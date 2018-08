על מה הם שוחחו? דונלד טראמפ וטים קוק נפגשו לארוחת ערב

במהלך סוף השבוע נפגשו מנכ"ל אפל טים קוק ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ לארוחת ערב. טראמפ הכריז על כך מראש בציוץ שבו כתב כי "אני מצפה לארוחת הערב עם טים קוק מאפל. הוא משקיע הרבה כסף בארה"ב".

Had a very good phone call with @EmmanuelMacron, President of France. Discussed various subjects, in particular Security and Trade. Many other calls and conversations today. Looking forward to dinner tonight with Tim Cook of Apple. He is investing big dollars in U.S.A.