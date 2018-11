בלי ביסקוויטים ויוגורט: יורש העצר בין סלמאן דוחף את הסעודים להחרים מוצרים מטורקיה

פרשיית ג'מאל חשוקג'י עיכבה את המרוץ של סעודיה ויורש העצר מוחמד בין סלמאן לעמדת השפעה מובילה במזרח התיכון על חשבון יריבותיו-אויבותיו - איראן, טורקיה וקטאר. אבל בן סלמאן לא מוותר, ובשבועות האחרונים הוא מחדש את המאמצים, וביתר שאת. איראן, הסבוכה בצרות הכלכליות שהביא עליה חידוש העיצומים האמריקאיים, היא מטרה מאיימת פחות. טורקיה, לכן, הפכה ליעד מרכזי.

היריבות בין המדינות משתרעת על פני מספר חזיתות, ובהן סוריה ועיראק. פרשת חשוקג'י העלתה את הרף והעימות הפך לחזיתי. אחת הדרכים היא חרם כלכלי בלתי רשמי. ביסקוויטים ויוגורט, למשל. הסעודים מפעילים חשבונות ברשתות החברתיות לשם מאבק זה, וכך פעילי טוויטר מונחי-ממשלה מסעודיה פרסמו קריאות להחרמת מוצרים מטורקיה. בין היעדים שתוקפים הפעילים נמצאות חברות כמו "פינאר סוט", יצרנית מוצרי החלב ו"אלקר ביסקובי" שלה שני מפעלים בסעודיה והיא הספק העיקרי של ביסקוויטים בממלכה.

אחד מבעלי החשבונות הללו אמר בראיון לסוכנות הידיעות הכלכלית בלומברג כי: "המטרה היא לא להפיל את כלכלת טורקיה, אלא להביע את הזעם שלנו". לאיש כחצי מיליון עוקבים בטוויטר. ההאשטאג הקורא להחרים את טורקיה פופולרי במיוחד ברשתות החברתיות ברחבי הממלכה ובמפרץ כולו.

It is a logic action, they 🇹🇷 have paved the way to be an enemy.. Ok, let be it is their call #هات_الادله_يا_اردوغان

#boycottTurkey pic.twitter.com/00eWNsmYwH