מסוק התרסק הערב לתוך בניין בלב מנהטן ועלה באש, כך לפי דיווחים.

ההתרסקות התרחשה בשדרה השביעית, פינת רחוב 51 מערב לרחוב 52, בקצה הצפוני של הטיימס סקוור. כוחות משטרה וכיבוי אש חוסמים את הרחובות הסמוכים. האש שבערה על גג הבניין כבתה.

