"אני רוצה שהבנות שלי ידעו שאני עושה הכל עבור העתיד שלהן"

שבוע רצוף באירועים ומחאות בנושא האקלים, שכלל את נאומה הבלתי נשכח באו"ם של מי שהפכה להיות סמל המחאות הנערה השבדית גרטה טונברג, נחתם ביום בהפגנות ותהלוכות שהתקיימו בכ-6,400 מוקדים ב-170 מדינות, בהן גם בישראל.

בצעדה בתל אביב, שהתחילה ברחבת בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי עד לסיומה בכיכר הבימה, השתתפו כ-3,000 מפגינים, שדרשו הכרה במשבר האקלים ככזה המחייב שינוי קיצוני מידי. לאורך הצעדה קראו המפגינים, "העם דורש צודק סביבתי".

בצומת הרחובות ההומה, אלנבי פינת רוטשילד ערכו המפגינים אקט של "התמוטטות" - במסגרתו עצרו את התנועה כשהם שכובים על הכביש למשך דקות ארוכות.

רוב המשתתפים היו בני נוער, רבים מהם הגיעו מכל חלקי הארץ. הם צעדו יחד עם נציגי ארגוני סביבה בהם 'המרד בהכחדה', 'מגמה ירוקה', 'שומרי הבית' המוחים נגד הקמת אסדות הגז ואחרים. גם נציגים מהמגזר העסקי, בהם של חברת סודה סטרים, לקחו חלק בהפגנות היום. המעורבות העסקית צוברת תאוצה כשיותר חברות מפנימות את האחריות שיש להן כיצרניות וכמשווקות - תופעה שבולטת גם במגזר העסקי בארה"ב, ברוח הפוכה לזו שמפגין הנשיא דונלד טראמפ, שדווקא נוקט במהלכים הפוכים של הפחתת רגולציה על תעשיות מזהמות אחרי שנטש את הסכם פריז. טראמפ שלא נכח בנאומה של טונברג השבוע באו"ם טרח לצייץ בזלזול מה כי היא ילדה נחמדה שטמון לה עתיד מזהיר. ובינתיים, במדינות שונות בעולם נערכו אינספור הפגנות כשהנושא צובר תאוצה, וטוב שכך.

Taiwanese youths have marched barefoot from Taipei's Ximending to the #FridaysForFuture #ClimateStrike at the Legislative Yuan in an art performance to highlight the impact of climate change to their future, and how their future will be bleaked if carbon emissions are not reduced pic.twitter.com/0LTBxzfnjC