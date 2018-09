דיויד קיז יוצא לחופשה בשל האשמות כי הטריד מינית

דובר ראש הממשלה לתקשורת זרה דיויד קיז יוצא היום (ה') לחופשה לאחר פרסומים בכלי התקשורת לפיהם כ-12 נשים הוטרדו מינית על ידו ו/או ספגו ממנו התנהגות מינית תוקפנית.

הפרסום הראשון הופיע בחשבון הטוויטר של מועמדת לסנאט במדינת ניו יורק, ג׳וליה סלזאר, שכתבה כי לאור העובדה שכלי תקשורת עומדים לבצע חשיפה בנוגע לתקיפה שלה על ידו לפני מספר שנים, היא מקדימה ומציינת כי מדובר בה. סלזאר חשפה זאת בעמוד הפייסבוק שלה בשנת 2016, אך תוך זמן קצר מחקה את הסטטוס ומאז שוחחה עם עיתונאים לשיחות רקע.

כ-12 שעות אחרי הציוץ של סלזאר, כתבה עיתונאית הוול סטריט ג׳ורנל, שיינדי רייס כי ״גם לי היה מפגש מזעזע עם קיז ואני מאמינה לסלזאר ב 100 אחוזים. ידעתי שהדברים יתפרסמו בשלב כלשהו״.

