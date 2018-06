מנהל הקמפיין לשעבר של טראמפ נשלח למאסר עד המשפט

פול מנפורט, שכיהן כמנהל הקמפיין הבחירות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשלח אתמול (ו') למאסר עד למשפטו. מנפורט חשוד בניסיון לשיבוש הלכי משפט.

מנפורט נמצא תחת הכוונת של התובע המיוחד רוברט מולר, שחוקר את השפעתה של רוסיה על קמפיין הבחירות ב-2016. מנפורט הואשם תחילה בעיקר בהאשמות כלכליות, הכוללות קשירת קשר לגניבת ולהלבנת כספים בארה"ב. מנפורט טען לחפות, ונשלח למעצר בית עם אזיק אלקרטוני. עם זאת, בשבוע שעבר החשדות הוחמרו

מולר האשים את מנאפורט בשיבוש הלכי משפט וניסיון להדיח עדים. מנהל הקמפיין לשעבר שוב טען לחפות, אך בית המשפט הפדרלי בוושינגטון החליט לשלוח אותו למאסר עד המשפט.

טראמפ הגיב להחלטה בציוץ בטוויטר וכתב כי "וואו, איזה גזר דין קשוח לפול מנפורט, שייצג את רונלד רייגן, בוב בוב דול ופולטיקאים בולטים וקמפיינים רבים. לא ידעתי שמנפורט הוא ראש המאפיה. מה עם קומי, הילארי המושחתת וכל האחרים? מאוד לא הוגן!"

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!