האיראנים נערכים לסנקציות: אוגרים זהב כנגד קריסת הריאל

האיראנים אוגרים זהב כאמצעי הגנה נגד קריסת המטבע האיראני והאמרת יוקר המחיה, לקראת חידוש הסנקציות הכלכליות האמריקאיות על איראן. כתוצאה מכך נסק מחיר הזהב בטהרן לשיא.

מחר (ג') אחרי חצות שעון החוף המזרחי בארה"ב, יחדש ממשל טראמפ את סבב הסנקציות הראשון שהושעה לאחר חתימת הסכם הגרעין עם איראן. הסכם זה מעידן הנשיא ברק אובמה העניק לאיראן הקלה מהסנקציות בתמורה למגבלות על תוכניתה הגרעינית.

במאי פרש הנשיא טראמפ מהסכם רב-צדדי זה, בטענה שההסכם אינו מטפל במעורבותה הצבאית של איראן בסוריה, לבנון ומדינות מזרח תיכוניות אחרות. הסנקציות החדשות יצמצמו את העסקאות נקובות המטבע האיראני ואת העסקאות עם תעשיית הרכב האיראנית. כמו כן ארה"ב תנקוט צעדי עונשין כלפי בנקים שמממנים את סחר המתכות היקרות עם איראן, וכלפי כל מי שמוכר מתכות יקרות לממשלת איראן.

בחודש מאי הצהיר הנשיא טראמפ כי ארה"ב תשיב את הסנקציות הכלכליות על איראן, אותן הסנקציות שהוקפאו כאשר ארה"ב חתמה בשנת 2015 על הסכם הגרעין ה- JCPOPA והיום נכנס לתוקף השלב הראשון בהחזרת הסנקציות.

ראש הממשלה נתניהו אמר הערב (ב') כי הוא מברך את הנשיא טראמפ ואת הממשל האמריקני על ההחלטה. "זה רגע חשוב לישראל, לארה"ב, לאזור ולעולם כולו", אמר נתניהו. "אני קורא למדינות אירופה, שמדברות על עצירת איראן, להצטרף למהלך הזה. הגיע הזמן להפסיק לדבר, הגיע הזמן לעשות, זה בדיוק מה שארה"ב עשתה וזה מה שאירופה צריכה לעשות".

מזכיר המדינה מייק פומפיאו אמר אתמול שמטרת השבת הסנקציות היא להניע את איראן להתנהג באופן שונה ולהפסיק לתמוך במשטרים ברוטליים ברחבי המזרח התיכון.

מנגד, שרי החוץ של שלוש המדינות האירופאיות החתומות על ההסכם - בריטניה, צרפת וגרמניה ושרת החוץ של האיחוד האירופי - פרסמו לפני כמה שעות הודעה משותפת שבה אמרו: "אנו מצטערים מאוד על השבת הסנקציות על ידי ארה"ב בעקבות פרישתה מן ההסכם. הסכם ה-JCPOA עובד והצליח למלא אחר ייעודו, כלומר להבטיח שתכנית הגרעין האיראנית תהיה למטרות שלום, כפי שנבדק על ידי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) ב-11 דו"חות עוקבים".

הסנקציות שהושבו היום הן הסט הראשון, ולא יאפשרו ביצוע העברות בנקאיות תוך שימוש בשטרות דולריים, מטילי זהב, מתכות יקרות ומתכות אחרות. בנוסף יחסם ייבוא של מוצרי מזון ושטיחים מאיראן לתוך ארה"ב.

בשיחת תדרוך של בכירי ממשל עם כתבים ביום ב' נאמר שהמטרה אינה שינוי משטר באיראן, אלא "שינוי התנהגותי". לפי וושינגטון, הסנקציות כבר השפיעו, עוד לפני שנכנסו לתוקף וכיוונו לצניחת מחירי הריאל, לבעיות תעסוקה ולמחאות המתרחבות באיראן.

ביום שבת צייץ הנשיא טראמפ שהכלכלה האיראנית מתדרדרת במהירות. "אם אני אפגש איתם או לא אפגש איתם, זה לא משנה. זה תלוי בהם".

Iran, and it’s economy, is going very bad, and fast! I will meet, or not meet, it doesn’t matter - it is up to them!