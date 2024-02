איזו מדינה ערבית הודיעה כי תתיר מכירת משקאות אלכוהוליים?

גללו למטה כדי לחשוף את התשובות

1. איזה מוזיקאי אמריקאי ממליץ בשירו "לא לאכול את השלג הצהוב"?

2. היכן התרחש מרד הבוקסרים?

3. מהו שם המפעל לייצור צבעים בקיבוץ ניר עוז?

4. במה התפרסם המדען ההולנדי אנטוני ואן לוונהוק?

5. איך נקרא הארמון שבו גר סדאם חוסיין בזמן כהונתו כנשיא עיראק?

6. בהיררכיית האצולה האירופית, מי נמצא מעל למרקיז?

7. איזו מדינה ערבית הודיעה השבוע כי תתיר מכירת משקאות אלכוהוליים בבירתה?

8. מה היה שמה הראשון של רמת גן?

9. מה מקור השם הלועזי "בקטריה"?

10. מה הכינוי של סדרת ההסכמים שהביאו לסיום מלחמת 30 השנים ומלחמת 80 השנים באירופה?

11. מהו מפל המים הגבוה ביותר בארץ?

12. איזו עיר במזרח התיכון נקראת על שם הבארות הרבים שבה?

13. איזה אירוע קיבל את השם "היום שבו המוזיקה מתה"?

14. היכן בגוף האדם ניתן למצוא פִיבְּרִין?

15. מי האדריכל שטבע את הביטוי "פחות זה יותר" (Less Is More)?