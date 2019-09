נתניהו טען כי הרשות הפלסטינית קראה רשמית להצבעה נגדו. האם זה נכון?

ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר היום כמה וכמה פעמים על הטענה לפיה הרשות הפלסטינית יצאה בהודעה רשמית לערבים בישראל לצאת להצביע נגדו. כך למשל בדברים שאמר היום בצהריים בתחנה המרכזית בירושלים טען נתניהו: "הרשות הפלסטינית יוצאת בהודעה רשמית, אני מצטט: 'צאו להצביע להפיל את נתניהו'". במקביל, אותו המסר נכתב גם במודעה שעלתה בחשבון הטוויטר של נתניהו ובעמוד הפייסבוק הרשמי של הליכוד, שזכו עד כה ליותר מאלף שיתופים.

עם זאת, לא נמצאה כל הודעה רשמית כזו של הרשות הפלסטינית. בשיחה שערכה "המשרוקית של גלובס" עם גורמים ברשות, נמסר שהודעה כזו לא הייתה ולא נבראה. גם שר הרשות לעניינים אזרחיים חוסיין א-שייח צייץ הכחשה לקיומה של הודעה כזו, ואפילו בדף הפייסבוק הרשמי של הפת"ח חזרו על ההכחשה.

#Netanyahu's accusations &some Likud members of the PA's interference in the Israeli elections are false.This justifies the continuation of the rabid campaign against the PA&its leaders.We view these elections to be an internal Israeli affair&this is our consistent&clear position