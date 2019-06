ביהמ"ש המחוזי בת"א חסם גישה לכ-1,700 אתרי פדופיליה

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הודיעה לפני זמן קצר (ב') כי בית המשפט המחוזי בתל-אביב הוציא צו להגבלת גישה לכ-1,700 אתרי אינטרנט המפרסמים תמונות וסרטונים פדופיליים. אתרים אלו היו זמינים לכלל משתמשי האינטרנט בישראל.

הצו, עליו חתום השופט בני שגיא, יצא בעקבות פעילות משותפת של מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, המטה הלאומי להגנה על קטינים ברשת - יחידה 105 בלהב 433 שבמשטרת ישראל והאינטרפול מכוח חוק הסמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, שנכנס לתוקף בספטמבר 2017.

במסגרת הפעילות המשותפת נחשפו שיטות בהן נקטו מנהלי האתרים המפיצים תכנים פדופיליים בכדי להסתיר תכנים אלו מפני רשויות האכיפה. חשיפה זאת אפשרה את פריצת הדרך שהובילה להגשת הבקשה ביחס לרשימת האתרים שנחשפו.

"הרשימה הגרועה מכולן"

לפי הודעת הפרקליטות, המידע על אתרי האינטרנט הפדופיליים התקבל ממשרדי האינטרפול העוסקים במאבק בפדופיליה מקוונת. צוין, כי במשרדי האינטרפול בעיר ליון שבצרפת, מנוהלת רשימה המכונה "The Worst of All List" ("הרשימה הגרועה מכולן"), הכוללת את רשימת אתרי האינטרנט הפדופיליים שזמינים לגולשים ברחבי העולם.

לאחר מבצע איסוף ממושך של הוכחות לגבי פעילותם של אתרי האינטרנט האמורים, הגישו עורכי-הדין איתי גוהר ואדר לר ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה בקשה תקדימית בהיקפה לחסימת גישה לכ-1,700 אתרי אינטרנט המפרסמים תכנים פדופיליים ברשת הגלויה.

הבקשה הוגשה בהתאם לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט. בהתאם לאותו חוק, יכול תובע מוסמך לפנות לביהמ"ש המחוזי בבקשה להוצאת צווים להסרת אתרי אינטרנט המאוחסנים על גבי פלטפורמות אירוח בישראל, להגביל גישה לאתרי אינטרנט המאוחסנים על גבי שרתים בחו"ל או להורות על סינון האתרים מתוצאות החיפוש.

הצו שהוצא על ידי ביהמ"ש המחוזי מתייחס לאתרי אינטרנט המאוחסנים בשרתי אירוח מחוץ לישראל, ולפיכך מתייחס להגבלת הגישה לאתרים אלו באמצעות חסימה שתתבצע בימים אלה בידי ספקיות הגישה לאינטרנט.

מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, ד"ר חיים ויסמונסקי, שיבח את שיתוף הפעולה בין רשויות האכיפה והוסיף כי ה"מבצע" המדובר הוא פרי עבודה של כשנה, שבמהלכה נחשפה תופעה חמורה של אתרי אינטרנט פדופיליים שפעילים במסגרת הרשת הגלויה.

ד"ר ויסמונסקי: "סברנו כי בעשור האחרון ואף למעלה מכך הפדופיליה עברה לאזורים 'מחתרתיים' ברשת - ל'דארקנט' ולפורומים וקבוצות לשיתוף קבצים, וכי לא ניתן עוד להיכנס לאתרים פדופיליים דרך שימוש בדפדפן רגיל ברשת הגלויה. מתברר כי מפיצי התכנים הפדופיליים מצאו דרכים מתוחכמות להישאר נוכחים ברשת הגלויה ולחמוק מרשויות אכיפת החוק ומהחברות המנהלות את שרתי אירוח האתרים. המאבק הגלובאלי בפדופיליה המקוונת, שמחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה מחויבת לו - הוביל אותנו לניהול המבצע שמסתיים בימים אלה לצמצום החשיפה לאותם תכנים פדופיליים שמצויים באתרים שאותרו. המאבק בתופעה מחייב את גופי אכיפת החוק להשתמש בכלים משפטיים עדכניים ודינמיים, המתאימים לעידן האינטרנט".

