נתניהו, ריבלין, לפיד וגבאי מביעים זעזוע מהרצח בבית הכנסת בפיטסבורג

עם צאת השבת פרסמו ראש הממשלה נתניהו, נשיא המדינה ריבלין, שרים וחברי כנסת הודעות זעזוע על הרצח שהתרחש בתוך בית כנסת עץ החיים אשר בפיטסבורג, פנסילבניה.

נתניהו אמר שהוא מזועזע מן ההתקפה הרצחנית, "אנחנו עומדים לצד הקהיליה היהודית".

שר החינוך והתפוצות נפתלי בנט הודיע שהוא עולה הלילה על טיסה לארה"ב כדי לסייע לקהילה המקומית ולהשתתף בהלווית מטעם ממשלת ישראל: "כשיהודים נרצחים בפיטסבורג, העם במדינת ישראל כואב. כל ישראל ערבים זה לזה. מדינת ישראל אבלה וכואבת על הרצח האנטישמי הנורא. אחיותנו ואחינו היהודים מצאו את עצמם תחת מתקפת טרור רצחני בעת שהיו בתפילה.ליבנו עם משפחות ההרוגים והפצועים, ותפילותינו שזה היה האירוע האחרון. דם יהודי אינו הפקר. אני נוסע לחזק את ידי התושבים וביחד עם מנהיגי הקהילה לבחון סיוע. יהי זכר הנרצחים ברוך".

נשיא המדינה ריבלין אמר: "תפילותינו ודאגתנו העמוקה נתונים למתרחש בפיטסבורג, פנסילבניה, אל 'אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה'. ליבנו ומחשבותינו עם משפחות הנרצחים ואנו מתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים. אני סמוך ובטוח כי כוחות הביטחון ורשויות החוק בארה"ב יחקרו את האירוע המחריד ביסודיות וימצו את הדין עם הרוצח הנפשע".

Our thoughts and prayers are with those affected by the events in Pittsburgh, Pennsylvania, We are thinking of ’our brothers and sisters, the whole house of Israel, in time of trouble’, as we say in the morning prayers.