בצל ההפגנות נגד א.סיסי: הופסק המסחר בבורסה המצרית לאחר צניחה של 5%

חוסר היציבות אצל המדינה השכנה נמשך. המסחר בבורסה המצרית הופסק היום (א') לאחר שמדד המניות המרכזי נפל ביותר מ-5%, בהמשך להפגנות נגד נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, במחאה נדירה נגד השליט שמנהיג יד ברזל נגד מתנגדיו מאז עלה לשלטון בהפיכה צבאית ב-2013. המחאה, שאורגנה ברשתות החברתיות, הוצתה בסוף השבוע האחרון בעקבות פרסומים של איש עסקים גולה על שחיתות בשורות השלטון והצבא, שמחזיק בסמכויות רבות תחת הנהגתו של א-סיסי.

זו הפעם הראשונה של השהיית המסחר מאז שנת 2016, כאשר תוכנית הרפורפמות הכלכליות התלת שנתית נחסמה על ידי קרן המטבע הבינלאומית, פיחות המטבע והשתת צעדים מגבילים. סיסי קיבל מיליוני דולר בהלוואות מקרן המטבע ב-2016, תמורת הסכנה לנייד את הלירה המצרית ולצמצם את ההוצאה החריגה על סבסוד אנרגיה לתושבים. השינויים הללו ייצבו את הכלכלה הרחבה אך היו מאד לא פופולריים בעיני המצרים, שמשכורותיהם נשארו ללא שינוי כאשר מחירי מוצרי יסוד כמו מזון, בנזין ותרופות נסקו.

לפני השהיית המסחר היום, מנייתה של Orascom Investment נפלה בכ-10%, מנייתה של חברת הברזל Ezz צנחה ב-9.9%, ומניית Pioneers נפלה ב-9.65%.

"Why does Sisi starve us while he lives in luxurious palaces?"



Anger in Egypt continues as protesters take to the streets demanding the resignation of President Abdel Fattah el-Sisi. At least 74 have been arrested. pic.twitter.com/grKpIEKY6X