המחזה הבא יכול כנראה להתרחש רק בבריטניה: המוני אנשים נוהרים לעבר תחנת הרכבת התחתית Sloan Squre בלונדון, וממלאים את הקרונות כשהם עמוסים לעייפה בצמחים מכל מין וגודל. המחזה חוזר על עצמו כל שנה בסוף מאי, עם סיום תערוכת עיצוב הגינות RHS, המתקיימת בגני רנלו שבבית החולים המלכותי בצ'לסי (Royal Hospital and Ranelagh Gardens). "מדובר במסורת בת יותר ממאה שנים, ומי שפותחת את ההפנינג שנמשך חמישה ימים תמימים היא מלכת אנגליה בכבודה ובעצמה", אומר אילן בר, גנן ומעצב גינות המדריך מעת לעת טיולי גינות בעולם.

"קשה להאמין עד כמה תערוכת גינות יכולה להיות אירוע מחשמל", הוא אומר. "לשוטט בתוך יותר מ-150 אלף איש שמגיעים מכל העולם ופוסעים סביב הגינות משל היו יהלומי הכתר של המלכה, כשצוותים של ה-BBC מסתובבים ומסריטים כל הזמן - זאת חוויה סוחפת. אם המעצב נמצא במקרה בגינה שלו והקהל עומד ומריע, אפשר גם לפעמים להחליף איתו מילה. RHS היא תערוכת הגינות הנחשבת בעולם. גם הנסיך צ'רלס, שהוא חובב גינון ידוע, הציג שם לפני כמה שנים, וסביב הגינה שלו היה כמובן באזז גדול. כשהתערוכה ננעלה הייתי בכזה מצב רוח מעולה, שמילאתי שקית גדולה בפרחים ובדרך חזרה למרכז העיר נתתי פרח לכל בחורה שמצאה חן בעיניי ברכבת התחתית".

גינה עם אמירה אישית

בתערוכה, המשתרעת על שטח של כ-45 אלף מטרים רבועים, מוצגות בין 50 ל-60 גינות בגדלים שונים. הגינות מפורקות בתום התערוכה ומוקמות מדי שנה מחדש. בעוד שהקמתה של גינה קטנה כרוכה בעלות של 100 עד 300 אלף לירות שטרלינג, הקמת גינה גדולה עשויה לעלות מיליונים. מטבע הדברים, כל גינה מבטאת את האמירה האישית של המעצב. יש גינות עם קונספט כמו המדבר מול הטרופי, יש גינות שהן אמנותיות, יש שהן שואו ויש למשל גינה שהוקדשה לחיילים הבריטים שנהרגו בעיראק או חזרו משם הלומי קרב. בתום התערוכה הגינה נתרמה למוסד המטפל בחיילים והיא משמשת להם מזור לנפש.

מי שחפץ להשתתף בתערוכה חייב להגיש פנייה מסודרת ומנומקת ולהציג חשבון בנק המאפשר לו לעמוד בהוצאות הענקיות, או חסות של בנק מלווה. מדובר באירוע יוקרתי בקנה מידה עולמי המייצר הרבה יחסי ציבור, ונותנת החסות הראשית היא חברת ההשקעות M&G. החוקים להשתתפות בתערוכה נוקשים. למשל, מעצב שרוצה לשלב בגינה שלו דק מעץ, חייב להמציא אישורים שהעץ נכרת באופן חוקי, וגם אין להציג זנים בוטניים מהונדסים. מי שעמד באמות המידה והוזמן להציג, בפעם הראשונה תוקצה לו גינה קטנה, שעשויה לגדול בהמשך לפי מידת ההצלחה.

Gardens by the Bay, סינגפור, אחת החממות / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

"הנושא המרכזי באחת מהגינות היותר מהממות שראיתי היה שביל החלב", מספר בר. "שני אחים עיצבו גינה בצורת גלקסיה עם 'שמיים' כהים והבזקי אור. את הגינה עטפו קירות שחורים, הוצבו בה טלסקופים שצפו אל שביל החלב, במים שבקערות הכהות השתקפו צמחים וגרמי שמיים, ובין הצמחים הותקנו כתוביות המתכתבות עם הנושא השמיימי. לשמחתי, התאפשר לי להיכנס למתחם התערוכה יומיים לפני הפתיחה הרשמית. הרגשתי כמו הגננים של המלכה באליס בארץ הפלאות. התערוכה מהווה כמובן מוקד משיכה לגננים מקצועיים, אך היא מיועדת לחובבי גינון בכל רמות השיגעון".

תערוכת גינות בינלאומית נוספת, עם הרבה יוקרה, היא הפלוריאדה (Floriade), המתקיימת אחת לעשר שנים בהולנד, בכל פעם במיקום אחר, ועם סיומה הופכת לפארק ציבורי. אין צורך להילחץ, התערוכה הבאה תתקיים ב-2022.

הגינה שמאחורי החומה

טיולי גינות מיועדים מדרך הטבע לגננים ולבעלי משתלות, אבל גם לחובבים הארד קור שיודעים "לתקשר" עם צמחים. "לטעמי, גנים וגינות הם דרך מרתקת להתחבר למקומיים, לראות את הגינה שמאחורי החומה", אומר בר. "באחת הפעמים עמדתי נפעם בגן בקיוטו שביפן, כשלפתע ניגש אליי יפני דובר אנגלית. סיפרתי לו שבאתי לראות את הגינון שלהם, שבו כל אבן היא ישות, והוא הזמין אותי להתארח אצל משפחתו. התברר שהוא בעלים של חברת הייטק המתגורר בשדרה הראשית והמפוארת של קיוטו. התארחתי אצלם שלושה ימים בלתי נשכחים, הכול בזכות... גינה.

"גם טיול פרטי עם הבנות שלנו בתאילנד הסתיים בידידות מופלאה. המליצו לי על מלון נופש עם גינה אקולוגית, גינת סחלבים שלא רואים כמותה. עמדה שם אישה עם צינור והשקתה את הגינה ונקשרה בינינו שיחה. התברר שהיא הבעלים של המלון היפהפה הזה. מאז אנחנו מה-זה חברים. דרך הצמחים אתה מוצא את האנשים שהם ב-same-same שלך".

מעניין שטיולי גינות עדיין לא צברו פופולריות בקרב התיירים הישראלים, שרק מחפשים נישה תיירותית שעוד לא חוו.

"בישראל זאת עדיין נישה זעירה, המכוונת לאנשים המחפשים טיול ייחודי. אלה שנדלקות להם העיניים כשהם מריחים עץ. מכיוון שהרבה מהגינות הייחודיות הן גם אתרים היסטוריים, אני מנסה להנגיש את טיולי הגינות דרך ההיסטוריה. לפני כשנתיים ביקרתי עם קבוצה בגינתו של ווינסטון צ'רצ'יל במחוז קנט. צ'רצי'ל, שהיה חובב גינון ידוע, היה גם צייר חובב והביקור כולל גם את הסטודיו שבו צייר. היות שגם אני אוהב לצייר, ייתכן שבטיולים הבאים נשלב הפסקות ציור, למשל בגינת חבצלות המים היפהפייה של הצייר קלוד מונה בג'יברני שבצרפת".

אגב, אם אתם מבקרים במחוז קנט, אל תפספסו את אחוזת Sissinghurst Castle, ששימשה בעבר ככלא, נרכשה ב-1930 על-ידי המשוררת ויטה סקוויל-ווסט שהתפרסמה לא רק בשל הרומן שלה עם וירג'יניה וולף, אלא גם בזכות ספרי הגינון שכתבה, ובזכות בעלה הסופר והדיפלומט הרלוד ניקולסון, שעבד בגינה ועזר לה להפוך אותה לשכיית חמדה.

גן המבוך בגני הורטולוס בפולין / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

הגנים הסודיים של אירופה

גם אם תעמוד לרשותנו יריעה בגודל של גני ורסאי או של קיו גרדנ'ס בלונדון, נוכל למנות רק מעט מזעיר מטיולי הגינות והגנים המוצעים כיום בעולם, כמו למשל טיול גנים ב-La Jolla שבסן דייגו ועד המתחם הנוצץ Gardens by the Bay שבסינגפור. האיחוד האירופי הקדיש לאחרונה את מגזין התיירות החודשי שלו לתיירות גנים, תחת השם החינני Secret Gardens of Europe, עם היצע יוצא דופן של גינות מיוחדות אך פחות ידועות - מיוון וסרביה, פולין ומדירה, ועד גנים היסטוריים בגרמניה או גני טירות באירלנד. רק צריך לבחור ולטוס. למשל, בגני הורטולוס (Hortulus) שבדובז'יצה (Dobrzyca) בפולין, יש 28 גינות בסגנונות שונים של טבע ואדריכלות גנים, מיפני וצרפתי ועד אנגלי וים תיכוני. האטרקציה המתוירת ביותר בגן היא Hortulus Spectabilis, מבוך באורך כולל של 3 ק"מ, המורכב מ-18 אלף עצי אשור, ומי שמצליח להגיע למרכז המבוך, מוזמן לטפס על מגדל עץ בצורת סליל ה-DNA.

באיטליה, מעצמת גנים בפני עצמה, זכור לי במיוחד האי איזולה בלה (Isola Bella) שבלאגו מג'יורה (Lago Maggiore). מאז הביקור שלנו שם עברו עשרות שנים, אבל אני לא שוכחת את הטווס הלבן שפרס לכבודנו זנב מלכותי והתהלך כמו טווס בין עצי הגן. את רעיון הגן המופלא הזה הגה האציל ויטליאנו בורומאו (Vitaliano VI Borromeo) כבר לפני 400 שנים. הגן, שנבנה בסגנון הבארוק על גבי סלעים חשופים, הוא כיום גן עדן עלי אדמות, המחזיק מכמנים של אדריכלות גנים וצומח.

מי שמתעקשים על סיור בגינה הדרומית של הבית הלבן, או בגנים ההיסטוריים של מדינת וירג'יניה, יצטרכו להמתין לאפריל הבא, כאשר הם פותחים את שעריהם בפני מבקרים.

גנים של שלום ושקט

"בעולם הגדול, טיולי גנים הם סוגה תיירותית מפותחת מאוד", אומר ד"ר אלון גלבמן, ראש החוג לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כינרת. "סוג נוסף של תיירות גנים הוא גני שלום (Peace Gardens) הממוקמים לרוב בגבול שבין שתי מדינות שכנות, כאשר הגבול חוצה את הגן והמבקרים נהנים מטיול במרחב המסמל יחסים של שלום וידידות, כמו למשל International Peace Garden שבין ארצות הברית לקנדה".

גן בסגנון יפני / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

ואם בגני שלום ואחווה מדובר, הגנים הבהאים בחיפה (וגם בעכו) הם סמל לחיבור הרמוני בין הקהילה הבהאית שבחרה בעיר חיפה כבירתה לקהילה העירונית המקומית ולתיירים. "זהו גן המהווה את אחד הסמלים של העיר ומסמל אחווה ושלום", אומר ד"ר גלבמן. "הגנים מרשימים ביופיים, משלבים את הגן ואת נוף העיר ופתוחים בשעות מסוימות להנאת המבקרים. אף שהמבקרים בהם אינם בהכרח חובבי גנים מובהקים - מרחבי הפנאי, הנופש והיופי שהגנים האלה יוצרים, מהווים ללא ספק סוג של חוויה תרבותית שחסרה לנו בישראל".

אף ששימור הגנים בישראל לוקה בחסר, בלשון המעטה, בוודאי בעידן שבו המים הולכים ואוזלים, בכל זאת יש בה פנינים שלא כדאי לפספס, כמו הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים שנחשב לאחד המוצלחים בארץ, הגן הבוטני בעין גדי, מגרשי הגולף בקיסריה, או גינות קטנות בנווה צדק. הצימאון לפינות של שלווה וירק הפך בשנים האחרונות את גני המנזרים בארץ ליעד מבוקש. אחד הקסומים שבהם הוא הגן המטופח והמוקפד של מנזר גבירתנו של ארון הברית שבכפר אבו גוש, שבו חורשה שקטה ומוצלת, אבני חצץ לבן, ערוגות של צמחייה ים-תיכונית ופרחי עונה ססגוניים.

אל מנזר השתקנים בלטרון כדאי להגיע לא רק בגלל היין, אלא גם בזכות הגן היפה סביבו, וכך גם למנזר דיר ראפאת המשקיף על עמק צרעה, מנזר יוחנן בהרים שבעין כרם ולמנזר סטלה מאריס (כוכב הים) שבחיפה. את הגן סביב המנזר הזה אני זוכרת היטב. כחיפאית טובה שלמדה בתיכון עירוני ה', יום אחד לקחתי לי חופשה וביליתי בגן הזה יום שלם בין פרחים וציפורים. זה בטח היה הרבה יותר נחמד מאשר להקשיב למורים המשמימים.

מידע מעשי

התערוכה השנתית RHS בלונדון: www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chelsea-flower-show

מחיר של טיול בן 6-5 ימים באירופה בהדרכת אילן בר, בדגש גינות וגנים, נע סביב 2,000 אירו לאיש. לפרטים: /www.ilan-gardens.co.il

הפלוריאדה בהולנד: https://floriade.com

מגזין התיירות של האיחוד האירופי, המוקדש כולו לטיולי גנים ביבשת: visiteurope.com (גם בפייסבוק)

