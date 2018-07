בלוקצ'יין כריה מתחילה להיסחר מעבר לדלפק בארה"ב

חברת בלוקצ'יין כריה (לשעבר "משאבי טבע"), המפעילה בקנדה חוות לכריית מטבעות דיגיטליים, הודיעה אתמול (ד') כי מניותיה התחילו להיסחר "מעבר לדלפק" ‏(OTC - Over the Counter‏) בארה"ב בזירת המסחר OTCQX Best (תחת הסימול BLLCF). לדברי החברה, למהלך אין השפעה על המשך המסחר במניותיה בבורסה בתל-אביב. מניית בלוקצ'יין ירדה בכ-16% מתחילת יולי, והיום בצהריים עוד כ-2.5%, ומחירה משקף לחברה שווי שוק של כ-235 מיליון שקל.

כפי שדיווחנו ב"גלובס" לפני כשבועיים, היום ייפסק המסחר בתעודות פיקדון אמריקאיות (ADR) של בלוקצ'יין כריה באמצעות בנק אוף ניו-יורק מלון (BNY). לדברי החברה, הפסקת המסחר בתעודות הפיקדון נעשתה כצעד מקדים לרישום מניותיה למסחר OTC בארה"ב.

מסחר ה-OTC מאפשר קנייה ומכירה של מניות שאינן רשומות למסחר בבורסות ראשיות בארה"ב. בשיטה זו המסחר מתנהל ישירות בין ברוקרים, ללא קשר עם בורסה כלשהי. החברות שמניותיהן נסחרות "מעבר לדלפק" הן בדרך כלל חברות קטנות, שאינן עומדות בתנאי הרישום של הבורסות. הרישום בזירת המסחר OTCQX אינו דורש מהחברה דיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).

ג'ייסון פלטרוביץ', סגן נשיא בקבוצת OTC Markets, המנהלת את זירת המסחר OTCQX, מסר: "אנו מקדמים בברכה את בלוקצ'יין כריה, החברה הציבורית הראשונה הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א המצטרפת השנה למסחר כפול ב-OTCQX Best. כפי שעלה ממחקר שביצעה באחרונה חברת הייעוץ אוקספורד מטריקה, OTCQX מאפשרת לחברות בינלאומיות להגדיל את היקף ההשקעות מצד משקיעים אמריקאים, לשפר את מידת הנזילות של החברות בשוק הבית שלהן ולהשיא ערך רב יותר לקהל משקיעיהן".

לדברי ווס פולפורד, המנכ"ל החדש של בלוקצ'יין כריה, "הרחבת החשיפה של המניה למשקיעים בצפון אמריקה היא בעלת חשיבות אסטרטגית מכרעת, ככל שאנו ממשיכים להרחיב את היקף הפעילות שלנו. כפי שדיווחנו בעבר, המניות הרגילות הנסחרות כעת ב-OTCQX יחליפו את המסחר בתוכנית ה-ADR".

הביטקוין עלה ב-27% מתחילת יולי

ביום שלישי שעבר דיווחה בלוקצ׳יין כריה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי מניותיה, שתתקיים ב-22 באוגוסט. בין השאר, בעלי המניות יתבקשו לאשר את שינוי שם החברה ל"ביטפארמס בע"מ" (ובאנגלית Bitfarms Ltd). זאת, כשבעה חודשים בלבד לאחר שהחברה שינתה את שמה ממשאבי טבע לבלוקצ'יין כריה, בעקבות החלטתה לעבור לפעילות בתחום הכרייה של מטבעות דיגיטליים. ביטפארמס הוא השם המסחרי שתחתיו מפעילה בקבון הוסטינג, חברה קנדית פרטית שבלוקצ'יין כריה מיזגה לתוכה באופן חלקי, ארבע חוות כרייה במחוז קוויבק שבקנדה.

עוד על ביטקוין

מהחברה נמסר כי "שינוי השם מבלוקצ'יין כריה לביטפארמס נועד לשקף את רכישת החברה-הבת בקבון, ולאחד את פעילות שתי החברות תחת מותג אחד״.

בדצמבר 2017, דיווחי החברה, שהייתה אז בשליטתו של רועי סבג, על המעבר לתחום הפעילות החדש של מטבעות דיגיטליים, הזניקו את מניית בלוקצ'יין כריה במאות אחוזים למחיר שיא. באותו חודש גם הביטקוין נסחר במחיר שיא של יותר מ-20 אלף דולר. ואולם, בשבעת החודשים שחלפו מאז, מניית החברה איבדה כ-90% מערכה. הביטקוין, לעומת זאת, איבד משיאו כ-60%, לפי נתוני אתר CoinMarketCap. מתחילת יולי עלה הביטקוין בכ-27% ומחירו היום כ-8,250 דולר.

סבג מחזיק כיום כ-22% ממניות בלוקצ'יין כריה, כשלצדו בעלי המניות העיקריים בחברה הם שניים ממייסדי בקבון הוסטינג, אמיליו גרוצקי (כ-30%) וניקולאס בונטה (כ-28%), המכהן כיו"ר החברה.

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם