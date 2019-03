החורף ממשיך לסעור בתעשיית הבלוקצ'יין הישראלית: קבוצת First של יריב גילת מקצצת את פעילותה

החורף הסוער בשוק המטבעות הדיגיטליים ממשיך לתת אותותיו, ונזקיו מורגשים גם בתעשיית הבלוקצ'יין הישראלית. כעת נודע ל"גלובס" כי First Digital Assets Group, קבוצת הבלוקצ'יין שייסדו יריב גילת, רן (גולדי) גולדשטיין ואיתי רז, החליטה "לחשב מסלול מחדש" ולבצע רה-ארגון בשורותיה, הכולל פיטורים נרחבים.

כחלק מהשינוי היסודי שתעבור קבוצת First, נסגרת חברת המחקר שלה, One Alpha, ובמקביל ארבע החברות האחרות בקבוצה, K1, Titan, Stamina ו-Knox, ימוזגו לתוך החברה האם. במענה לפניית "גלובס", First אישרה את הדברים.

כמו כן, על פי מידע שנמסר ל"גלובס" ממקורות המעורים בעסקי הקבוצה, כחלק מהשינוי הארגוני תפטר First בקרוב את רוב עובדיה. ב-First העדיפו שלא להתייחס להיקף הפיטורים בקבוצה, אבל ככל הנראה, המהלך כבר נמצא בעיצומו. First, שנוסדה ב-2017, היתה עד לאחרונה אחת מחברות הבלוקצ'יין הגדולות בישראל, כשבקבוצה עבדו 65 איש, מתוכם 60 עובדים ישראלים במשרדיה שבמגדל השחר בגבעתיים.

קבוצת First מסרה בתגובה ל"גלובס": "שוק הקריפטו עובר בשנה האחרונה טלטלה, שמכריחה אותנו להיות אמיצים ולבחון את הפעילויות השונות ב-First. אנו מאמינים גדולים בתחום, ולשמחתנו גייסנו סכום רב שנשאר בקופת החברה, יחד עם הניסיון הרב והשותפויות שיצרנו. על כן אנו מתמקדים בפעילות הליקווידיטי שלנו, הממשיכה להניב פירות, ובמקביל משקיעים את מאמצי הפיתוח ביצירת פתרונות חדשים בבלוקצ'יין, טכנולוגיית העתיד בראייתנו".

הקבוצה גייסה 21 מיליון דולר

אף שמייסדי ומנהלי הקבוצה הם ישראלים, וכך גם רוב עובדיה, החברה לא רשומה בישראל, אלא בגיברלטר, וזאת ככל הנראה, משיקולי מס ורגולציה. שלושת השותפים המובילים ב-First הם גילת, המכהן כיו"ר החברה, המנכ"ל גולדי והסמנכ"ל רז.

גילת הוא משקיע אנג'ל ומנהל ותיק בחברות טכנולוגיה ישראליות. בעבר כיהן כמנכ"ל חברת האלגו־טריידינג Final, שהוא עדיין אחד מבעליה, והיה גם מבעלי המניות העיקריים בחברת התוכנה וויטסמוק. כיום גילת חבר הנהלה בקבוצת הטכנולוגיה Songo, הכוללת את החברות הבנות נובלטי מדיה, וידרייד, פרדיקטו, ברנדקראנץ' וליברדי, והוא גם יו"ר חברת Simplex, העוסקת בסליקת עסקאות במטבעות דיגיטליים. מנכ"ל First גולדי ניהל בעבר את חברת האלגו-טריידינג Maximize.

עם המשקיעים המובילים בקבוצת First נמנים, בין השאר, רונלד כהן, מייסד אייפקס; קרן מנגרוב; קרן טרגט גלובל הגרמנית-ישראלית; קרן סקיילאפ; וחברת iAngels של שלי הוד-מויאל ומור אסיא. ההשקעות שגויסו על ידי הקבוצה עד כה הסתכמו ב-21 מיליון דולר.

גל פיטורים בתעשיית הבלוקצ'יין

קודם למהלך הארגון מחדש בקבוצת First, פעלו תחתיה חמש חברות: חברת K1, שסיפקה שירותי מכירה וקנייה של מטבעות דיגיטליים לקרנות הון סיכון, משקיעים כשירים וחברות בתחום הבלוקצ'יין; Titan, שסיפקה שירותי ארנק דיגיטלי מאובטח לחברות ולגופים מוסדיים; Knox, שסיפקה שירות כספות מאובטח למטבעות קריפטו בסכומים גדולים; Stamina, שהתמחתה בבניית מכשירים פיננסיים (קרנות גידור, תעודות סל וכדומה) שיאפשרו למשקיעים להיחשף לתחום הבלוקצ'יין; וחברת OneAlpha, בהובלתו של יניב פלדמן, שסיפקה שירותי מחקר, ייעוץ ומידע לגופים פיננסיים בתחום.

בעקבות הרה-ארגון ב-First נסגרה פעילותה של OneAlpha ופלדמן סיים את תפקידו בחברה. במקביל, הפעילויות של ארבע החברות האחרות, K1, Titan, Stamina ו-Knox, ימוזגו כולן אל תוך החברה האם, First, וימשיכו בהיקף מצומצם יותר.

ההתייעלות הארגונית בקבוצת First היא מהלך נוסף של קיצוצים בתעשיית הבלוקצ'יין הישראלית, בהמשך לגל של חברות שנסגרו ופיטרו עובדים, כפי שדיווחנו ב"גלובס" כבר בסוף 2018.

בדצמבר האחרון סגרה Bitmain, ענקית כריית הביטקוין הסינית, את מרכז הפיתוח שלה ברעננה ופיטרה את כל 23 עובדיו, בראשותו של גדי גליקברג. עוד חברה שבסוף השנה סגרה את פעילותה בישראל ופיטרה את כל עובדיה בארץ, היא Stox של משה חוגג, מייסד חברת ההשקעות סינגולריטים ובעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים.

כפי שפורסם ב"גלובס", נגד Stox וחוגג הוגשה באחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה של משקיע סיני, שטוען כי הנפקת המטבע הדיגיטלי של Stox היתה מהלך של "עוקץ מתוכנן היטב". לחוגג נותר עוד כשבוע לנסות להגיע לפשרה מול המשקיע זוון הו, שתובע ממנו ומ-Stox סכום של 17 מיליון שקל. גם בסטארט-אפ הבלוקצ'יין הגדול יותר של חוגג, Sirin Labs, פוטרו באחרונה עובדים, זמן קצר לפני השקת סמארטפון הבלוקצ'יין של סירין, Finney.

