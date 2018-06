טראמפ מאיים: הארלי דיווידסון תשלם מסים בהיקפים עצומים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי יצרנית האופנועים הארלי דיווידסון "תידרש לשלם מסים בהיקפים שהיא לא מכירה" וכי החברה מנצלת את המתיחות סביב מלחמת הסחר כתירוץ להצדיק את השינוי בייצור האופנועים. טראמפ מתייחס לדיווח של הארלי דוידסון אתמול, שבו אמרה החברה כי היא נאלצת להפסיק לייצר בארה"ב אופנועים המיועדים ליצוא לאירופה בשל מדיניות המכס של הנשיא.

בשורת ציוצים בטוויטר התייחס הנשיא להודעה של יצרנית האופנועים. כך, תחילה כתב טראמפ כי "בתחילת השנה אמרו בהארלי דיווידסון כי הם צפוים להעביר את רוב המפעל שלהם מקנזס לתאילנד. זה היה הרבה לפני הכרזה על המכסים. כלומר, הם משתמשים במלחמת הסחר כתירוץ".

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

בהמשך ציין טראמפ כי "כשבכירי החברה היו בבית הלבן, ציינתי כי המכסים במדינות אחרות, כמו הודו, גבוהים מדי. חברות חוזרות עכשיו לארה"ב. בהארלי ידעו שהם לא יוכלו למכור בחזרה לארה"ב בלי לשלם מס מכובד!".

....When I had Harley-Davidson officials over to the White House, I chided them about tariffs in other countries, like India, being too high. Companies are now coming back to America. Harley must know that they won’t be able to sell back into U.S. without paying a big tax! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

לבסוף, טראמפ עבר לאיומים. "הארלי דיווידסון לא יכולים להיבנות לעולם באף מדינה אחרת- לעולם!", כתב הנשיא. "העובדים והלקוחות שלהם כבר מאוד כועסים עליהם. אם הם יעברו, שימו לב, זו תהיה ההתחלה של הסוף - הם נכנעים, הם פורשים! ההילה שלהם תיעלם והם ידרשו לשלם מסים בהיקפים שהם לא מכירים".

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

בתחילת החודש הטיל הנשיא מכסים על ברזל ואלומיניום המיובאים מאירופה במטרה להגן על משרות בארה"ב. בתגובה לכך, ב-22 ביוני התחיל האיחוד האירופי לגבות מס בגובה 25% משורה של מוצרים מיובאים מארה"ב, בהם גם האופנועים של הארלי. אתמול ציינה יצרנית האופנועים כי תפסיק לייצר את האופנועים בארה"ב משום שהמס האירופי יביא לעלייה של 2,200 דולר בממוצע במחיר אופנוע, שמיוצא מארה"ב לאיחוד האירופי. החברה מעריכה כי המכסים יביאו לעלייה של 30-45 מיליון דולר בהוצאותיה עד סוף 2018.

