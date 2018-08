"הגיוני שמניית סודהסטרים תגיב לצמיחה ולהגדלת תחזיות"

למעלה מחצי מיליארד דולר נוספו שלשום לשווי השוק של סודהסטרים, כשמנייתה זינקה ב-26% במחזור מסחר עצום בנאסד"ק לאחר פרסום דוחות הרבעון השני. בסוף יום המסחר ננעלה המניה בשיא של מעל 110 דולר, שמשקף לחברה שווי של 2.5 מיליארד דולר.

סודהסטרים, המייצרת מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים, הונפקה לראשונה בנאסד"ק ב-2010 לפי שווי של 367 מיליון דולר ובמחיר של 20 דולר למניה. בשפל צלל מחיר המניה לכ-12 דולר, בתחילת 2016, וזאת כשברקע החברה ביצעה שינוי אסטרטגי ומיתגה את עצמה בשוק המים המוגזים, להבדיל משוק המשקאות המוגזים המתוקים שבו התחרתה נגד קוקה-קולה ופפסי. זאת, לאחר שזיהתה שהצרכנים (בפרט בארה"ב) שמים דגש רב יותר על בריאות. זמן קצר קודם לכן נרשמה המניה למסחר בת"א, ומי שהשקיע בה אז, ראה תוך פחות מ-3 שנים תשואה של יותר מפי 6 על השקעתו.

"זו תנופה מרגשת, כחול-לבן"

בדוחות שפורסמו שלשום הציגה החברה צמיחה של 31% בהכנסות לרמה של כ-172 מיליון דולר, כשהצמיחה נבעה מרוב מגזרי הפעילות הגאוגרפיים ובעיקר במדינות גרמניה, צרפת, קנדה וארה"ב ומהשפעה חיובית של שערי החליפין בהיקף של כ-8 מיליון דולר. הרווח התפעולי זינק ב-89% לעומת הרבעון המקביל, ל-31.8 מיליון דולר, ובשורה התחתונה הציגה החברה זינוק של 82% ברווח הנקי ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד לרמה של כ-26 מיליון דולר.

סודהסטרים העלתה במקביל שוב את התחזיות השנתיות שלה, והיא מצפה לצמיחה של 23% בהכנסות לעומת 2017, כשהתחזית הקודמת הייתה לצמיחה של 15%. בכך תסתיים 2018 עם הכנסות של כ-668 מיליון דולר. במקביל, הרווח התפעולי צפוי לגדול בכ-44%. זאת לעומת התחזית הקודמת לגידול של כ-15%.

דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים, הופתעת מתגובת המניה אתמול?

"לא. הצמיחה היא כל כך מסיבית ורחבה בכל השווקים שלנו והיא מעוגנת בביקושים צרכניים מאוד מובהקים ולוגיים, וזה רק הגיוני שהמניה תגיב לצמיחה מהסוג הזה ולהגדלת תחזיות מאוד אגרסיבית. אנחנו בתנופה. אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים עכשיו ועוד לא יודעים לאן נגיע, אבל זו תנופה של הצלחה, וזה מרגש מאוד, ובפרט כשזה מגיע מישראל, כחול-לבן, זו גאווה עצומה. התנהגות נכונה של שוק ההון זה באמת להגיב לתוצאות ולהגדלת תחזיות".

גם ברבעון הקודם העליתם תחזיות, ואז המניה דווקא ירדה.

"החברה שלנו היא לא סטנדרטית. אין הרבה חברות כאלה שניתן להשוות אליהן, ויש המון פרמטרים כמו היחס בין מוצרים מתכלים ללא-מתכלים, שערי חליפין וכו'. לפעמים יש תופעות שמבלבלות את השוק, וברבעון הקודם לדוגמה היו פרמטרים נקודתיים, כמו מכירת מכשירים בגרמניה שירדה בגלל תזמון מכירה ללקוחות, וזה יצר סיבה לדאגה. אבל כשמסתכלים על החציון הראשון של השנה, רואים את הנורמטיביות של התוצאות ורואים שיש כיוון אחד מאוד מובהק של צמיחה עצומה ברווחיות. הרווח התפעולי גדל ב-89% ברבעון, וגם כשמנכים את השפעות שער החליפין, הוא גדל ב-69%. נראה לי שלמשקיעים 'ירד האסימון' אתמול. סודהסטרים נכנסה לתוך ליגה אחרת וזה משחק חדש: אנחנו חברת mid-cap כי עברנו את ה-2 מיליארד דולר בשווי".

סמנכ"ל הכספים, דניאל ארדרייך, מוסיף כי "אנחנו נסחרים במכפיל רווח של קצת יותר מ-30 על הרווח ההיסטורי. זה לא מנותק מחברות צמיחה אגרסיבית אחרות. חשוב לראות שאין משהו חריג שתורם לצמיחה. הצמיחה היא לכל אורך הקו וכרגע אנחנו רק מתחילים לחשוף את הפוטנציאל המסחרי והרווחי של הסביבה העסקית שלנו".

תוצאות סודה סטרים ברבעון השני

"טוב שיש קופה שעוזרת לצמוח"

לדברי בירנבאום, סודהסטרים נערכת כעת להגדלת קיבולת הייצור ונמצאת כרגע בשלב בדיקה בנושא. הצפי הוא שהרחבת קיבולת הייצור בישראל תעלה כמה עשרות מיליוני דולרים.

אמנם יש לכם הרבה כסף בקופה, כ-172 מיליון דולר, אבל העלייה במניה לא מייצרת מבחינתכם הזדמנות לגיוס הון?

בירנבאום: "לא, אין לנו צורך בגיוס וזה לא על הפרק. אנחנו צופים לסיים את השנה עם יותר מ-200 מיליון דולר בקופה, ללא חוב, וחלקם ישמשו להרחבת קיבולת הייצור. יכול להיות שיהיו גם שימושים אחרים לכסף, יכול להיות שנחזיר חלק מהכסף למשקיעים (דיבידנד או רכישה עצמית של מניות, ש.ח.ו) או שנבצע רכישות, כרגע אין החלטות. עשינו לאחרונה רכישה מצוינת של המפיץ שלנו בצרפת, וטוב שיש לנו קופה שמאפשרת לנו לצמוח".

חולק על שויד: "צריך להביע דעה"

לפני כ-4 שנים ביצעה החברה כאמור שינוי אסטרטגי, לאחר שהציגה חולשה מתמשכת בתוצאות שלה ואכזבה משמעותית את המשקיעים. במקביל, סודהסטרים העבירה את מרכז פעילותה למפעל שלה בנגב. המעבר לשוק המים המוגזים נותן את אותותיו בתוצאות החיוביות של החברה. אגב, לדברי בירנבאום, "מהיום ששמנו דגל ישראל על כל המוצרים, אנחנו בצמיחה דו-ספרתית, כולל במדינות שלא אוהבות אותנו. אנחנו לא רק שלא מצניעים את הזהות הישראלית, אלא מעצימים אותה - take it or leave it".

4 שנים אחרי השינוי האסטרטגי, בירנבאום אומר היום כי "המפעל שלנו עובד בתפוקה מלאה. זה מפעל פנטסטי ש-98% מהייצור שלו הולך לייצוא, ועובדים בו 2,000 איש, חציים ערבים וחציים יהודים. אנחנו ממשיכים לייעל את המפעל ולהרחיב את הקיבולת על-ידי הכנסת מכונות, מבלי לאבד ידיים עובדות בנגב. אנחנו מכניסים מוצרים חדשים, כמו לדוגמה וואן טאץ' שהוא מכשיר אוטומטי, ומוסיפים טעמים של פירות. נשיק בקרוב גם בקבוק רב-פעמי שמה שמייחד אותו זה שהוא גם בקבוק הגזה. לא רחוק היום שבקבוקים חד-פעמיים לא יהיו יותר, וזה המניע העיקרי לצמיחה שלנו. הסיבה העיקרית לעלייה בביקושים למוצרים שלנו היא לא רק הנוחות, הכיף והחיסכון בכסף, אלא גם משום שהמערכת שלנו מונעת שימוש בבקבוקי פלסטיק חד-פעמיים שנהיים עכשיו טאבו ויש ראיות לכך שהם לא רק סכנה לאיכות הסביבה אלא גם סכנה לבריאות האדם".

בנושא אחר: תמכת בפרופיל גבוה במחאת הלהט"ב, ואפילו בציטוט שלך בדוחות אתמול ציינת שבחברה עובדים 'יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינאים, בדואים ודרוזים, סטרייטים ולהט"בים - העובדים בשוויון, בדו-קיום ובשלום'. לעומתך, גיל שויד, מנכ"ל צ'ק פוינט, אמר לאחרונה שהוא לא חושב שחברה צריכה להיות שופר למחאות חברתיות.

"אני מדבר בשם עצמי, לא בשם החברה, ואני לא מסכים איתו. המנכ"ל הוא אזרח במדינה ולא רק זכותו אלא חובתו להביע דעה ולהיות גורם משפיע, בטח במדינה כמו שלנו שאיבדה את השפיות שלה. אחד הדברים הכי מרגשים מבחינתי בחודש האחרון לא היה התוצאות המדהימות שלנו ברבעון, אלא לראות מנכ"לים וחברות מביעים דעה בענייניים מהותיים של זכויות אזרח וזה ממלא אותי בשמחה. אני כל כך מקווה שיימשך. חייבים לתקן את החברה, יש על מה לעבוד. כולנו צריכים להביע דעה, בדרך ארץ, ולא כמו שמגיבים לי בדף הפייסבוק - האגרסיביות היא נוראית. איבדנו קצת את הצפון המוסרי והערכי".

