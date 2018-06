החוקר משערוריית פייסבוק: צריך יותר מרגולציה בתחום הפרטיות

אלכסנדר קוגן, החוקר שהעביר את המידע של 87 מיליון משתמשי פייסבוק לחברת קיימברידג' אנליטיקה, דיבר בפני הסנאט והביע עמדה בעד רגולציה ממשלתית רבה יותר על נושא הפרטיות ברשת. בעדות שכתב מראש, קוגן עודד שימוש במערכת נוקשה יותר עבור חברות כדי לקבל הסכמה ממשתמשים להשתמש במידע שלהם לאחר שנאסף. הדבר יצריך התערבות ממשלתית לדבריו מכיוון שהאינטרסים הכלכליים של חברות אינטרנט גדולות מתנגשים עם האינטרסים של הצרכנים לפרטיות.

קוגן הוסיף כי מבין את הכעס שמשתמשים רבים חשו לאחר שנודע להם שהדאטה שלהם הועבר מפייסבוק לחברת הייעוץ הפוליטית על ידו וכי הוא מתחרט על כך. עוד טען כי שערוריית קיימברידג' אנליטיקה "מצביעה על בעיה רחבה בהרבה בדרך בה חברות מקיימות אינטראקציה עם צרכנים במרחב הטכנולוגי. במיוחד בהתנהלות חברות שהמודל העסקי שלהן מתבסס על פרסום דיגיטלי".

קוגן טען כי הוא מאמין שלדאטה שהעביר לקיימברידג' אנליטיקה לא היה בעל תועלת עבורה, "אני מאמין שאין כמעט סיכוי שהדאטה הזה היה שימושי עבור קמפיין פוליטי, ולא ראיתי כל ראייה לכך שנעשה בו שימוש בקמפיין הבחירות של טראמפ" אמר.

קוגן גם טען שבניגוד לגרסאת פייסבוק, הוא לא אסף את המידע על המשתמשים באמצעות האפליקציה This is your digital life אלא באמצעות אפליקציה אחרת ומוקדמת יותר שיצר. פייסבוק תארה בעבר את פעולותיו של קוגן כ"שבירת אמון" והאשימה אותו בכך שהפר את מדיניות המפתחים בכך שמכר את הדאטה שאסף לצד שלישי.







