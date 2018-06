מאסק: העדכון הבא של טסלה יציע "נהיגה אוטונומית מלאה"

מנכ"ל טסלה אילון מאסק הצהיר בטוויטר כי עדכון התוכנה למכוניות טסלה שייצא באוגוסט יכלול "פיצ'רים של נהיגה אוטונומית מלאה". זאת בניגוד לעדכוני גרסא קודמים בהם החברה התמקדה לחלוטין בבטיחות ולא בפיצ'רים חדשים.

למרות השם המטעה, משמעות ההצהרה היא לא בהכרח שרכבי טסלה יוכלו לנהוג בצורה אוטונומית לחלוטין, אלא שהחברה תשחרר פיצ'רים לחבילת "יכולות נהיגה אוטונומית מלאות" שעלותה שלושת אלפים דולר, ומתאימה לרכבי החברה מסוג Autopilot 2.0. ייתכן שהפיצ'רים החדשים יוכלו למשל לגרום למכונית לתפקד ללא מגע אדם במקומות מסוימים ומצומצמים, כמו חניות.

שמות המוצרים וצורת ההצגה של טסלה כבר גרמה לכך ששני ארגוני צרכנות טענו, בעקבות תאונה בה היה מעורב רכב החברה במארס בקליפורניה, כי השיווק של טסלה מטעה. הם הצביעו על כך כי באתר טסלה נכתב כי לרכביה יש "חומרה של נהיגה אוטונומית מלאה" ובסרטון אחר באתר נראה רכב שמנווט לבדו ברחובות בתוספת טקסט בו נכתב כי "הרכב נוהג את עצמו". זאת למרות שההנחיות של החברה אומרות כי נהגים חייבים להישאר את ידיהם על ההגה במשך כל הנסיעה.

That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features.