ירי בטורניר משחקי מחשב בפלורידה; דיווחים על ארבעה הרוגים

ירי המוני נפתח הערב (ראשון) בטורניר משחקי מחשב שהוקרן בבר בג'קסונוויל שבפלורידה. בכלי תקשורת מקומיים דווח כי ארבעה בני אדם נהרגו כתוצאה מהירי, ולפחות עשרה נפצעו. המשטרה המקומית הודיעה כי חשוד בירי נורה למוות בזירת האירוע וכי לא ידוע בשלב זה האם יש חשודים נוספים. המשטרה צייצה בחשבון הטוויטר שלה כי התושבים מתבקשים להתרחק מהאזור, וביקשו מהאזרחים שמתחבאים ליצור קשר, כדי שיוכלו לחלץ אותם.

המסעדה שבה נפתח הירי ממוקמת במרכז מסחרי בג'קסונוויל. ברשתות החברתיות הופץ הסרטון שבו נראית הקרנה של משחק הפוטבול "Madden NFL 19", לפני שנשמעות כמה יריות. בסרטון ניתן לשמוע את חלק מהנוכחים צועקים בבהלה. לפי הדיווחים אנשים רבים ממשיכים להתחבא במקום.

Video from the shooting at Madden NFL 19 Tournament Whilst

It was live on twitch. pic.twitter.com/sEdS0AzAIK