המוזיאון הלאומי של ברזיל בלהבות: הארכיון ההיסטורי הושמד

המוזיאון הלאומי בריו דה ז'ניירו, אחד המוזיאונים הגדולים יותר ביבשת אמריקה, נבלע בלהבות אתמול בלילה (א').

הדליקה החלה לאחר שהמוזיאון נסגר. ברויטרס מדווחים כי הסיבה לשריפת הענק עדיין בחקירה ולא נמצאה. עד כה, לא דווחו מקרי פציעה או מוות במקום.

יותר מ-20 מיליון פריטים היסטוריים ואמנותיים נאצרו במוזיאון בריו, ביניהם מאובן בן 12,000 שנה של דמות בשם "לוזיה", המאובן האנושי העתיק ביותר שנמצא בברזיל. עוד פריט יקר ערך שהוצג במוזיאון הוא מטאוריט במשקל 5 וחצי טון שהתגלה בברזיל בשנת 1784.

20 million historical artifacts being reduced to ashes right before our eyes. pic.twitter.com/mw8wmZen3g