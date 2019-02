לאן עפים הברווזים כשהאגם קפוא? גל קור קיצוני שהגיע מאנטרטיקה תקף את ארה"ב

גל קור קיצוני שפגע בארה"ב השבוע גורם לכאוס: מערבולת קור שהגיעה מהקוטב הצפוני מקפיאה את צפון מרכז ארה"ב, במה שנחשב גל הקור הקיצוני ביותר מזה עשורים.

10 days of cold - the burbling Polar Vortex, viewed from @NASA 's Aqua satellite.

Lots of extreme heat in other parts of our globe. pic.twitter.com/p34sikvuhL - Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 1 בפברואר 2019

לפחות 21 איש נהרגו במהלך הימים האחרונים, ואזהרות מפני פציעה ומוות פורסמו לכלל תושבי ארה"ב, לאחר שמטרים של שלג כיסו ערים שלמות בן לילה, באלפי בתי ספר ברחבי המדינה הושבתו הלימודים, למעלה מ-2,300 טיסות התבטלו, והתושבים נאלצו להסתגר בבתיהם.

Extraordinary photo of Lake Michigan during the polar vortex.



(by Jim Funk) pic.twitter.com/L6n9BcpgOD - ian bremmer (@ianbremmer) 1 בפברואר 2019

90 מיליון איש - שליש מאוכלוסיית ארה"ב - סבלו בימים האחרונים מגל הקור, שהגיע למינוס 17 מעלות שהרגישו כמו 50 מעלות מתחת לאפס.

With the polar vortex bringing extreme cold to the US, this is what happens when you blow a soap bubble in Chicago. pic.twitter.com/tKfNEapCVb - RTÉ News (@rtenews) 1 בפברואר 2019

PSA: Don’t go out with wet hair during the polar vortex pic.twitter.com/8de0CWkzyd - NowThis (@nowthisnews) 1 בפברואר 2019

הטמפרטורות במינסוטה הגיעו בימים האחרונים למינוס 60 מעלות - גח הקור הקיצוני ביותר מאז ה-2 בפברואר 1996. זהו החורף הקר ביותר במינסוטה מאז ומעולם, מלבד החורף של שנת 1996, אז נרשה טמפרטורה דומה, של מינוס 60 מעלות.

Frozen pants stand alone in Saint Anthony Village, Minnesota during the polar vortex, and more photos of the day: https://t.co/nDa2ht0Lnd 📷 Pam Metcalf pic.twitter.com/6J2niMw12t - Reuters Pictures (@reuterspictures) 1 בפברואר 2019

Good Samaritan pays hotel tab for dozens of homeless in Chicago amid dangerous polar vortex https://t.co/DUg9Ap4FJH pic.twitter.com/6zXoAeNnpV - CBS News (@CBSNews) 1 בפברואר 2019

בניו יורק השיא נרשם אתמול, כאשר מערבולת הקוטב בשילוב עם הרוח הקפואה גרמה להרגשה של מינוס 17 מעלות מתחת לאפס, קור שעלול לגרום לעור חשוף לקפוא, וההמלצות הרשמיות הזהירו מפני יציאה לאוויר הפתוח עם איבר כלשהו לא מכוסה היטב.

עיריית ניו יורק הוציאה אזהרה רשמית שלא לצאת מהבתים, כיוון שמזג האוויר הברוטלי עלול לגרום למכת קור בתוך דקות, ובכל מקרה להימנע מנהיגה ולהשתמש בתחבורה ציבורית.

העירייה הכריזה בנוסף על "קוד כחול" - צוותים יצאו לשוטט ברחובות על מנת לבדוק לשלומם של הומלסים, ולהפציר בהם להתפנות למקלטים.

במהלך הימים הקרובים צפוי מהפך - והטמפרטורות צפויות לעלות בכ-50 מעלות עד סוף השבוע הבא.

Niagara Falls freezes as polar vortex hits the US https://t.co/BzSyTBFb3T pic.twitter.com/QU9svhoRvd - LADbible (@ladbible) 1 בפברואר 2019

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם