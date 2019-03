טראמפ: "זיכוי מוחלט, נשמור על אמריקה נהדרת!"

"החקירה שנערכה ע"י רוברט מולר מצאה כי לא דונלד טראמפ ולא עוזריו שיתפו פעולה או סייעו בהתערבות הרוסים בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2016". כך דווח הערב (א') בפרסום ממצאי החקירה במסמך של 4 עמודים שנכתב על ידי התובע הכללי, וויליאם בר.

בנוגע לאפשרות כי טראמפ חיבל בהליכי החקירה, המסמך לא מספק תשובה חד משמעית, "בזמן שהדוח הזה לא מצביע על כך שהנשיא ביצע פשע", נכתב, "זה גם לא מזכה אותו לחלוטין".

המשימה המרכזית של מולר הייתה לברר האם מאמצי רוסיה להתערבות בבחירות לנשיאות ארה"ב נעשו בשיתוף פעולה עם אזרחים אמריקאים, ובפרט עם דמויות המקורבות לנשיא טראמפ.

מוקדם יותר הערב (א') צייץ טראמפ בעמוד הטוויטר שלו: "אין קנוניה, אין שיבוש, זיכוי מלא! נשמור על אמריקה נהדרת!"

דבריו של טראמפ, עומדים בסתירה לממצאי מסמך התובע הכללי, הקובעים כי אין להסיק מהחקירה שטראמפ זוכה לחלוטין.

בנוסף, לפי סוכנות הידיעות רויטרס, עורך דינו של טראמפ רודי ג'וליאני אמר כי ממצאי החקירה "טובים מכפי שציפה", והוסיף, "זהו זיכוי מלא של טראמפ מכל ההאשמות".

"הם עשו זאת כמו שצריך", אמר לרויטרס עורך הדין ג'ון דואד, לשעבר פרקליטו של טראמפ. דואד ששימש כעורך דינו האישי של טראמפ וטיפל בכל הקשור לחקירתו של התובע המיוחד מולר אמר הערב שהוא "פשוט מאוד שמח בשביל הנשיא. אלו היו שנתיים נוראיות ולא מוצדקות".

כזכור, לאחר 22 חודשי חקירה, זימון מאות עדים והגשת 34 כתבי אישום הגיע ביום ו' רגע האמת: רובט מולר, התובע המיוחד שחקר את בחישת רוסיה במערכת הבחירות לנשיאות ב-2016, ומעורבות אפשרית של דונלד טראמפ בבחישה הזו, סיים את החקירה והגיש את הדו"ח הסופי שלו לשר-המשפטים החדש, וויליאם באר.

במשך כל תקופת החקירה, הבית הלבן וחברי קונגרס רפובלקנים תקפו בעקביות את התובע המיוחד. טראמפ בעצמו לא פעם כינה זאת כ"ציד מכשפות".

מוקדם יותר הערב פורסמה בעמוד הטוויטר של הבית הלבן ההודעה הבאה:

"התובע המיוחד (רוברט מולר) לא מצא שום אפשרות לשיתוף פעולה (עם רוסיה) ושום אפשרות לשיבוש הבחירות. התובע הכללי בר וסגן התובע הכללי רוזנשטיין אף הרחיבו וקבעו כי לא בוצע ניסיון לשיבוש (הבחירות). הממצאים של משרד המשפטים מהווים זיכוי מלא של נשיא ארצות הברית".

