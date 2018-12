שופינג לחג המולד: מסע מטורף בין השווקים באירופה והכל בפחות ממחיר טיסה לאילת

הכול החל כשחודש דצמבר, שהלך והתקרב עורר געגוע גובר לשווקי חג מולד אירופיים מנצנצים, טובלים בניחוח משכר של יין חם, מתובל בציפורן וקינמון ובגלימת שלג רכה על רקע תפאורה של קתדרלות עתיקות. מחירי הטיסות בכמה מחברות הטיסה הלאומיות שדגמתי נסקו לשמיים ושיגרו אותי למנועי החיפוש באינטרנט. וכך למעשה נולדה לה הרפתקת הכריסמס הזו, שלא בנקל תישכח.

משחק קל בנתונים הניב אפשרות להגיע ללונדון בעלות זולה להפליא (עם חברת התעופה Wizz Air) אם רק נעצור לכמה שעות בסיביו שברומניה. ואז לפתע נפל האסימון: בניגוד לכל מה שהאמנתי עד עתה, עצירת ביניים אינה בהכרח חיסרון, ולפחות במקרה זה תאפשר טעימה משוק חג מולד נוסף שטרם הכרנו. בדיקה נוספת העלתה אפשרות לקפוץ מלונדון לשווקי החג היפים של וינה וברטיסלבה בעלות נמוכה מזו של מגש פיצה משפחתי. בלי לחשוב פעמיים, הכרטיסים נרכשו, הילדות נארזו ויצאנו לדרכנו.

גילוי נאות: עם לא מעט פרפרים בבטן, את חברת התעופה Wizz air לא ניסיתי מעולם בעבר, וגם לא טיסות חסך אחרות, אולם בשורה התחתונה בהחלט הופתעתי לטובה.

תחנה ראשונה: הדרך ללונדון עוברת ברומניה

העיר הרומנית סיביו שבחבל טרנסילבניה, שאליה נקלענו כמעט במקרה, התגלתה כפנינה ימי-ביניימית רבת קסם, הנראית יותר כעיירה בווארית שקפאה אי שם בזמן לפני מאות שנים. שעה ארוכה שוטטנו במבוך הסמטאות הצרות של העיר העתיקה בין בתים בני מאות בשנים, שרידי החומות והביצורים הקדומים שנבנו במאה ה-12 על-ידי הסקסונים ועדיין מקיפים חלקים ממנה, כנסייה גותית מרשימה ומגדלים המזדקרים אל-על על רקע הרי הקרפטים המושלגים.

בדרכנו חלפנו על פני "גשר השקרים" שחצייתו מלחיצה למדי, לא מפאת גובהו אלא בשל האמונה המקומית הגורסת כי אם העובר עליו נשא דבר שקר, הגשר יישבר ויקרוס... לעיר, שבשנת 2007 הוכתרה כבירת התרבות של אירופה, מורשת תרבותית עשירה, המבצבצת מכל סמטה. כשהקור עשה צחוק מכל שכבות הבגדים שבהם התעטפנו, מיהרנו אל דוכני היין החם המתובל בציפורן וקינמון בשוק חג המולד שבכיכר המרכזית, הנחשב לשוק הכריסמס היפה ביותר ברומניה כולה. ואכן, השוק לא אכזב והתגלה כבבואה של העיר עצמה: קטן ורב-קסם. לאור מיצגי תאורה ולייזר מרשימים שהאירו את שמי הלילה, הצטופפו להם דוכנים גדושים במלאכות יד מקוריות של איכרי האזור, מיני נרות ריחניים, רקמות תחרה עדינות ותכשיטים עבודת יד, ושפע מאכלים מסורתיים שגדשו את האוויר בניחוח משכר, כשסביב נעה רכבת כריסמס קטנה עמוסה בילדים צוהלים על רקע צלילי סחרחרה בטעם של פעם.

את הביקור בסיביו חתמנו בארוחה נהדרת במסעדת Monsieur Joben הממוקמת במרכז העתיק בצמוד לשוק חג המולד המקומי. המסעדה, בניצוחה של שפית עטורת פרסים, נחשבת לאחת המסעדות הטובות ביותר בעיר והיוותה סיום מושלם ליום החווייתי בעיר ובשווקיה. אם אתם מזדמנים לכאן, אל תחמיצו את פונץ’ התפוחים הנהדר (כתובת: Piata Mare 9‎‏).

תחנה שנייה: חגיגות חג המולד בלונדון

קשה להעלות על הדעת מעבר חד יותר מהפשטות המסורתית של שווקיה של סיביו אל הגרנדיוזיות שבה נחגגים אירועי הכריסמס בלונדון. הבירה האנגלית חוגגת את בוא חג המולד בגדול, ובתקופה זו היא יפה ונוצצת במיוחד, עם מיליוני נורות ומייצגי תאורה מרשימים המעטרים את הרחובות ושוטפים אותם באור יקרות. מעל רחוב Regent זוהרים אלפי מלאכים מוזהבים, למעלה מאלף גופי תאורה דמויי כדורי שלג לבנים ובועות סגלגלות מנצנצים מעל ראשי העוברים ושבים לאורכו של רחוב Oxford הנודע. ברחוב Carnaby שמעוטר השנה בהשראת להקת Queen לרגל צאתו של הסרט "רפסודיה בוהמית", זורחים בין העיטורים הססגוניים ציטוטים ממילותיו של פרדי מרקורי באורות ניאון בוהקים.

וזוהי, כך מתברר, רק ההקדמה. את החגיגה הכי גדולה בעיר כיום תמצאו ב-Winter Wonderland שבהייד פארק, שם פזורים על פני שטח עצום מאות דוכנים מקושטים ושפע מסחרר של אטרקציות, ביניהן רכבות הרים אימתניות ושלל מתקני לונה-פארק נוספים (מומלצים במיוחד: מתחם ההרפתקאות ומתקן המציאות המדומה), מופעי קרקס, מופע החלקה על הקרח "Peter Pan On Ice" (לטעמנו, חובבני למדי ואינו מצדיק את מחירו הגבוה), בר קרח, שלל דוכני אוכל (אל תחמיצו את הצ’ילי קון-קרנה הנהדר שמוגש בפנכת טאקו פריכה ומלאת הפתעות), ולצדם מערה שבה אפשר לפגוש את סנטה והשדונים, וממלכת קרח שבה יוצאים למסע בתוך יער מכושף בין דובי קוטב, חדי קרן ושאר יצורים מיתולוגיים המפוסלים בקרח.

אם תרצו, זהו הדיסנילנד של שווקי חג המולד. ככזה, הוא מרהיב, מציע אטרקציות רבות ושפע עצום של ביתנים ואורות מהבהבים, אולם בו בזמן ממוסחר מאוד, מתרחק מהרוח האותנטית של שווקי הכריסמס, והבילוי בו עשוי להסתכם בעלות גבוהה בשל המחירים היקרים הנגבים עבור כל מתקן ואטרקציה. שוק כריסמס מסורתי יותר ויפהפה נמתח לאורך הגדה הדרומית של נהר התמזה (Southbank) עם עשרות בקתות עץ מקושטות ויריד מטעמי חג מסורתיים מרחבי העולם. שוק חג זוהר במיוחד מתקיים גם ב-Kew Gardens, שבו פסלי תאורה מרשימים, מנהרת אורות המורכבת ממיליון נורות מנצנצות ומשט של מאות סירות זוהרות על האגם. שווקי חג מוצלחים תמצאו גם בקובנט גארדן סביב עץ אשוח אדיר ממדים, ב-Leicester Square ובמוקדים נוספים ברחבי העיר.

דרך נהדרת ליהנות מכל מראות הכריסמס, כמו גם מרבים מאתריה של לונדון הפזורים לאורך נהר התמזה, היא באמצעות אחת ההפלגות של City Cruises, היוצאות מכמה רציפים לאורך התמזה בין Westminster Abbey לגריניץ’. אנחנו בחרנו בכרטיס מסוג Hop On, Hop Off Pass"" המאפשר מספר בלתי מוגבל של הפלגות במשך 24 שעות (14 אירו למבוגר, 9 לילד), אך ניתן לרכוש גם הפלגה בודדת, שיט עם ארוחת ערב, ובימים אלו אף מוצע שיט מיוחד עם סנטה קלאוס, שמחלק מתנות ועוגיות לילדים בעוד המבוגרים מוזמנים ליהנות ממראות השיט בליווי יין חם וכיבוד. ההפלגה חולפת בין הגשרים המוארים, שווקי הכריסמס המנצנצים לאורך גדות הנהר, הביג בן, הגלגל הענק וגורד השחקים של גשר לונדון (The Shard) על שלל אורותיהם ועוד, ומלווה בהסברים מתובלים בהומור בריטי.

לסיום, עלינו לעת ערב לגשר מצודת לונדון המספק תצפית פנורמית מרהיבה על העיר המנצנצת ועל עצי האשוח המקושטים שעל גדות הנהר. גולות הכותרת כאן הם שני מעברי הטיילת, שרצפתם השקופה מאפשרת הצצה יוצאת דופן על העיר הנפרסת מתחת לרגליכם, התלויים 42 מטרים מעליה, מה שהפך אותה גם ללוקיישן פופולרי ביותר לתמונות סלפי מרשימות במיוחד. מומלץ בחום לתזמן את מועד הביקור לשעות שבהן הגשר נחצה לשניים ומתרומם מבעד לרצפת הזכוכית השקופה ממש מתחת לרגליכם.





מידע מעשי | לונדון

מלון מומלץ: The Marylebone hotel - מלון נהדר ואלגנטי במיקום מעולה למרבית שווקי חג המולד ואתריה המרכזיים של לונדון, שלרבים מהם ניתן להגיע ממנו בהליכה קצרה, כמו גם למרכזי הקניות הגדולים. בין השאר תמצאו כאן בריכת שחייה, ספא וחדר כושר משוכלל, ארוחת בוקר מצוינת וחדרים מהודרים עם כל פינוקי הלאקשרי המתבקשים, שחובבי החיים הטובים ישמחו שימתינו להם בחדר בסוף יום של כיתות רגליים ברחבי העיר (החל מ-250 אירו)

התניידות: אם תרצו הפוגה מהשוטטות הממושכת בקור האנגלי או להגיע מ/אל שדה התעופה בנוחות בתעריף שאינו עולה כמעט על מחיר השתרכות ברכבות, חברת הדר הסעות בראשותו של מיכאל, ישראלי המתגורר בלונדון, היא חברת מוניות אמינה ומומלצת, שנהגיה תמיד קיבלו את פנינו בחיוך במועד שנקבע, ולא פחות חשוב, תעריפיהם היו מהטובים ביותר שמצאנו (447805645150 בווטסאפ או באתר hadartravel.net).

מסעדה מומלצת: אם שבעתם מהמזון המהיר שמוצע בירידי החג, לא הרחק מהם תמצאו את 108 Brasserie - מסעדה משובחת שמציעה כמה ממנות הבשרים הטובות ביותר בלונדון, לצד דגים ופירות ים מוצלחים לא פחות, וקינוחים נהדרים, ביניהם טארט לימון נפלא (108brasserie.com).

תחנה שלישית: דרך לווינה עוברים בשווקי החג של ברטיסלבה

אז נכון, חורף בברטיסלבה בירת סלובקיה הוא לא בדיוק הדבר הראשון שעלה לנו בראש כשדמיינו את החופשה שלנו, אבל כשמחירה של טיסה שמצאנו מלונדון לברטיסלבה, המרוחקת רק כארבעים דקות נסיעה מיעדנו בווינה, התגלה כנמוך יותר ממנת פיצה (12.84 אירו!), ובדיקה מהירה העלתה שאף היא מתהדרת בכמה שווקי כריסמס לא רעים בכלל, לא היססנו והחלטנו לצרפה להרפתקת שווקי חג המולד שלנו. זה הרי בדרך, לא חבל לפספס?

הגענו אליה רגע לפני בוא השלג, בשעת ערב שאפשרה רק טעימה קצרה - תרתי משמע - משווקי החג היפים של העיר, שבאמצע השבוע הולכים לישון מוקדם למדי. השוק המרכזי של העיר מתקיים בכיכר העירייה, בין המבנים הציוריים של המרכז העתיק, ולא הרחק ממנו, בכיכר Hviezdoslav פרוסים ביתניו היפים של שוק חג נוסף, שלצדו מתחם החלקה על הקרח. לצד נקניקיות עסיסיות נוטפות שומן ושאר מאכלים האופייניים לדוכני החג ברחבי היבשת, זוהי הזדמנות טובה לטעום כמה מהמאכלים המקומיים המוגשים כאן, כמו ה-Lokše - חביתיות מסורתיות מבצק תפוחי אדמה במגוון מילויים ושילובים, או הקפוסניצה - מרק כרוב כבוש עם פטריות ובשר, וכמובן אי-אפשר בלי כמה לגימות מהמשקה המקומי Medovina - ליקר דבש חם ומתובל, שבטמפרטורות שצונחות כאן מתחת לאפס מחולל פלאות בחימום הגוף והאווירה.

בשורה התחתונה: אם זמנכם מוגבל, הקדישו את כולו לבילוי בשווקי חג המולד של וינה, שהם מרשימים יותר, אולם אם זמנכם מאפשר זאת, שווקי החג של ברטיסלבה ואתריה היפים בהחלט מצדיקים קפיצה לביקור קצר.

קל ונוח להגיע מברטיסלבה לווינה: יש כמה חברות שמפעילות שירותי הסעות באוטובוסים מיוחדים בין שתי הערים (הן לשדה התעופה והן למרכז העיר). מרביתם מצוידים במושבים נוחים ואפילו ב-WiFi שעוזר להעביר בקלות את זמן הנסיעה (60-40 דקות, תלוי ביעדכם הסופי) ומחיריהם זולים להפליא (10-5 אירו, וכמחצית מכך לילד).

תחנה אחרונה: שווקי חג המולד היפים של וינה

מדי שנה, החל מאמצע נובמבר, עוטה וינה קסם מיוחד ונראית זוהרת מתמיד בשלל האורות הססגוניים וקישוטי החג המעטרים את המבנים, עצי האשוח ודוכני העץ היפהפיים של כמה משווקי החג הוותיקים ביותר באירופה, המשמרים מסורת בת מאות שנים. הוותיק והמרהיב מכולם הוא שוק חג המולד שבכיכר העירייה (Rathausplatz) למרגלות המבנה הניאו גותי המרשים של בית העירייה, המהווה תפאורה מושלמת לשוק היפהפה הזה. לצד הגלגל הענק והקרוסלה הנוסטלגית, פזורים עשרות רבות של ביתנים מקושטים הגדושים בכל מה שרק ניתן להעלות על הדעת - מפריטי אמנות, צעצועים מגולפים מעץ, כובעי פרווה וסריגים בעבודת יד וכלה בנרות ריחניים ושלל מתנות וקישוטים לחג, ומבחר מסחרר של מאכלים ומאפים וינאיים עתירי קרם, שרק בשבילם כבר שווה לעשות את כל הדרך לכאן. וכמובן, דוכנים רבים לממכר Weihnachtspunsch, "פונץ’ חג המולד" המקומי, המחוזק בברנדי ורום ומומתק בפירות יער ותבלינים, שמוגש כאן בכוס דמוית מגף, שהפכה לסמלו של השוק.

שוק יפהפה נוסף ואינטימי יותר מתקיים ב-Freyung, שם מומלץ בחום לחפש את דוכן הגבינות ההולנדיות עטורות הפרסים של Henri Willig, שהיו מהנהדרות ביותר שטעמתי מימיי (אם החמצתם, אפשרי להשיגן גם ב-cheeseshop.henriwillig.com) ולשוטט בין הביתנים היפים שמציעים חפצי נוי, מלאכות יד מסורתיות וכלי קדרות נהדרים. במרחק הליכה קצרצרה מהשוק הוותיק הזה, שהווינאים עולים אליו לרגל כבר מאות בשנים מאז 1772, מתגלים קסמיו של שוק חג נוסף Weihnachtsmarkt Am Hof, שאווירתו תוססת במיוחד. שווקי חג מולד ססגוניים נוספים, גם אם מעט צנועים יותר, מתקיימים ברובע המוזיאונים ובסמוך אליו בכיכר Maria Theresien Platz בין המבנים הארכיטקטוניים המופלאים של מוזיאון ההיסטוריה של הטבע והמוזיאון לאמנויות יפות, שהוא אחד ממוזיאוני האמנות העשירים בעולם, כמו גם בחצר ארמון שונברון, למרגלות קתדרלת סט. סטפן המרהיבה (אל תחמיצו כאן את מרק הגולש הנהדר המוגש בקערית של כיכר לחם טרייה), ובמוקדים נוספים בעיר ובסביבותיה.

גם מתחם פארק פראטר (Prater) אשר לגדות הדנובה, הנודע במיוחד בגלגל הענק שחולש על קו הרקיע הווינאי, מצטרף לחגיגה ביריד כריסמס תוסס במיוחד, עם שלל דוכנים, מתקני שעשועים והופעות חיות.

אז היכן, בשורה התחתונה, הכי מומלץ לחוות את חגיגות הכריסמס ברחבי היבשת? למה לא גם וגם ו...גם?

מידע מעשי | וינה

מלון מומלץ: Hotel Europa wien - מלון ברמת ארבעה כוכבים במיקום נהדר, הנמצא במרחק הליכה קצרה ממרבית שווקי הכריסמס כמו גם מרבים מהאתרים המרכזיים בווינה, במחיר סביר ביותר (החל מ-110 אירו ללילה). www.austria-trend.at/de/hotels/europa-wien.

טיפ לשדרוג הביקור בווינה והוזלת עלויות: כרטיס ה-Vienna Pass המקנה כניסה חינם ליותר מ-60 אטרקציות, אתרים ומוזיאונים, כמו גם פטור מהמתנה בתורים, התברר כדרך נוחה ומשתלמת ביותר לתור את וינה ואתריה המרכזיים. מגוון מסלולי האוטובוסים בסגנון Hop On Hop Off, הכלולים אף הם בכרטיס, הם דרך יעילה להגיע גם לאזורים מרוחקים יותר, כמו ארמון שונבורן, וגם הסיור הרגלי המודרך ברחבי העיר שנכלל בכרטיס היה מצוין www.viennapass.com)).

מידע מעשי | טיסות

המחיר ששולם עבור מקטע הטיסה מתל-אביב לסיביו: 12.56 אירו

המחיר ששולם עבור מקטע הטיסה מסיביו ללונדון: 19.52 אירו

המחיר ששולם עבור מקטע הטיסה מלונדון לברטיסלבה: 12.84 אירו

המחיר ששולם עבור מקטע הטיסה מוינה לארץ: ​29.59 אירו

טיפ: התברר שמשתלם מאוד לרכוש כרטיס מועדון, WIZZ Discount Club במקרה שלנו. עולה 29.99 אירו, אבל מקנה הנחה של לפחות 10 אירו על כל כרטיס, ולא פעם הרבה יותר מזה, כולל הטבות עבור החבר ובן לוויה נוסף.

במהלך הטיול נאלצה אחת הבנות לקטוע את הנסיעה ולשוב לארץ מיעד שעבורו לא נרכש כרטיס. נוכחנו כי קשה ביותר להגיע למישהו שעמו ניתן לדבר, מכיוון שלחברה, לפחות נכון לעכשיו, אין נציגות בארץ. כשכבר חשבנו שהכרטיסים שנרכשו ירדו לטמיון ויהיה צורך לרכוש כרטיס נוסף במחיר מלא, התברר להפתעתנו כי בפעולה פשוטה באמצעות האתר או האפליקציה ניתן לשנות טיסה עד 3 שעות לפני מועד ההמראה בעבור קנס של 30-40 אירו בתוספת הפרש בין מחירי הטיסות אם קיים (במקרה שלנו הוא היה מזערי). הופתענו לטובה.

