קליפורניה מעשנת: קמן קפיטל במזכר הבנות למיזוג חברה אמריקאית המפעילה חנויות למוצרי קנאביס

חברת קמן קפיטל הודיעה אתמול כי התקשרה במזכר הבנות לא מחייב עם חברת From The Earth האמריקאית, לעסקת מיזוג שבמסגרתה יוקצו 75% ממניות קמן קפיטל לבעלי From The Earth. מניית קמן זינקה היום ב-26%, לשווי המתקרב ל-30 מיליון שקל.

קמן קפיטל היא שלד בורסאי הנמצא בשליטת יואל יוגב, מנכ"ל החברה, אשר הגדיל לאחרונה משמעותית את החזקותיו ל-73% באמצעות הנפקה פרטית. יוגב (67) משמש כמנכ"ל חברת אל-גב אלקטרוניקה ב-30 השנים האחרונות, והוא שימש בעבר גם כמנכ"ל חברת בריד איט שנסחרה בנאסד"ק ופיתחה תוכנה להשבחת קנאביס. בריד איט יצאה לשוק ברעש גדול אולם פעילותה לא הצליחה כמתוכנן, ובעלי החברה הכניסו לתוכה פעילות אחרת.

על פי המצגת שצירפה קמן להודעה, From The Earth היא חברה הפועלת מקליפורניה מאז 2015 ומניבה כיום הכנסות בקצב שנתי של 18 מיליון דולר משתי חנויות לממכר מוצרי קנאביס. עיקר הפעילות מתרכז בחנות בסנטה אנה, שנפתחה בדצמבר 2015 ומתפרסת על פני כ-465 מ"ר. זו מציגה צמיחה עקבית: רשמה הכנסות של 4 מיליון דולר ב-2016, הכנסות של 6 מיליון דולר ב-2017 ו-12 מיליון דולר ב-2018. בכוונת From The Earth לפעול בשבעה אתרים נוספים, וכן להקים מפעל שיעבד את תוצרתה. מייסד החברה הוא דן זהרוני (Dan Zaharoni), אשר למרות שמו אינו ישראלי, ולפני הקמת החברה שימש כעורך דין ויזם נדל"ן.

ת"א תהפוך בית לחברות לא חוקיות בארה"ב?

האחוזים שתקבל החברה האמריקאית בקמן קפיטל יכולים לעלות בהשגת אבני דרך: 80% אם תמכור בקצב שנתי בשל 25 מיליון דולר, 85% אם תמכור ב-40 מיליון דולר ו-90% אם תמכור ב-50 מיליון דולר.

חברות הפועלות בשוק הקנאביס בארה"ב אינן יכולות להנפיק את עצמן בארה"ב, משום שהקנאביס חוקי רק במדינות מסוימות בארה"ב ולא בכולה. רוב החברות הפועלות בארה"ב מנפיקות בבורסת ה-CSE בקנדה, בעוד הבורסה הראשית של קנדה מעדיפה להימנע מכך. חברות הפועלות בשוק הקנאביס הקנדי נרתעות מרכישת חברות אמריקאיות, בשל הגבלה זו והסיכון בהפרת החוק הפדרלי בארה"ב. עם זאת, החברות הללו מוצאות מימון לרוב בשווקים המקומיים שלהם. אם From The Earth אכן תתמזג עם קמן קפיטל, תהיה זו דוגמה ראשונה למקרה שבו הבורסה בת"א הופכת לבית לחברות הללו, על אף שאינן נחשבות חוקיות בארה"ב.

