עקיצות לצד איחולים כנים: רוסיה נגד ערב הסעודית בטוויטר

כשעה לשריקת הפתיחה המשחק הראשון של אליפות העולם בכדורגל וטוויטר כולו. השיח לא מתמקד דווקא ביכולות האתלטיות של שתי הנבחרות המתמודדות אלא בעיקר בפוטנציאל הקומי שטמון במדינות הנ"ל, ערב הסעודית ורוסיה.

בפיד הישראלי המשיכו עם בדיחות המטא אך גם למדו לא מעט על דגלה של ערב הסעודית:

חלק העדיפו לחוות דעה על המשחק בצורה ויזואלית יותר:

עוד על מונדיאל 2018

בפיד העולמי כבר רמזו לכוונות האמיתיות של שתי המעצמות:

The Russian team for tomorrow's #FifaWorldCup18 match against the so-called Saudi Arabia pic.twitter.com/W3WKvUHk2b