שינויים במשרדי הפרסום של חברות הביטוח: ל"גלובס" נודע כי אדלר חומסקי נפרד מתקציב הפרסום של הפניקס ויטפל בתקציב הביטוח של כלל ביטוח. בתקציב הביטוח של כלל מטפל כיום משרד הפרסום גיתם BBDO. ההחלטה על שינוי במשרד הפרסום נעשית על רקע השקה מחודשת של כלל ביטוח הצפויה בתחילת 2019, זאת לאחר שינויים פרסונליים בחברה, כשהמשמעותי בהם מינויו של יורם נווה למנכ"ל.

את תהליך ההשקה המחודשת מובילה גלי שבד, סמנכ"ל השיווק והאסטרטגיה של כלל. היקף התקציב השנתי צפוי לעמוד על כ-30 מיליון שקל.

עוד נודע כי למערך הפרסום של הפניקס יצטרף משרד הפרסום no no no yes, שיטפל בפעילות החדשנות של החברה. לנעליים של אדלר חומסקי שניהלו את הפרסום של המותג פניקס ייכנס משרד פרסום חדש שייבחר בהמשך.

אדלר חומסקי זכה בתקציב הפניקס במסגרת מכרז שנערך בשנת 2013, שבו לקחו חלק גם משרדי הפרסום ברוקנר-נטע-יער וענבר-מרחב. לטובתו של אדלר חומסקי שיחק הניסיון הרב שלו בתחום הביטוח, לאחר שטיפל במשך מספר שנים בתקציב הפרסום של המותג ביטוח ישיר מקבוצת אי.די.אי.

בשלב הראשון יצאה החברה במהלך של שינוי שפה שיווקית-פרסומית, תחת המסר "במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס". לצורך המהלך גויס השחקן גיא לואל שכיכב בסרטוני הטלוויזיה, והחברה עלתה גם בקמפיין חסויות בהיקף רחב הכולל גם פעילות במדיה הדיגיטלית. לפני שנתיים גויס לקמפיין הפניקס השחקן צחי גראד שאף הוא כיכב בקמפיין רחב היקף. אולם מאז הפסיקה הפניקס להשקיע כמעט לגמרי בפרסום מסורתי ולמעט פרסום חוצות ורדיו עברה לפרסום בדיגיטל. אך התקציב של הדיגיטל לא מתנהל באדלר חומסקי אלא בספק אחר של הפניקס: אטומי, סוכנות שבה מנהלת הפניקס תקציב פרסום בהיקף של כ-10 מיליון שקל.

למרות המאמצים של אדלר חומסקי לקבל לידיהם את התקציב וכשבמקביל נשמעות כל העת חריקות בתחום המדיה בגלל הטיה של הפניקס להרבות במכרזים על הקמפיינים בין ספקים שונים, בחרו באדלר חומסקי לוותר על התקציב ולנסות לקבל לידיהם תקציב ביטוח אחר. תקציב הפרסום של כלל טופל עד עתה בגיתם BBDO.

בכלל ביטוח סירבו להגיב לידיעה.

