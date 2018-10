הרשת עונה לטראמפ: "הסיבה שלא התלוננתי"

ד"ר כריסטין בלאסי פורד, מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת פאלו-אלטו, נתקלה בביקורת רבה כשאזרה אומץ והתלוננה נגד ברט קאוואנו, מועמד של דונלד טראמפ לשופט בית-המשפט העליון, כי הטריד אותה מינית בשנות ה-80. בעדותה הדרמטית, שנשאה ביום חמישי האחרון בסאנט, פורד סיפרה בקול רועד איך קאוואנו תקף אותה וניסה לאנוס אותה, ואיך היא חששה לחייה. פורד היא לא היחידה שטוענת כי קאוואנו הטריד אותה, שתי נשים נוספות מאשימות אותו במעשים מגונים.

אחד מהמבקרים הקולניים ביותר היה נשיא ארה"ב, שנחלץ לעזרת מועמדו לבית המשפט העליון. בציוץ אחד לפני כשבוע וחצי הוא טען "אין לי ספק, שאם התקיפה של ד"ר פורד הייתה גרועה כפי שהיא טענה, היא או הוריה האהובים היו ישר מגישים תלונה אצל רשויות החוק המקומיות. אני מבקש שהיא תציג את התלונות האלו כדי שנוכל ללמוד על תאריך, שעה ומקום!".

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018

טראמפ כנראה לא ציפה לתגובות שקיבל ובטח לא להולדתו של האשטאג חדש: #WhyIDidntReport או #לאהתלוננתי בגרסתו המקומית. ביום ראשון שעבר, יומיים אחרי הציוץ של טראמפ, היו ברחבי הרשת כבר לא פחות מ-675 אלף ציוצים שהציגו שלל סיבות לכך שנפגעות תקיפה מינית לא העזו להתלונן למשטרה. רבות ורבים חלקו עם הרשת את תחושת הבושה, האשמה, חוסר האונים והפחד שאיש לא יאמין להם ולהן. אחרים ואחרות חלקו את הטראומה ואת הניסיונות לשכוח ולנסות ולהמשיך לחיות. בין החולקים היו גם מפורסמות ומובילות דעה, והמחאה אף זלגה למרחב הרשת הישראלי. "גלובס" אסף חלק מהעדויות האמיצות מרחבי הרשת.

השחקנית אשלי ג'אד צייצה כי "בפעם הראשונה שזה קרה, הייתי בת 7. סיפרתי למבוגרים הראשונים שבהם נתקלתי. הם אמרו 'או, הוא איש מבוגר ונחמד, הוא לא התכוון לכך". אז כשנאנסתי בגיל 15, סיפרתי רק ליומן שלי. כשאישה מבוגרת קראה אותו, היא האשימה אותי בכך שקיימתי יחסי מין עם גבר מבוגר".

#WhyIDidntReport. The first time it happened, I was 7. I told the first adults I came upon. They said “Oh, he’s a nice old man, that’s not what he meant.” So when I was raped at 15, I only told my diary. When an adult read it, she accused me of having sex with an adult man. - ashley judd (@AshleyJudd) September 21, 2018

השחקנית אליסה מילאנו הגיבה ישירות לטראמפ וכתבה "הוטרדתי מינית פעמיים. פעם אחת כשהייתי נערה. מעולם לא התלוננתי ולקח לי 30 שנה לספר להורים שלי".

Hey, @realDonaldTrump, Listen the fuck up.



I was sexually assaulted twice. Once when I was a teenager. I never filed a police report and it took me 30 years to tell me parents.



If any survivor of sexual assault would like to add to this please do so in the replies. #MeToo https://t.co/n0Aymv3vCi - Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) September 21, 2018

השחקנית והדוגמנית קארה דלווין צייצה כי "בגלל שהרגשתי בושה במה שקרה ולא רציתי להרוס באופן ציבורי למישהו את החיים, למרות שהוא הרס את החיים שלי באופן פרטי".

Because I felt ashamed of what happened and didn’t want to publicly ruin someone’s life, even though they privately ruined mine #WhyIDidntReport - Cara Delevingne (@Caradelevingne) September 27, 2018

גם כתבת "גלובס" טל שניידר, שלומית הברון, ממייסדות אחת מתוך אחת, וכתב "הארץ" ניר גונטאז' חלקו את סיפורם.

#לאהתלוננתי



הייתי בן 15 בערך, מתנדב במשמר האזרחי. בבסיס הזה התנדב גבר, אני מעריך שאז היה בערך בן-30, שהיה ידוע בזה שכל לילה הוא תופס גנבי רכב. הוא הציע לי להצטרף אליו פעם אחת.



מארב. פרדס חשוך. אנחנו בניידת פורד טרנזית עם מושב אחד ארוך מקדימה. הוא ליד ההגה. הוא שואל האם אני עייף September 29, 2018

#לאהתלוננתי כי הייתי סגן, בבסיס העצום מחנה-רמון ולקחתי טרמפ בתוך הבסיס מהשער של המחנה כדי להגיע למתקן חוסן עם נַגָּד, איש קבע, והיה לי m16 מקוצר, כומתה אדומה והרבה בטחון עצמי, והנַגָּד היה בן 40 פלוס, שמן, מיוזע והוא הסיט את הרכב מהכביש והציע ״לבלות״ ושם ידו על הירך שלי > - ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) September 29, 2018

#לאהתלוננתי כי בכלל לא הבנתי שהעובדה שהמורה שלי לתאטרון מלקק לי את הצוואר זה חריג. הוא עשה את זה לכולנו וכל האווירה הייתה רוויית סקס. הוא גרם לנו להילחם על תפקידים "סקסיים" ורציתי להיות סקסית כמו שהוא אמר. רק שלוש שנים אחר כך קלטתי ובשיחות עם חברות הבנתי שעשה לחלקן הרבה יותר. - shlomit havron ‏‏‎‎‎ شلوميت هفرون (@shlomithavron) September 29, 2018

