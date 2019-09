הברקזיט יוצא משליטה, והתקשורת הבריטית מאבדת את זה

בימים האחרונים, תוכנית הברקזיט הבריטית להיפרדות מהאיחוד האירופי יצאה משליטה. תאריך העזיבה הרשמי - 31 באוקטובר - מתקרב בצעדי ענק, אך ההנהגה הבריטית עסוקה בעיקר במלחמה עצמית. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, שנכנס לתפקיד רק ביולי האחרון, מושך לצד אחד, הפרלמנט הבריטי מושך לצד שני, הזמן עובר, והאי-וודאות רק הולכת וגדלה.

השבוע היה דרמטי במיוחד. חברי הפרלמנט הבריטי, שחששו שג'ונסון יוביל לפרישה חד-צדדית מהאיחוד האירופי, הצליחו לסנדל את ראש הממשלה. חברי האופוזיציה ביחד עם מורדים ממפלגתו של ג'ונסון העבירו חוק שמונע פרישה ללא הסכם, ובהמשך גם הצליחו לסכל את רצונו לצאת לבחירות בזק. השבוע הבא יהיה כנראה דרמטי לא פחות, כשעדיין יש סיכוי לסבב בחירות בממלכה המאוחדת. בינתיים התקשורת הבריטית מתחילה לאבד סבלנות, ותוקפת את הממשל בחוסר הבושה הייחודי לה.

פוטושופ מעליב, משחקי מילים גסים והשתלחות בוטה בפוליטיקאים? נראה כי פארסת הברקזיט גרמה לעיתונים הבולטים במדינה להוציא את התותחים הכבדים. אלה השערים הבולטים ביממה האחרונה.

"האם זו התרנגולת המסוכנת ביותר בבריטניה?", שואל השער של הצהובון הבריטי "הסאן". ראשו של מנהיג האופוזיציה ג'רמי קורבין הושתל על גוף תרנגול. זאת כתגובה לכך שג'ונסון קרא לו "תרנגולת" לאחר שהצביע נגד בחירות הבזק. ג'ונסון ציין אתמול כי קורבין הוא "הראשון בהיסטוריית מנהיגי אופוזיציה שלא רוצה ללכת לבחירות".

Tomorrow's front page: Seething Boris Johnson branded Jeremy Corbyn a "chicken" after the Labour leader blocked a snap General Election https://t.co/LtUUcvuyTm pic.twitter.com/EA4XnjhAPu - The Sun (@TheSun) September 4, 2019

ב"דיילי מייל" גם ביקרו את קורבין, אבל שם הלכו על גישה מתונה יותר. העיתון האשים את קורבין בכך שהוא תוקע את הברקזיט, ולצד תמונות של מנהיג האופוזיציה נכתב בגדול: "קורבין משתפן מהבחירות". ב"דיילי מייל" גם הזכירו לקוראים כי רק לפני שלושה ימים קורבין עוד דרש ללכת לבחירות.

ה"דיילי מירור" הבריטי הכריז כי ג'ונסון הוא ראש הממשלה הגרוע ביותר, מאז ראשת הממשלה הקודמת. בשער גם טרחו לצרף את תמונה של תרזה מיי כדי שלא יהיה מקום לבלבול לגבי מי הגרוע ביותר. בעיתון ציינו גם כי ג'ונסון הפך ל"ראש הממשלה הבריטי הראשון שהפסיד בשלוש ההצבעות הראשונות שלו בתפקיד בפרלמנט".

"הסאן" הסקוטי ביקר את חוסר ההצלחה של ג'ונסון על-ידי משחק מילים בין זקפה ובחירות, שבאנגלית יש דמיון באופן הגייתן. השער של העיתון זועק (בתרגום חופשי מאוד) כי "ג'ונסון הרופס לא מצליח להעמיד בחירות בזק".

Today's front page:



Boris Johnson denied snap General Election until 'no deal' Brexit blocked pic.twitter.com/7GT0p502sL - The Scottish Sun (@ScottishSun) September 5, 2019

ג'ונסון וקורבין הם לא היחידים שנמצאים במרכז תשומת-הלב. יו"ר הקואליציה ג'ייקוב ריס-מוג אומנם לא זכה לשערי עיתונים, אבל הוא מככב בטוויטר ביממה האחרונה. הסיבה? ריס-מוג נתפס מנמנם בהפגנתיות על ספסלי הפרלמנט בזמן שהאופוזיציה שטחה את טענותיה נגד ראש הממשלה.

The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS - Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019

כמובן שזמן קצר לאחר מכן הרשת התמלאה בממים שצוחקים על יו"ר הקואליציה המזלזל.

Paint me like one of your French girls pic.twitter.com/iIzLUwrcmy - Donaeld The Unready (@donaeldunready) September 4, 2019