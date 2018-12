הסופר עמוס עוז הלך לעולמו בגיל 79

עמוס עוז מבכירי סופרי ישראל, זוכה פרס ישראל לספרות ומאנשי הרוח הבולטים בישראל נפטר היום לאחר מאבק במחלת הסרטן והוא בן 79 שנים.

ספריו של עוז תורגמו לעשרות שפות ושמו הועלה מספר פעמים כמועמד אפשרי לפרס נובל בספרות. קצרה היריעה מלהכיל את רשימת כתביו עליה נמנות יצירות כמו: מיכאל שלי, סיפור על אהבה וחושך קופסה שחורה ועוד.

הוא נחשב לאחד מאישי הרוח הבולטים בישראל והרבה להתבטא ולכתוב גם בנושאים פוליטיים תוך שהוא מזוהה עם הצד השמאלי של המפה הפוליטית. עוז השאיר אחריו אישה - נילי, ושלושה ילדים.

בתו פרופ׳ פניה עוז זלצברג כתבה היום בחשבון הטוויטר שלה "אבא שלי האהוב הלך לעולמו ממחלת הסרטן, זה עתה, לאחר הידרדרות מהירה, בשנתו ובשלווה, מוקף אוהביו. אנא כבדו את פרטיותנו. לא אוכל להגיב לפניות. תודה למי שאהב אותו".

