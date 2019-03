מועצת הביטחון של האו"ם תדון הערב בהכרה האמריקאית בגולן

לבקשת הנציגות הצרפתית במועצת הביטחון תכונס היום מועצת הביטחון באו"ם לדיון במעמד רמת הגולן.

בהודעת חשבון הטוויטר של השגרירות הצרפתית לאו"ם נכתב: "אנו נדרוש דיון פומבי במצב במזרח התיכון לרבות בנושא רמת הגולן ואונדו״ף (כוח שמירת השלום הרב-לאומי המוצב ברמת הגולן)".

“We have just proposed to our Security Council partners a public session on the situation in the Middle East that will cover UNDOF & the #Golan.”



