ההודעה שיצאה אתמול מוושינגטון - על הקפאה של מלחמת הסחר בין ארה"ב לאירופה ו"דף חדש ביחסים הטרנס-אטלנטיים" כפי שהגדיר זאת הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ - הפתיעה את אירופה. האם יכול להיות שאחרי שערער את ברית נאט"ו בשם גירעון הסחר עם האיחוד, אחרי שהגדיר את בריסל כ"יריב הגדול ביותר" של ארה"ב ואמר שהאיחוד "הורג אותנו" בעזרת תעריפים ומכסים, הסתפק טראמפ בהבטחות עתידיות להורדת מכסים ולרכישת גז טבעי ותוצרת חקלאית אמריקאית כדי לרדת מהעץ? האם כל מה שהיה צריך זה לקנות סויה מחקלאים במערב התיכון האמריקאי?

"באתי לכאן כדי להשיג עסקה - והשגתי עסקה", התגאה נשיא הנציבות האירופית, ז'אן קלוד-יונקר, שנסע לוושינגטון ביחד עם נציבת הסחר של האיחוד, ססיליה מלסטרום, והתייצב אתמול בלילה (שעון ישראל) לצד טראמפ כדי להודיע על ההסכם. בימים שלפני הפגישה ניסו האירופאים, בהצלחה רבה, להנמיך את הציפיות ממנה, וגורמים מסרו כי גם הם הופתעו משינוי העמדה של הנשיא האמריקאי.

"משהו השתנה בשעה האחרונה של השיחה בין יונקר לטראמפ", אמרו גורמים בנציבות האירופית לתקשורת הגרמנית, "היה ברור שטראמפ לא רוצה לצאת מהפסגה בידיים ריקות". יונקר, "סוס מלחמה ותיק" ומנוסה, כפי שכינה אותו הבוקר עיתון גרמני, הכין באמתחתו כמה הצעות לפתרון המשבר וביקש מטראמפ "דבר איתנו, לא עלינו". אחת מההצעות הייתה ביצוע רפורמה בארגון הסחר העולמי, כפי שדורשת ארה"ב; את השנייה הציע הצד האמריקאי - קנייה מסיבית של סויה מחקלאים במידווסט האמריקאי. אחרי שעתיים וחצי של פגישה, יצאו השניים והכריזו על ההבנות.

ההסכם שנחתם קובע כי יוקמו צוותים למשא ומתן שיחל בקרוב על הורדת מסים ותעריפים בין האיחוד האירופי לארה"ב, שהאיחוד האירופי יפעל לרכישת גז טבעי נוזלי (LNG) מארה"ב, כי יתמוך בביצוע רפורמה שתחזק את ארגון הסחר העולמי (WTO) וכי יקנה סויה מארה"ב, המשמשת לרוב לתזונה בתעשיית הבשר.

מהצד האירופי, ההישג החשוב ביותר הוא שההבנות מורידות משולחן המשא ומתן את האקדח שבו איים עליה טראמפ כבר מהימים הראשונים של הכרזת מלחמת הסחר שלו - הטלת מכסים על יבוא כלי רכב אירופיים לארה"ב. בגרמניה העריכו כי מכסים כאלו, בנוסף למכסים שכבר הוטלו על פלדה (25%) ואלומיניום (10%) היו מפחיתים כ-20 מיליארד יורו מהתמ"ג השנתי וגורמים לפיטורים. כעת, הודיעו טראמפ ויונקר, יתכנסו צוותים משני הצדדים כדי לדון בהורדת מכסים הדדית. "אין דד ליין לדיונים", אמר יונקר אתמול. "חדשות טוב מארה"ב", כתב שר המסחר הגרמני פיטר אלטמאייר בטוויטר אמש, "יונקר ומלסטרום נשאו ונתנו על עסקה מעולה: מכסים יורדים, לא עולים! סחר חופשי ומיליוני משרות יישארו בטוחות".

מהצד האמריקאי, טראמפ יכול להתגאות בכך שקמפיין ה"מקסימום לחץ" שלו על אירופה נשא פירות. האיחוד הסכים לקנות סויה ולשקול יבוא גז טבעי מארה"ב בלי צעדים מקבילים מהצד האמריקאי, ולמרות שהמכסים על פלדה ואלומיניום עדיין בתוקף. בנוסף, טראמפ תמיד יכול לשוב ולאיים במכסים, כפי שעשה מול סין - הממשל האמריקאי הודיע על הבנות בעניין הסחר עם בייג'ין, אולם חודשים לאחר מכן חזר בו והטיל מכסים בשווי עשרות מיליארדי דולרים על סחורה סינית.

אבל כלי התקשורת באירופה היו תמימי דעים הבוקר כי מדובר ב"סיבוב פרסה" מצד ארה"ב, וניסו להסביר אותו בצרות של טראמפ מבית ובלחץ הפוליטי שבו הוא נמצא. אתמול פירסמו שלוש ענקיות רכב אמריקאיות אזהרות רווח הנובעות מהעלייה במחירי הפלדה והאלומיניום. בנוסף, מכסי הגומלין שהטילה אירופה על מוצרים אמריקאים שמגיעים ממחוזות בחירה רפובליקנים הביאו להגברת הלחץ על הנשיא האמריקאי מתוך מפלגתו, לקראת הבחירות בסתיו.

