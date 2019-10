שגרירויות ישראל ברחבי העולם הודיעו: סוגרות את השערים

מספר רב של נציגויות ישראל ברחבי העולם פרסמו בחשבונות המדיה הדיגיטלית היום בבוקר הודעות על סגירת שעריהן בשל שביתה ו/או העדר תקציבים לדיפלומטים הישראלים.

"מצטערים אנחנו סגורים", נכתב בעמוד הכניסה לאתר האינטרנט של הקונסוליה הישראלית בטורונטו, ובחשבון הטוויטר נוספה ההודעה הבאה "כל נציגויות ישראל בעולם יהיו סגורות ביום רביעי 30 באוקטובר, בשל סכסוך עבודה עם משרד האוצר הישראלי.

Our consulate and all Israeli diplomatic missions around the world will be closed tomorrow, Wednesday, October 30, 2019, due to a labour dispute with the Israeli Ministry of Finance. For additional information, visit our Facebook page. https://t.co/sNJq0Gaqlr