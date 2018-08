סודהסטרים מזנקת בטרום מסחר; מה מחפשת פפסיקו בחברה?

חברת פפסיקו דיווחה הבוקר (ב') כי סיכמה על רכישת יצרנית מכשירי ההגזה הביתיים הישראלית סודהסטרים תמורת 3.2 מיליארד דולר. זהו המהלך האחרון שנוקטת ענקית הקולה לגיוון פעילותה במטרה לצמצם את נוכחותה בשוק המשקאות הממותקים והחטיפים המלוחים.

בטרום המסחר בוול סטריט סודהסטרים עולה בכ-10%, ומניית פפסיקו נסחרת ביציבות.

סודהסטרים היא היצרנית המובילה של מכשירי הגזה ביתיים. המכשירים שלה מאפשרים לאנשים להגיז בבית מי ברז ומשקאות אחרים באמצעות מילוי בקבוק לשימוש רב-פעמי. החברה, שמנייתה נסחרת ב נאסד"ק, התמקדה בשנים האחרונות בקידום עצמי כיצרנית מי סודה ביתיים במקום כיצרנית משקאות תוססים ממותקים. פפסי ביצעה בעבר ניסוי במכירת קולה במכונות סודהסטרים בכמה עשרות חנויות, ותיארה בזמנו את הניסוי כהזדמנות לימודית.

העסקה לרכישת סודהסטרים מתבצעת על רקע מעבר הצרכנים ממשקאות קלים ממותקים למים בבקבוקים, שלהם הם מוסיפים טעמים באמצעות מגוון תרכיזים. באופן רחב יותר, מאבדים המותגים הגדולים שטח מדף לטובת שחקניות חדשות קטנות ואופנתיות יותר שעושות מאמצים קדחתניים להגביר את הצמיחה.

בהנהגת המנכ"לית הפורשת אינדרה נויי, הרחיבה פפסי את פעילותה הרחק משורשיה כיצרנית קולה, והתרחבה לשוקי החומוס, תה הקמבוצ'ה ומוצרים בריאים אחרים, אף שהתוצאות הכספיות היו מעורבות. החברה קבעה לעצמה יעד לצמיחת מכירות מוצרים מזינים באופן מהיר יותר מצמיחת שאר תיק המוצרים שלה עד לשנת 2025.

פפסי מוכרת את מותג המים אקוופינה בארה"ב, ובמועד מוקדם יותר השנה היא השיקה מותג מי סודה חדש בשם בבלי (Bubbly). קטגוריית מי הסודה צמחה מהר יותר מכלל קטגוריית המים המבוקבקים של החברה, ובמונחי נפח הגיעה הצמיחה אשתקד ל-38% לעומת 35% ב-2016, על פי נתוני Beverage Marketing Corp, העוקבת אחר התעשייה. לצורך ההשוואה עמדה צמיחת כלל תעשיית המים הארוזים על 7%, לעומת 9% ב-2016.

הצמיחה נובעת מנטישת הצרכנים את המשקאות התוססים הקלים המומתקים בסוכר או תחליפיו, לטובת משקאות בריאים ודלי קלוריות יותר, שאינם מכילים מרכיבים מלאכותיים, לדברי אנליסטים. לעומת זאת, הואטו מכירות המים המבוקבקים, שמהווים קטגוריה גדולה יותר, עקב התחרות מצדם של מי הסודה, התה, הקפה, ומשקאות אחרים.

היום (ב') אמרה פפסי שרכישת סודהסטרים תעניק לחברה הישראלית את הגב החזק שלו היא זקוקה כדי להרחיב את פעילותה מהבחינה הגיאוגרפית, ותסייע לה להאיץ את פעילות המחקר והפיתוח שלה.

יצרנית מכשירי ההגזה הביתית מוכרת כחברה שהמציאה את רעיון ההכנה העצמית של משקאות תוססים בבית, ושורשיה מתחילים ב-1903, כשהוקמה בלונדון על ידי יצרנית ג'ין. בשנותיה הראשונות שיווקה החברה את מוצריה למעמד העליון בבריטניה, והיתה חביבתה של משפחת המלוכה. ואולם ההגזה הביתית של מי ברז צברה לאחר מכן פופולריות עצומה, ושיא ההצלחה של החברה נרשם בשנות ה-70 וה-80, שבהן הגיעו מוצריה ל-10 מיליון משקי בית בריטיים, וסיסמת הפרסום שלה היתה Get Busy With the Fizzy.

שורת שינויים במבנה הבעלות של החברה, שכלל את Reckit & Coleman ואת קדבורי שוופס, שם קץ לתאוצה. בסופו של דבר, נרכשה החברה על ידי סודה-קלאב, המפיצה הישראלית שלה. לאחר מכן, רכשה חברת פרייבט אקוויטי את גרעין השליטה, מינתה למנכ"ל את דניאל בירנבאום - לשעבר היו"ר הישראלי של ענקית בגדי הספורט נייקי - ורשמה את המניה למסחר בבורסה ב-2010. כיום מעסיקה סודהסטרים 2,000 עובדים.

מוקדם יותר החודש דיווחה סודהסטרים על קפיצה של 31% בהכנסה ל-171.5 מיליון דולר ברבעון השני, והרווח הנקי נסק ב-82%. החברה תיארה את הרבעון הזה כטוב ביותר שלה אי פעם, וציינה כי מכירותיהן של יחידות מי הסודה גדלו ב-22% ליותר מ-1 מיליון, וכי המכשירים שלה מגיעים למספר רב יותר של משקי בית בשל התגברות החששות מפלסטיק. המכונות של סודהסטרים מגיעות עם בקבוקי פלסטיק או זכוכית לשימוש רב-פעמי, שלהערכת החברה, מאפשרים לצרכנים לחסוך עד 1,000 בקבוקים ופחיות מדי שנה. כמו כן, מצורף למכונה מכל גז.

במערב אירופה, שבה מתבצעות מרבית מכירות סודהסטרים, התחזקה ההתנגדות לשימוש בבקבוקי פלסטיק חד-פעמיים במדינות שונות, כולל בריטניה. היום (ב') אמרה פפסי שרכישת סודהסטרים מסייעת לה למצוא "דרכים חדשות, מעבר לבקבוק, להגיע לצרכנים".

