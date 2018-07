המאזינים נגד ספוטיפיי: "תפסיקו לקדם את האלבום של דרייק"

קידום אינטנסיבי של הזמר דרייק בשירות הסטרימינג ספוטיפיי, כולל בחשבונות הפרימיום בהם אנשים משלמים עבור חוויית משתמש ללא פרסומות, גרמה לאנשים לכעוס על החברה ואף לדרוש ממנה החזרים כספיים.

הקידום, לכבוד אלבומו החדש של הזמר "Scorpion" היה רב כל-כך, שתמונות שלו הופיעו אפילו על גבי פלייליסטים שכלל לא הכילו שירים שלו. לפי בילבורד, זו הייתה הפעם הראשונה בה אמן היה מרכזי במספר פלייליסטים בספוטיפיי באותו היום.

למרות שהקידום פעל - לפי ספוטיפיי, האלבום החדש של דרייק נוגן בשירות מעל 10 מיליון פעמים בכל שעה בסוף השבוע האחרון - משתמשים רבים הביעו את התסכול שלהם מהפלטפורמה בטוויטר. הם טענו כי הקידום הזה הוא פרסום, והרגישו מרומים מאחר ששילמו כדי להשתמש בשירות ללא פרסומות.

Spotify: hey, we make playlists catered to your unique tastes.

Spotify user: listens to 18 hours of Mongolian throat singing, Icelandic drumming bands and a peruvian death metal band.

Spotify: pls listen to drake - Spochadóir. (@creamygoodness_) July 1, 2018

I did not sign up to Spotify to have Drake shoved in my face. Okay thanks bye. pic.twitter.com/7eRIfSH6k3 - James (@OttLepland) June 29, 2018

"ספוטיפיי, כשמשלמים על מנוי פרימיום, משלמים כדי לא לקבל פרסומות. הספאם הזה של דרייק הוא פרסום. האם משתמשים ששילמו על השירות יכולים לקבל החזר מסוג מסוים?" שאל משתמש אחד בטוויטר, ואילו משתמש אחר צייץ: "לא נרשמתי לספוטיפיי כדי שידחפו לי את המוזיקה של דרייק לפרצוף. תודה ולהתראות".

.@Spotify when you pay for premium membership you pay for no advertising. This ‘drake spam’ is advertising. Can us paid users expect any kind of refund? - Kieran Hemming (@KieranHemming) July 2, 2018

החברה לא פרסמה תגובה רשמית לדברים, אך משתמשים שונים טענו כי קיבלו החזר כספי לאחר שהתלוננו על הנושא בפניה.

