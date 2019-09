משבר האקלים: מיליונים הפגינו ברחבי העולם. צפו בתמונות המדהימות

הפגנות מחאת האקלים סחפו בסוף השבוע מיליונים ברחבי העולם: כ-5,225 אירועי מחאה מתקיימים בכ-185 מדינות על פני 7 יבשות תחת המסר "הבית שלנו עולה באש, דורשים צדק אקלימי עבור כולם".

בניו יורק לבדה התאספו מאות אלפים למחאת ענק, בה נאמה גרטה טונברג, האקטיביסטית השוודית בת ה-16 המועמדת כעת לפרס נובל על פועלה, שוהה כעת בניו יורק לקראת אסיפת האו"ם בשבוע הבא.

מחאת האקלים בניו יורק / צילום: רויטרס EUTERS/Shannon Stapleton

עיריית ניו יורק הודיעה מראש כי תאפשר למיליוני תלמידיה לצאת להפגין ולא לפקוד את הכיתות. "עיריית ניו יורק עומדת עם התלמידים, הם המצפון שלנו", אמר ביל דבלסיו, ראש עיריית ניו יורק.

מחאת האקלים בניו יורק / צילום: רויטרס EUTERS/Shannon Stapleton

"מגיע לנו עתיד בטוח ואנו דורשים עתיד בטוח", אמרה טונברג מעל הבמה לקול תשואות אלפי המפגינים שמילאו את הרחובות. "כולנו חיים כאן, וזה לא הבית של הצעירים יותר. המצב משפיע על כולנו. למה אנחנו הולכים ללמוד עבור עתיד שנלקח מאיתנו? שנגנב מאיתנו?

A view through the crowds... #ClimateStrike protestors gathered at Merrion Square, Dublin #FridaysForFuture pic.twitter.com/vKIfJGra4B - Philip Bromwell (@philipbromwell) September 20, 2019

גרטה טונברג, מחאת האקלים בניו יורק / צילום: REUTERS/Shannon Stapleton

"יש אנשים הטוענים שעלינו ללמוד ולהיות מדעני אקלים, או פוליטיקאים. כך, בעתיד, נוכל לפתור את משבר האקלים", הוסיפה טונברג. "אבל עד אז, זה יהיה מאוחר מדי. אנחנו צריכים לפתור את זה עכשיו".

מחאת האקלים בניו יורק / צילום: רויטרס EUTERS/Shannon Stapleton

המחאה סחפה מיליוני ילדים, צעירים ומבוגרים לא רק בניו יורק. הפגנות ענק התקיימו ברחבי העולם, בין היתר בפיליפינים, אוגנדה, קניה, יפן, דרום אפריקה, ברזיל, פקיסטן, וגם בישראל.

Climate change is not a possibility for the distant future, it is the REALITY OF TODAY!!! It’s time to rise before it’s too late. We support you, climate strikers. With love and hope from Antarctica.#ClimateStrike #FridaysForFuture pic.twitter.com/Z4AoIuPXWw - Dr. Kim Bernard (@psycho_kriller) September 20, 2019

School strike Week 33 and part of the global #ClimateStrike to demand urgent #ClimateAction in Uganda @GretaThunberg pic.twitter.com/Haf0rftNfJ - Leah Namugerwa (@NamugerwaLeah) September 20, 2019

טונברג היא ההשראה וזו שסחפה את העולם לשביתות הענק, כאשר החלה לפני כשנה לשבות בימי שישי מול הפרלמנט השבדי והצליחה להניע מיליונים ברחבי העולם למחאת ענק.

התנועה שהקימה, fridaysforfuture#, סוחפת המוני ילדים שמקימים סניפים מקומיים שלה ומוחים במדינותיהם.

בעוד העובדות על הסכנות הטמונות במשבר האקלים המחריף ידועות מזה דורות אך זכו להתעלמות, טונברג, הצליחה להעלות את המודעות הציבורית, הפוליטית והתקשורתית ולהניע אזרחים לפעולה. השבוע, ב-23 בחודש, היא תנאם באספת האו"ם, לאחר מסע לארה"ב ביאכטה המונעת באמצעות אנרגיה סולרית.

School strike Week 33 and part of the global #ClimateStrike to demand urgent #ClimateAction in Uganda @GretaThunberg pic.twitter.com/Haf0rftNfJ - Leah Namugerwa (@NamugerwaLeah) September 20, 2019

Primary school pupils call for climate action. #FridaysForFuture #ClimateStrike in Abuja, Nigeria.

We want #ClimateJustice. Is time for leaders to walk the talk on climate action. pic.twitter.com/BseuTQ5S0h - Oladosu Adenike (@the_ecofeminist) September 20, 2019

מחאת האקלים בניו יורק / צילום: רויטרס EUTERS/Shannon Stapleton

מחאת האקלים בניו יורק / צילום: רויטרס EUTERS/Shannon Stapleton