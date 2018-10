שמונה חברות ישראליות שמציעות פתרונות יצירתיים לירידה במשקל

1. זריקה במקום שאיבת שומן

מנכ"ל: אלון בלומנפלד

המוצר: תרופה שמסלקת תאי שומן

מייסד: פרופ' שמואל בן ששון

גיוסי הון: כ-8 מיליון דולר מחממת ון ליר, קרן פונטיפקס, קרן דוקור, אבי מייזלר, שמואל קבילי.

רזיאל היא החברה היחידה בין החברות המוצגות כאן שפועלת בתחום הפארמה הקלאסית. היא מפתחת כיום תרופה בזריקה על בסיס גילוי של פרופ' שמואל בן ששון מהאוניברסיטה העברית, שמוסחר לרזיאל על ידי חברת יישום. התרופה גורמת לפגיעה בתאי השומן ולסילוקם, ולאחר מכן גם מונעת התפתחות של תאי שומן חדשים באותו מקום.

ניסוי ראשון שערכה החברה, ב-24 מטופלים ללא קבוצת ביקורת, הראה ירידה בכמות השומן סביב אתר הזריקה, ועד כה תוצאות הטיפול נשמרו כחצי שנה. ההתוויות הראשונות של החברה יהיו טיפולים אסתטיים הקשורים להצטברות שומן באזור מסוים, בדומה לשאיבת שומן. כמו כן, היא מיועדת לטיפול בשתי מחלות יתום - ליפידמיה ו-Dercum, המאופיינות בהצטברות שומן מסוכנת באיברים שונים. רק לאחר שתוכיח היתכנות בתחומים האלה, תפנה למימוש של חזון הפחתת המשקל באמצעות פגיעה בתאי שומן, בעזרת זריקות חוזרות.

החברה מנהלת כיום שני ניסויים קליניים: האחד בהפחתת שומן בטני והאחר בתחום הליפידמיה - הצטברות שומן ברגליים.

2. המלצות התזונה מתחבאות בביג דאטה

החברה: נוטרינו

שנת הקמה: 2011

מנכ"לית: יעל גלזרמן

המוצר: אפליקציה המתאימה מזון לאנשים ע"י למידת מכונה

מייסדים: ירון חדד ויונתן ליפניק

גיוסי הון: כ-10 מיליון דולר משמואל סומך, ניו יורק איינג'לס, פרג וונצ'רס, קבוצת גנדיר. החברה השתתפה באקסלרטור Luminox ובאקסלרטור של IBM

שיתופי פעולה: מדטרוניק, סאנופי ואבוט

חברת נוטרינו שואפת להביא את הביג דאטה לעולם ההרזיה, ועד כה הצליחה ליצור לעצמה שם ושיתופי פעולה מרשימים. החברה אוספת מידע המתעד את המזון שנצרך על ידי המשתמש באפליקציה שלה (תמונה, ברקוד, טקסט או תיאור המנה בקול) ומידע על פעילות גופנית, שתייה, רמות סוכר בדם, שעות שינה, משקל ואפילו רגשות.

האפליקציה מנתחת את המידע וממליצה על מזונות מועדפים למשתמש מסוים. הניתוח נשען לא רק על המידע שנאסף מהמשתמש, אלא גם על ניתוח מאמרים מקצועיים בתחום התזונה ועל מידע הנאסף מהסמארטפון באופן פסיבי, כלומר ללא פעולה של המשתמש.

נוטרינו חתמה על שיתופי פעולה מעניינים עם חברות כמו מדטרוניק, אבוט וסאנופי הפועלות בתחום הסוכרת. החברות מציעות את האפליקציה כחלק מהטיפול הכולל בחולים.

החברה מנוהלת על ידי יעל גלזרמן, לשעבר סמנכ"ל שיווק בחברת הטלהרפואה המצליחה American Well ובחברת המכשור הרפואי הישראלית Sensible Medical. "למעשה נוטרינו היא חברת דאטה שמוכרת שירות לחברות כגון מדטרוניק, סאנופי ואחרות", אומרת יעל גלזרמן, מנכ"לית החברה, ששימשה בעבר סמנכ"לית שיווק בחברת הטלהרפואה המצליחה American Well ובחברת המכשור הרפואי הישראלית Sensile Medical. "חברות אלה קונות את השירות שכולל גם גישה למאגרי נתונים. האפליקציה העצמאית שלנו בחנות היא בעיקר כלי לאיסוף מידע. היא איננה המודל הכלכלי של החברה, אלא המוצרים המשותפים".

השאיפה של נוטרינו היא ליצור את "טביעת המזון" האישית של כל אדם ולהתאים לו המלצות תזונה, תחילה במטרה לרדת במשקל ולטפל בסוכרת, ובהמשך גם במטרה לטפל במחלות נוספות המושפעות מתזונה, כמו מחלות לב ויתר לחץ דם.

ייתכן שהמוצר מזכיר את זה של חברת DayTwo הישראלית שזכתה לפרסום רב, אולם הרעיון הבסיסי הוא שונה. DayTwo מגבשת המלצת מזון על בסיס אבחון תמהיל חיידקי המעי של אדם, באמצעות בדיקת צואה, ואילו נוטרינו אינה מבצעת בדיקה פיזית ספציפית ואינה מתיימרת לומר מה הם הפרמטרים הקובעים איזה מזון עדיף לאדם מסוים. היא מגבשת את ההמלצה על בסיס המידע הרב שהיא אוספת.

3. לשחק כל הדרך לדיאטה

החברה: Inspiredapps

שנת הקמה: 2011

מייסדת: ענת לוי

המוצר: אפליקציה שעושה גיימיפיקציה לתהליך ההרזיה, בדגש על נשים

גיוסי הון: מימון עצמי

האפליקציה MyDietCoach כשמה כן היא, אימון אישי באפליקציה דיגיטלית. האפליקציה משתמשת במנגנונים פסיכולוגיים כדי להזכיר בזמן אמת שלבחירות התזונתיות יש השלכות. היא פותחה על ידי ענת לוי, שלמדה מדעי המחשב ומדעי המוח באוניברסיטת בן גוריון, ועבדה לפני כן כמתכנתת בקונדואיט וכמנהלת מוצר ב-Infogin.

מחקרים בתחום המוטיבציה מראים שגמילה מהתמכרות נכשלת כאשר הקשב מוסח, ומנגנון ההתמכרות במוח מצליח "לחטוף" את ההחלטה מידי המוח הרציונלי. טכניקות המשחק של MyDietCoach נועדו להפוך את התגמול על התנהגות טובה למיידי, וכך לחזק את הקול הרציונלי בתודעת המשתמשים גם בנסיבות "מסוכנות".

כל משתמש במערכת (ברירת המחדל היא משתמשת) בונה לעצמו אווטאר. אם קיבלתם נקודות על התנהגות טובה, תוכלו גם להלבישו בבגדים. אם אתם מרגישים שאתם עומדים להישבר, ניתן ללחוץ על "כפתור חירום" המשגר מסרי שכנוע לדבוק בהחלטות. כמו כן, ניתן לתכנת תזכורות שונות - מתזכורת לשתות מים ועד "הישיבה מתחילה עכשיו. הבטחת לעצמך לא לאכול מהעוגיות!". אפשר להגדיר אתגרים יומיים, ובאפליקציה יש גם כל התכונות המוכרות מאפליקציות בריאות, כגון יומן אכילה, יומן פעילות גופנית, תיעוד המשקל, אפשרות להעלות תמונות "לפני" ו"אחרי", ועוד.

האפליקציה כבר הורדה יותר מ-10 מיליון פעמים, וזה למעשה מקור המימון של החברה.





4. ניתוח עם אופציה להתחרט

החברה: Nitinotes

שנת הקמה: 2014

מנכ"ל: רז בר און

המוצר: ניתוח שרוול זעיר פולשני והפיך

מייסדים: אירית יניב ותמיר וולף

גיוסי הון עד כה: כ-5 מיליון דולר מחממת אינסנטיב (של קרן פרגרין), אקסלמד, אלרון, MTIP

חברת ניטינוטס פיתחה גירסה זעיר פולשנית והפיכה של ניתוחי שרוול, וההשקעה שקיבלה מאלרון ואקסלמד אינה דבר של מה בכך. שתי החברות ידועות בכך שהן משקיעות במכשירים רפואיים אם הם מובילים לשינוי משמעותי בשווקים ענקיים. המוצר של החברה מבצע שידוך פנימי של הקיבה, בניתוח שאמור להיות פחות פולשני מהניתוחים הקיימים היום, וכך להנגיש אותו לאנשים רבים יותר. כמו כן, ההליך הפיך, דבר שעשוי להקל את קבלת ההחלטה לעבור את הניתוח.

כעת החברה החלה ניסוי קליני ראשוני ב-10 אנשים, והוא אמור להניב תוצאות ב-2010. החברה מנוהלת על ידי רז בר און, שהיה בעבר בכיר בכמה חברות מכשור רפואי בתחום העיכול.

5. האלגוריתם יודע כמה אחוזי שומן יש לכם בגוף

החברה: Progressit

שנת הקמה: 2016

המוצר: אפליקציה למדידת אחוזי השומן בגוף

מייסדים: דניאל בוטוב ויאן גלבורד (מנכ"ל)

גיוסי הון: קיבלה תמיכה מהאקסלורטור Tech7 בבאר שבע

שלב בפעילות: האפליקציה FitScanner ניתנת להורדה בסמארטפון

ההשראה לפיתוח FitScanner, אפליקציה המודדת את אחוזי השומן בגוף, הייתה תהליך הרזיה שעבר מייסד ומנכ"ל החברה יאן גלבורד (26). הוא גילה על בשרו ששקילה בלבד אינה מספקת מדד מדויק להתקדמות בתהליך ושמדידת אחוזי השומן בגוף עדיפה מבחינתו.

כיום, ניתן להשיג מדידה מדויקת של אחוזי שומן בגוף באמצעות מכשירי רנטגן הנמצאים במעבדות מיוחדות. אם רוצים למדוד את אחוזי השומן בבית, אפשר להשתמש במצבט (קליפר), אלא שהצביטה כואבת והמדידה מושפעת גם מעוצמת הצביטה. גם הדיוק של מכשירים הנמצאים בחדרי כושר ומשלבים בין שקילה לנתוני הולכת החשמל בגוף הוא מוגבל ותלוי במבנה הגוף, בשיעור המים בגוף ובטמפרטורה.

האפליקציה של גלבורד משתמשת במערכות עיבוד תמונה כדי להפיק מידע מתצלום של המשתמש (בבגד ים ובמרחק וזווית מסוימים מהמצלמה) על שיעורי השומן בגופו. זאת, לפי האופן שבו השומן מחולק על פני הגוף. הדיוק הוא ברמה של כ-3% בגברים.

האפליקציה Fitscanner זכתה לדירוג של 4.2 מתוך 5 בחנות גוגל פליי, ולכ-500 אלף הורדות.

חברה ישראלית נוספת בשם Myselffit, פיתחה אפליקציה דומה, אך היא מחייבת לבישת חולצה ייעודית, שהעיצוב הייחודי שלה מאפשר לאלגוריתם להתמקד באזורים הרלוונטיים בגוף בקלות. החברה הוקמה על ידי עומר גורלניק, שלומי אלבאום ונתנאל אסטרייכר, המגיעים מעולם אופנת הספורט.

6. לסתום את האף ואת ריח המאפים

החברה: בק מדיקל

שנת הקמה: 2009

מייסדת ומנכ"לית: אדוה בק

המוצר: מכשיר הפוגע במכוון בחוש הריח כדי לא לעורר תיאבון

שלב בפעילות: מכירות

תכירו את Noz Noz, אביזר קטן מסיליקון שמניחים בתוך האף והוא חוסם את חוש הריח, ובעקבות זאת גם את התיאבון.

הרעיון עלה במוחה של אדוה בק (אשתו של גילון בק, בכיר בקרן פימי) בזמן שאפה היה סתום והיא נגסה באפרסק. היא גילתה שבעצם אינה מעוניינת בו. ואכן, מחקרים קודמים הראו שאנשים מתקשים לשמור על המשקל כאשר הם מוקפים ריחות של מאכלים אהובים. נראה שהריח אינו רק סימן חיצוני המעורר התמכרות פסיכולוגית אלא גורם ממש להפרשת הורמונים המעוררים רעב. הקשר הוא גם הפוך: הורמונים הקשורים לרעב, כמו לפטין, אינסולין וגרלין, יכולים להשפיע על רמת הרגישות לריח. עוד נמצא שאנשים הסובלים מהשמנת יתר הם בעלי חוש ריח פחות חד משל כלל האוכלוסייה, אולם הם רגישים במיוחד לריח של מזון.

בק מדיקל ערכה ניסוי קליני משלה ב-65 נבדקים בעלי משקל עודף, בניהולו של ד"ר דרור דיקר המנהל את מכון הטיפול בהשמנה בבית החולים השרון בפתח תקוה. 37 נבדקים הרכיבו את המכשיר ו-28 קיבלו כפלצבו טיפות אף. אצל כולם חלה ירידה במספר הקלוריות שנצרכו, אך הירידה לא הייתה מובהקת בכלל הנבדקים. היא כן הייתה מובהקת בקבוצה של בני 50 ומטה. לדברי בק, ייתכן שזה משום שבבני 50 ויותר חוש הריח ממילא אינו חד כל כך ולכן ההשפעה שלו פחותה. עוד נמצא הבדל מובהק בין הנבדקים בצריכת הסוכר והממתיקים המלאכותיים.

כל הנבדקים בקבוצת הניסוי דיווחו על כך שכמעט אינם יכולים להריח דבר. כ-16% מהנבדקים בקבוצת הניסוי לא עמדו בכך ונשרו מהניסוי בגלל אי נוחות שגרם להם המכשיר.

בכל מקרה, מדובר בניסוי ראשוני, והחברה תצטרך להראות תוצאות בניסוי גדול יותר אם תרצה לשווק את המוצר כמכשיר רפואי. בינתיים, הוא משווק כמוצר צריכה ישירות לצרכן. לדברי החברה, את המכשיר ניתן למקם באף למשך 12 שעות רצוף וכל יחידה מתאימה לכשבועיים של שימוש.

7. המכשיר שיגרום לכם לאכול לאט

החברה: Nobesity

שנת הקמה: 2005

המוצר: מכשיר להאטת פעולת הלעיסה

מייסדים: ד"ר אראלה פינס, אמנון אנגלברג (מנכ"ל) וד"ר יעקב דגן

גיוסי הון: החברה פועלת מחממת הי סנטר בחיפה

נובסיטי, שפיתחה מכשיר מתכלה המוחדר בין השיניים ומאט את פעולת הלעיסה, נמצאת לקראת ניסויים קליניים בשתי קופות החולים כללית ומכבי. המכשיר נתפס בשיניים כמו חוט דנטלי, אך קשיח מספיק כדי לא לאפשר לעיסה רציפה. כאשר משתמשים במכשיר, שהינו דיסקרטי ובלתי נראה בחלקו האחורי של הפה, קצב הלעיסה מוגבל וכך גם גודלו של כל ביס. המטרה היא להרגיל את המשתמש ללעיסה איטית, וכן לשמש מנגנון "חירום" שבולם פיזית אירועים של בינג' מזון ללא שליטה.

המייסדת, ד"ר אראלה פינס, היא רופאת שיניים שפיתחה כמה מוצרים בתחום הדנטלי, ובהם חוט דנטלי ייחודי מסיליקון עם טבעות המקילות את המשיכה פנימה והחוצה מהפה.

8. לבלוע גלולה ולהרגיש שבעים

החברה: Epitomee (לשעבר טוליפ מדיקל)

המוצר: גלולה המדמה קיבה מלאה

מייסד: דורון מרקו וד"ר שמעון אקהויז

שלב בפעילות: ניסויים קליניים

גיוסי הון: כ-10 מיליון דולר מד"ר שמעון אקהויז, קרן Agate, קרן 7HealthVentures

אפיטומי היא חברה ישראלית שפיתחה גלולה המתפשטת בקיבה ומדמה קיבה מלאה לצורך יצירת תחושה של שובע. ידוע היום שתחושת השובע נובעת ממגוון פרמטרים. לקיבה מלאה יש השפעה, ולרמות של הורמונים מסוימים יש תרומה לתחושת השובע הפסיכולוגית. גלולה מתנפחת בבטן יכולה לגרום תחושת שובע מעצם המלאות, אך הלחץ על דפנות הקיבה גם גורם להפרשה של חלק מהורמוני השובע.

החברה נוסדה על ידי דורון מרקו בהשקעה ותמיכה פעילה של ד"ר שמעון אקהויז, מייסד ומנכ"ל לשעבר בסינרון ומשקיע אנג'ל פעיל בתחום המכשור הרפואי. היא מנוהלת על ידי ד"ר דן השימשוני, בעבר מנכ"ל חברת המכשור הרפואי דיון מדיקל. אפיטומי נקראה בעבר טוליפ מדיקל ועברה כמה וכמה גלגולים סביב רעיון הגלולה, עד שהתייצבה על המודל הנוכחי. לאחרונה דיווחה למאגר הניסויים הקליניים האמריקאי על ניסוי שביצעה במוצר שלה ב-2014, עדות לכך שהיא מעוניינת להמשיך לבחון את המוצר.

בהודעה שפרסמה החברה לפני כמה חודשים, אמר השימשוני: "כל פתרון ניתוחי הוא רלוונטי לחלק מהסובלים מהשמנה, אך לא להמונים בכל העולם הזקוקים לתמיכה. המוצר שלנו פשוט לנטילה בבית, והוא עוזר לקצר ארוחות, ולשלוט במשקל וברמות הסוכר בדם".

