ירידות שערים בבורסות אסיה; נשיא סין בנאום הבוקר: "איש אינו מסוגל להכתיב לעם הסיני"

06:30

שוקי המניות באסיה נסחרים הבוקר (ג') במגמה שלילית, ובירידות שערים שנעות סביב 1% במדדים העיקריים. מדד ניקיי מאבד מערכו 1.66% - הירידות הגבוהות לבוקר זה. אחריו בירידות מדד שנחאי שמאבד 1.09%, מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי מאבד 1.03%, מדד הונג קונג הנג סנג יורד 0.90% ומדד קוריאה קוספי הקוריאני יורד 0.5%.

ירידות השערים מתרחשות כשברקע נאום שנשא היום נשיא סין לציון 40 שנה לרפורמות הכלכליות של המדינה. שי ג'ינפינג קרא לארצו "להישאר על המסלול" והדגיש כי "איש אינו מסוגל להכתיב לעם הסיני מה צריך או לא צריך לעשות".

המשקיעים האזינו בקפידה לדבריו של שי וחיפשו רמזים ומענה אפשרי ללחץ הפנימי בסין לגבי מלחמת הסחר עם ארה"ב, שכרגע בהפסקת אש בת 90 ימים.

מחיר הנפט , שצנח אתמול 2.6% לשיא שלילי של 14 שבועות, ממשיך את המגמה השלילית גם הבוקר. הוא יורד ב-1.28%, ונסחר סביב 49.25 דולר לחבית.

אתמול (ב'), יום המסחר הראשון של השבוע, הסתיים בוול סטריט בירידות שערים חדות - כל המדדים העיקריים, נאסד"ק , S&P 500 ודאו ג'ונס איבדו יותר מ-2%. מדד S&P 500 הגיע לרמתו הנמוכה ביותר בשנת 2018.

אנליסטים מזהירים כי גם מדד דאו ג'ונס בדרך לביצועים הגרועים ביותר שלו מאז השפל הכלכלי הגדול של המאה הקודמת בארה"ב.

מדד הפחד (VIX ) זינק אתמול מעל 13%.

הפדרל ריזרב יקיים את ישיבת המדיניות האחרונה שלו לשנת 2018 מחר (ד') והמשקיעים חוששים כי עלולה להיות העלאת ריבית נוספות בארה"ב לפני שהשנה תיגמר. הנשיא טראמפ צייץ ביקורת על כך שהפדרל ריזרב שוקל העלאת ריבית נוספת למרות שכל העולם בוער סביב אמריקה היציבה.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!