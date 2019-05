חמשת הבנקים הבינלאומיים שמואשמים במניפולציות במט"ח

משרד עורכי דין אוסטרלי הגיש היום (ב') תביעה ייצוגית נגד חמישה בנקי השקעות בינלאומיים גדולים, בטענה כי הם קשרו קשר לביצוע מניפולציות בשערי החליפין של מט"ח בשנים 2008-2013, כדי להגדיל רווחים על חשבון חברות ומשקיעים.

בפרשה מעורבים כמה בנקים שכבר היו מעורבים בשערוריות מטבע דומות באירופה ובארה"ב.

UBS, ברקליס, סיטיגרופ, רויאל בנק אוף סקוטלנד גרופ (RBS) וג'יי.פי. מורגן מואשמים, על-פי מסמכים שהוגשו לבית משפט באוסטרליה, בקשירת קשר להגדלת המחיר ששילמו לקוחות בגין מוצרי השקעה מסוימים, במטרה לשנות את שערי החליפן של המטבע לרמות יקרות יותר.

רויטרס שלחה אימיילים ופנתה טלפונית לבנקים המוזכרים בתביעה המשפטית. ג'יי.פי. מורגן סירב להגיב. דוברי UBS, סיטיגרופ ו-RBS אישרו כי קיבלו את פניותיה של רויטרס, אך לא היו זמינים מיידית לתגובה.

מוריס בלקברן (Maurice Blackburn), משרד עורכי הדין שהגיש את התביעה, טען כי סוחרים בבנקים, שהיו אמורים להתחרות זה בזה, שיתפו בחדרי צ'אט אינטרנטיים מידע חסוי כמו פרטי לקוחות והזמנותיהם.

על-פי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, הסוחרים העניקו לחדרי הצ'אט האלה שמות כגון "הקרטל", "המאפיה" ו"קואופרטיב". כמה מחדרי הצ'אט זוהו בחקירה שערכו רגולטורים אמריקאים במניפולציית שערי מט"ח.

בתביעה שהוגשה בארה"ב, הודו ברקליס, BNP Paribas, סיטיגרופ, ג'יי.פי. מורגן, RBS ו-UBS באשמה, ונקנסו יחד בסכום כולל של יותר מ-2.8 מיליארד דולר.

במועד מוקדם יותר החודש דיווחה רויטרס כי רגולטורי הגבלים עסקיים באיחוד האירופי שחוקרים מניפולציות בשוקי המטבע עומדים לקנוס שבעה בנקים, שכמה מהם כלולים גם ברשימת הנאשמים בתביעה שהוגשה באוסטרליה.

"חברות ומשקיעים אוסטרליים, בייחוד יבואניות, יצואניות, משקיעים מוסדיים וחברות עם פעילויות בחו"ל - מדובר בחברות ומשקיעים בינוניים עד גדולים - נפגעו מהעיוותים שנגרמו בשוק המט"ח בידי בנקים אלה", נאמר בהודעה שפרסם קימי נישימורה, עורך הדין הבכיר במשרד מוריס בלקברן.

"התנהלות קרטלית שכזאת מוליכה שולל עסקים אוסטרליים בנסיבות שבהן הם היו פגיעים מלכתחילה לתנודות בשערי המטבע", הוסיף נישימורה.

התובעת העיקרית היא יבואנית מוצרים דנטליים בשם ג'יי. ווסבי ושות', למרות שהתביעה הקיבוצית תייצג כל לקוח אוסטרלי של חמשת בנקי ההשקעות שביצע עסקה חוצת-גבולות בשווי של יותר מ-500,000 דולר אוסטרלי (346,250 דולר ארה"ב) בתקופה האמורה בת חמש השנים, לדברי מוריס בלקברן.

מוריס בלקברן דורש שחמשת בנקי ההשקעות ישלמו לתובעים פיצויים, אך לא נקב בגובה הסכומים, על-פי המסמכים שהוגשו לבית המשפט.

עדיין לא שכחה השערורייה הקודמת שטלטלה את קהילת הבנקאות האוסטרלית בשנים האחרונות, לאחר שרגולטור הגיש שורת תביעות משפטיות נגד ארבעת הבנקים הגדולים במדינה. הרגולטור האשים בנקים אלה במניפולציה של BBSW, שער ריבית שמשמש לתמחור נכסים בשווי טריליוני דולרים, וזאת במטרה לנפח רווחים בשנים 2010-2012.

Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank ו-Australia and New Zealand Banking Group הגיעו להסדר לפני תחילת הדיונים בבית המשפט. Westpac Banking Corp ניהל מאבק משפטי בתביעה וזוכה בבית המשפט לפני שנה.

