גדעון עמיחי קיבל את תקציב הפרסום של שפ"א

הפרסומאי גדעון עמיחי סוגר מעגל רדיופוני. ל"גלובס" נודע כי משרד הפרסום שבבעלותו, no no no yes, יטפל בתקציב הפרסום של שפ"א - שירותי פרסום אזורי. משרד הפרסום הקודם של עמיחי, שלמור-אבנון-עמיחי, טיפל במשך כ-18 בתקציב הפרסום של שפ"מ (שירותי פרסום ממשלתי), שהתחרו בשפ"א.

כזכור, כשרשות השידור נסגרה, במקומה הוקם תאגיד השידור הציבורי שהעניק את הזיכיון לקבוצת טרגט ספיריט. גם טרגט נערכת למהלך תקשורתי שיקדם את שירותיה, כחלק מההתחייבות שלה במסגרת הזיכיון אותו קיבלה להקצות משאבים מסוימים לפרסום. ל"גלובס" נודע כי טרגט ספיריט בחרה במשרד הפרסום יהושע TBWA, ששוקד בימים אלה על גיבוש קמפיין שצפוי לעלות בשבועות הקרובים.

הרדיו אמנם לא נחשב בישראל למדיה של העידן החדש, אך למעט בשנת 2017, בה נרשמה ירידה משמעותית בהיקף ההשקעות בפרסום ברדיו, שמר הרדיו על הנתח שלו בעוגת הפרסום.

קפמיין חדש גם לשפ"מ

ב-2017, בין היתר בגלל תקלה במערכת שיבוץ הפרסומות של תאגיד השידור בשלושת חודשי הפעילות הראשונים שלו, קטן נתח הפרסום ברדיו באופן משמעותי. חוסר היכולת של מפרסמים לפרסם בתוכניות התאגיד הפנו אמנם יותר כסף לשפ"א, אך לתחנות של שפ"א לא הייתה אפשרות לקלוט את מלוא הביקוש לפרסום בלי לפגוע באיכות השידורים, וכך חלק מהכסף נגרע מהשוק או הופנה למדיות אחרות. עם זאת, על-פי ההערכות, בשנת 2018 ולאחר שהתקלה תוקנה, צפויים היקפי הפרסום ברדיו לחזור למצב הרגיל.

בניגוד לטרגט ספיריט שמשדרת באמצעות זיכיון לזמן פרסום ציבורי, שפ"א היא גוף מסחרי לכל דבר. החברה בבעלות יאיר לוי פועלת מאז הקמת הרדיו האזורי ומשווקת את זמן האוויר בכ-12 תחנות אזוריות בפריסה ארצית.

עוד בנושא נתח שוק וצרכנות

שיווק הפרסום בשפ"א הוא מורכב, לא בגלל ביקוש או היעדר ביקוש לפרסום ברדיו, אלא בשל העובדה שיד אחת משווקת תחנות שנמצאות בבעלויות שונות, כשלכל תחנה הישגים שונים. התחנות החזקות יותר נחשבות אלה שבבעלותו של אלי עזור ודוד בן-בסט.

המורכבות הזו גרמה בעבר ללא מעט חיכוכים, כשחלק מהתחנות שמשווקות את זמן האוויר שלהן באמצעות שפ"א סברו כי הן לא מקבלות את נתח הפרסום היחסי שעליהן לקבל.

גדעון עמיחי אישר את הידיעה ואמר כי "רדיו היה מאז ומתמיד אהבה גדולה שלי. זה התחיל הרבה לפני שיצרנו את הסלוגן 'הפרסום ברדיו עובד'. הפניה של שפ"א שימחה אותנו, כי זאת מדיה שיש הזדמנות לחזור ולהזכיר לכולם את עוצמתה. עולם הרדיו יותר מעניין מאי-פעם, וראוי שהוא יהיה במרכז הבמה ולא בצידה".

משרד הפרסום יהושע TBWA אמור כאמור לבצע תהליך מיתוג ולהוביל קמפיין פרסומי, שנועד להבליט את היתרון של הרדיו כמדיה פרסומית, בדגש על תחנות הרדיו של תאגיד השידור "כאן".

אורי נצר, מנכ"ל טרגט ספיריט, מסר בתגובה: "הפרסום ברדיו אפקטיבי, והחזר ההשקעה בו גבוה לאין-ערוך בהשוואה לאלטרנטיבות. תחנות הרדיו של 'כאן' עוברות מהפכה שבאה לידי ביטוי בגידול הקבוע בשיעור המאזינים ובגוון הקהלים".

יגאל ברקת, מנכ"ל יהושע TBWA, אמר כי "אנו שמחים ומודים על ההזדמנות ללוות את טרגט ספיריט ואת מוצר הפרסום הרדיופוני שהם משווקים. זוהי משימה קריאטיבית ראויה ומאתגרת, ואנו בטוחים שהתועלות של הפרסום ברדיו הארצי, כפי שיומחשו לציבור המפרסמים, יביאו לגידול בפרסום בתחנות הרדיו של תאגיד 'כאן'".

עקבו אחרינו ברשתות אינסטגרם טוויטר פייסבוק