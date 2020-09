ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע אתמול (שישי) על כינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל לקוסובו, מדינה מוסלמית שהכריזה עצמאות בשנת 2008. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, שנמסרה זמן קצר לפני כניסת השבת (4 בספטמבר) קוסובו תפתח שגרירות בירושלים, וגם סרביה, עמה יש לישראל יחסים דיפלומטים מאז 1992 (התפרקות יגוסלביה), תעביר את שגרירותה לירושלים.

ההודעה על כינון יחסים בין ישראל לקוסובו, הגיעה במהלך פגישה משולשת של טראמפ וראשי שתי המדינות, ראש ממשלת קוסובו, עבדואללה חוטי ונשיא סרביה אלכסנדר ווצ׳יץ, שבה הודיעו המדינות היריבות על נירמול היחסים ביניהן, לרבות התחלת סחר ומעבר סחורות בין הצדדים.

היחסים הבילטרליים עם סרביה במשך כל השנים, כללו הבנה שישראל לא מכירה בקוסובו, בין השאר כדי לא לעורר תמיכה בינלאומית להכרה ברשות הפלסטינית כמדינה עצמאית, אולם כעת, מאזן הכוחות משתנה.

סרביה אמורה להעביר את השגרירות שלה בישראל, מתל אביב לירושלים בחודש יולי 2021. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היה מעורב בהסכם נירמול היחסים עם ישראל ובירך על כך אתמול בטוויטר.

"עוד יום נהדר לשלום במזרח התיכון. קוסובו בעלת הרוב המוסלמי וישראל, הסכימו לנרמל את קשריהן ולכונן קשרים דיפלומטיים. כל הכבוד. בקרוב: עוד מדינות מוסלמיות וערביות יפעלו כך".

Another great day for peace with Middle East - Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!