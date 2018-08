טראמפ: "צנזורה היא דבר מסוכן, ובלתי אפשרי לפקח עליה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם מספר ציוצים בסוף השבוע, שבהם הוא מאיים על רשתות חברתיות שינקוט צעדים נגדן. הסיבה לכך היא שלדבריו הן משעות באופן מפלה פרופילים של בעלי דעות שמרניות.

"הרשתות החברתיות לחלוטין מפלות נגד בעלי דעות רפובליקניות או שמרניות" כתב טראמפ. "אני אומר את הדברים באופן ברור בשם ממשל טראמפ - אנחנו לא ניתן לזה לקרות. הם משתיקים את הדעות של אנשים רבים מימין, בעוד שאינם עושים דבר לאחרים".

לדברי טראמפ, "צנזורה היא דבר מסוכן מאוד, ובלתי אפשרי לפקח עליה". נשיא ארה"ב טען שגם אם תכנים מסוימים הם שקריים, עדיין זו לא סיבה מוצדקת להסיר אותם, וציין בתור דוגמה את ערוצי החדשות CNN ו-MSNBC שמשדרים לדבריו "פייק ניוז", אך למרות זאת הוא לא מבקש למנוע מהם לשדר את התכנים שלהם, אותם כינה "התנהגות חולנית".

לבסוף כתב כי "יש יותר מדי קולות מושתקים, קולות טובים ורעים. אסור לאפשר לזה לקרות. נעשות יותר מדי טעויות. תנו לכולם להשתתף, ואנחנו נהיה חייבים לפענח את האמת בעצמנו".

הערותיו של טראמפ הגיעו מספר ימים לאחר שטוויטר השעתה את חשבונו של אלכס ג'ונס, כאשר לפני כן גם אפל, יוטיוב ופייסבוק הסירו תכנים של ג'ונס. ג'ונס עומד מאחורי תיאוריות קונספירציה שונות ונחשב לבעל דעות ימניות רדיקליות. הוא פנה בעקבות ההסרה של תכניו לטראמפ וביקש ממנו "להפוך את הצנזורה לנושא המרכזי" של בחירות האמצע של ארה"ב.

