, הערות והארות לגבי המושגים שהצגנו פה, יתקבלו בברכה במייל.