"תוצאות אופטימליות ואפקטיביות - זה מה שנדרש כיום מעורכי דין, שם האתגר ושם אנו נחושים להוביל"

הכתבה בשיתוף BCLP

העולם העסקי, כמו הסביבה כולה, משתנה בקצב מהיר. משרות שבעבר היו מבוקשות במיוחד נעלמו כליל מהמפה, מאפיינים מובהקים של קהיליות עסקיות שלמות השתנו מן הקצה אל הקצה ותפקידם של בעלי מקצוע רבים התעדכן, השתדרג והתרחב למחוזות חדשים.

אחת המגמות הבולטות בהקשר זה היא הציפייה מאנשי מקצוע שונים - בעיקר בעולם המקצועות החופשיים - להפוך ממומחים בתחום אחד, ספציפי ומוגדר, למומחים רב-תחומיים השולטים גם בתחומים המשיקים לתחום עיסוקם, אף אם אינם חלק ממנו. אחד המקצועות שחווה את השינוי הזה בצורה הבולטת ביותר הוא תחום עריכת הדין: מאנשי מקצוע מומחים למשפט בלבד, הופכים עורכי הדין של היום לגורמים המעורבים במגוון החלטות עסקיות ואסטרטגיות של הלקוח, ונדרשים לסייע בגיבושן.

"ברור לנו כבר זמן רב כי בשוק המשפטי התחרותי של ימינו הלקוחות מצפים מעורכי הדין שלהם ליותר", מספרת בגילוי לב ליסה מייהיו (Lisa Mayhew), אחת משני השותפים המנהלים של פירמת עריכת הדין הגלובלית BCLP.

מי שמעוניין להבין לעומק את עולמן של פירמות עריכת הדין הגדולות בעולם, כדאי שיקשיב לדבריה של מייהיו - העומדת בראש פירמה בת 31 משרדים ויותר מ-1,400 עורכי דין הפרוסים באמריקה, אירופה, המזרח הרחוק והמזרח התיכון (בישראל, אגב, הפירמה אינה מעניקה ייעוץ משפטי מקומי, אלא רק ללקוחות ישראליים הפועלים בחו"ל). ל-BCLP הכנסות שנתיות של כמיליארד דולר, ובין לקוחותיה נמצאים כ-40% מחברי רשימת ה"פורצ'ן 500" היוקרתית (דירוג חברות אמריקאית לפי הכנסה גולמית). היא מתמחה במשפט מסחרי ומייעצת בתחומים רבים: נדל"ן, מיזוגים ורכישות, טכנולוגיה (החל מפינטק, קרי טכנולוגיות של שירותים פיננסיים, ועד לאג-טק, היינו טכנולוגיות חקלאיות), הגנת המידע והסייבר, רגולציה, הנפקות וגיוס הון, מימון, עסקאות, דיני עבודה, קניין רוחני, ליטיגציה ויישוב סכסוכים בינלאומי.

בין היתר, היא מייעצת לכ-150 לקוחות ישראליים מתחומים מגוונים, הפועלים בשווקים גלובאליים, דוגמת אמדוקס, עמיעד מערכות מים, בנק הפועלים, בנק לאומי, Lumenis, נייס ופלייטיקה. לאחרונה, ליוותה הפירמה גם את עסקת מכירת חברת SafeCharge של טדי שגיא ואת מכירת MIYA של שרי אריסון לקרן ההשקעות הבינלאומית BRIDGEPOINT, וכן ייעצה לאל על לגבי עסקת המימון שעשתה עם בנק יפני לצורך רכישת מטוס ה-787 החדש בצי.

המנכ"לית מייהיו ביקרה בעצמה בישראל בספטמבר האחרון, בשל העניין הרב של הפירמה בשוק הישראלי, לאור מספר הלקוחות העולה בהתמדה וכן נוכח המטרה ששמה לעצמה הפירמה להיות המובילה בייצוג ישראלים בחו"ל. "אני רואה את עצמי ואת הלקוחות שלי כשותפים עסקיים - וכך אני בטוחה שכל עורכי הדין אצלנו נוהגים: אנחנו מכירים את העסק של כל אחד מלקוחותינו על בוריו, את התעשייה שבה הם פועלים, את האתגרים עימם הם מתמודדים בזירה המשפטית וגם מחוצה לה ואת התחומים שהם באים עימם במגע. ההתמקצעות הזו היא המטרה העליונה שלנו. כך אנחנו מדגימים מצוינות משפטית ומסייעים ללקוחות שלנו למצוא פתרונות פרקטיים ויצירתיים. הלקוחות שלנו כבר מצפים מאיתנו לעשות זאת בצורה יעילה, תוך הכרת מכלול הצרכים והאתגרים שלהם".

"הקצב המהיר של השינויים והעדכונים בעולם המשפט לא מראה סימני האטה, ולכן האופן שבו נהגו לספק שירותים משפטיים כבר לא מייצג את כל מה שהלקוחות מצפים לו", ממשיכה מייהיו. "אנו מזהים כי הלקוחות מעוניינים להבטיח כי הם ישלמו עבור תוצאות, שיהיו אפקטיביות ומיטביות ביחס לאתגרים או לסוגיה שהלקוח מתמודד עמה, וכי הן יושגו באופן יעיל, אופטימלי וחכם. במילים אחרות, בניגוד לעבר - הלקוחות כבר לא מעוניינים לשלם על שעות עבודה של היועצים המשפטיים שלהם, אלא על התוצר של השעות האלו ועל השגה יעילה שלו. זהו האתגר ואנו נחושים לעמוד בו ולהוביל".

לא רק עסקים ורווח - אלא פעילות עסקית עם ערך לקהילה

כבר כעת אפשר לראות איזה תהליך עובר עולם עריכת הדין, בטח ובטח במגרש של הגדולים, אך זוהי רק תחילת הדרך. פירמות עריכת הדין הגדולות הבינו בשנים האחרונות כי הן צריכות לחשוב בצורה רוחבית, סביבתית, חברתית ולא רק במובנים עסקיים גרידא. הן הפנימו כי הכוח שיש בידיהן יכול לשמש אותן כדי להביא לשינויים כוללים בסביבה שלהן ובכל מקום שבו הן פועלות, תהא זו סביבה עסקית, מוסדית או ציבורית.

פירמת BCLP מהווה דוגמה לכך: מרגע שבוצע המיזוג הגדול בין שתי הפירמות שמרכיבות כיום את החברה (שאליו עוד נגיע בהמשך), היא הציבה בראש מעייניה שני ערכים מרכזיים: גיוון והכלה. שני אלו נוכחים בכל היבט ובכל מישור שבהם נוגעת הפירמה. "כבר כשהתחיל שלב מוקדם בדיוני המיזוג היה ברור שלפירמה הממוזגת תהיה התחייבות מעמיקה לנושא הגיוון וההכלה", מספרת מייהיו. "ממש לאחרונה פרסמנו את אסטרטגיית הגיוון וההכלה שלנו, שמתמקדת בארבעה תחומים עיקריים שבהם נכון וחשוב לדחוף את נושאי השוויון והקידום: התרבות הארגונית, מאגר הכישרונות, אחריות הגורמים המנהיגים והמובילים בפירמה והמחויבויות החוץ־ארגוניות שלה.

לפרטים על פעילות פירמת BCLP הקליקו כאן>>

"בהתאם לכך מינינו ועדה של שותפים ומנהיגים בתוך הפירמה, שהרכבה גלובאלי ושכוללת חברי דירקטוריון שאחראים על הוצאה לפועל של התוכנית האסטרטגית. נוסף על כך, ל-BCLP מנגנונים שנועדו במיוחד להבטיח גיוון איכותי ורב יותר בתוך הפירמה בכל תחום, החל בקידום זכויות חברי הקהילה הגאה, דרך יצירת מגוון עובדים בכל הנוגע למוצא, מגדר ורקע סוציאלי, ועד צמצום הפערים בכל הנוגע להעסקת נשים אל מול גברים, החל משכר ועד לנוכחות - ובמיוחד בשכבת השותפים, שבה הפער בין השתתפות נשית לגברית בולט יותר. משהו נוסף שאני גאה בו היא השקת רשת עמיתים בשם Global LGBTQ* Allies Network, שהוקמה לפני חצי שנה. מטרתה היא קידום זכויות הלהטב"ק ומודעות לפעילות הקהילה ומאבקה, והיא כוללת גם בוגרים רבים של הפירמה, ופועלת גם מחוץ לתחומי הפירמה עצמה, בניסיון להשפיע על קהלים רחבים יותר".

כאן מתעכבת מנכ"לית BCLP כדי להסביר מדוע הגיוון וההכלה הם עקרונות כה חשובים דווקא בגופים גדולים, וכיצד הם יכולים וצריכים להפוך מרעיון לכלים שימושיים המכתיבים מציאות: "גיוון אף פעם לא יכול להיות נושא 'שבא מהמיעוט, למען המיעוט'. להפך: חיוני שכל אחת ואחד ירגישו אחראים לקידום הנושא. לדוגמה, גברים לבנים סטרייטים - ובעיקר הצעירים שבהם - הם מפתח חשוב בדרך לשיפור הגיוון במקומות העבודה שלהם. דוח שנכתב על ידי 'בוסטון קונסלטינג גרופ' (BCG, אחת מחברות הייעוץ הגדולות בעולם), שכותרתו 'כיצד יכולים גברים בני דור המילניאלס לעזור לשבור את תקרת הזכוכית', ממחיש את הנקודה הזו מצוין: הוא מצא שב-96% מהחברות שבהן גברים צעירים היו מעורבים באופן אקטיבי בקידום הגיוון המגדרי, אכן נעשתה התקדמות מעשית ומשמעותית בנושא. לצורך השוואה, בחברות שבהן גברים לא היו שותפים פעילים לקידום הנושא, רק ב-30% נרשמה התקדמות משמעותית".

בעולם התאגידים הגדולים ופירמות הייעוץ המובילות, נדיר למצוא נשים בעמדה בכירה - ולא כל שכן בעמדה הבכירה ביותר, כמו זו של מייהיו. הן באירופה והן בארה"ב, בהן מתרחשת עיקר פעילות הפירמה, היא כמעט בודדה בנוף . כשהיא מספרת על תפיסתה לגבי מקומן של נשים בתפקידים בכירים בעולם שעדיין נחשב ונתפס "גברי" במהותו, ניכרת חשיבותו עבורה: "לעצם היותי אישה בתפקיד המנכ"ל אין השפעה על הדרך שבה אני ממלאת את תפקידי, אבל אני בוודאי מודעת למצב הזה ולאחריות שהוא מטיל על כתפי. ממש כשם שיתר האנשים שפועלים בסביבתי מודעים לכך שמדובר בתופעה שאינה שכיחה בעולמות שלנו - נשים הממלאות תפקידים עסקיים בכירים - יש לי אחריות בהמחשת העובדה שנשים יכולות להוביל ולמלא תפקידי הנהגה, ושהן יכולות לשאוף לכך. אלמלא היה כך, נשים הנמצאות בשלבים מוקדמים יותר בדרכן המקצועית עשויות היו לוותר על שאיפות דומות, מהסיבה הפשוטה - שאינך יכולה להיות מה שאינך יכולה לראות (You Can’t be what you can’t see)".

מיזוג חוצה יבשות - ושירות לעשרות לקוחות ישראלים

פירמת BCLP, גוף גדול ומורכב בכל קנה מידה, היא תוצר של מיזוג בין שתי פירמות עריכת דין גדולות - האחת מאנגליה (BERWIN LEIGHTON PAISNER) והשנייה מארה"ב (BRYAN CAVE). המיזוג הגדול הושלם באפריל 2018, לאחר יותר משנה של דיונים מקדימים, ובסיומו נוצרה פירמת עורכי דין גלובלית ממוזגת במלואה, שמתפקדת כישות אחת.

כיום, בארצות הברית לבדה מפעילה הפירמה 22 משרדים, הכוללים גם תחומי מומחיות ייחודיים. מייהיו מציינת כי ההתמחויות הספציפיות האלו מתאימות פעמים רבות לצרכיהם של שחקנים ישראלים רבים בשוק העולמי: סייבר, אוטומוטיב, פינטק (טכנולוגיות של שירותים פיננסיים), מידע ודאטה (בדגש על ייעוץ לגבי GDPR ו-CCPA), CFIUS (המגבלות החלות על השקעות זרות בארה"ב ואשר יש להן השלכה רבה על חברות ישראליות המבקשות לגייס כספים בחו"ל וכן על חברות המעוניינות להשקיע בארה"ב), אג-טק (חקלאות טכנולוגית), פוד-טק ועוד.

עורכי הדין הרבים של הפירמה מעניקים שירות משפטי מקיף, תוך שימת דגש על שיתוף פעולה חוצה מדינות וחדשנות. אכן, בשנים האחרונות מדורגת BCLP באופן עקבי כפירמת עוה"ד החדשנית ביותר ("World's Most Innovative Law firm"). בהתייחס לכך מסבירה מייהיו כי "הגישה שלנו לחדשנות היא כאמור גישה מבוססת פתרונות. לדוגמה, הפירמה מציעה שירותי ייעוץ ללקוחות שנועדו לסייע להם באופטימיזציה של תפעול היחידה המשפטית או הצוות המשפטי שלה. נוסף על כך השקנו מערכת בשם Clear/Cut שמהווה כלי מדידה מוקדם, שמאפשר ללקוחות לבצע הערכה ראשונית של הליכי ליטיגציה שהם מעורבים בהם, בוררות או נושאים הנמצאים תחת חקירה. החידוש הטכנולוגי האחרון שלנו נקרא BCLP Cubed - שירות חדש שמשלב ייעוץ משפטי מורכב לצד השירותים המשפטיים הניתנים באופן קבוע למרבית החברות העסקיות. זו למעשה פלטפורמה משולבת שמציגה דרך חדשה למתן שירות ללקוחות, בדגש על יעילות, אפקטיביות, הפחתת עלויות ושימוש בתובנות מבוססות נתונים".

נכון להיום מטפלת הפירמה בכ-150 לקוחות ישראליים מתחומים שונים, שנהנים משירותיהם של כ-70 עורכי דין. המנכ"לית מייהיו ביקרה בעצמה בישראל בספטמבר האחרון, בשל העניין הרב של הפירמה בשוק הישראלי ולאור מספר הלקוחות העולה בהתמדה. "השוק המשפטי בישראל ידוע הן בתחרותיות שלו והן באיכות המקצועית המצוינת שלו, ואני נהנית לעקוב אחרי ההתפתחויות בו", אומרת מייהיו. "היינו הפירמה הראשונה הזרה הראשונה בסדר הגודל שלנו שהייתה לה נוכחות בישראל, כולל במהלך תקופות מאתגרות ביטחונית וכלכלית שבהן בחרנו להישאר כאן, שעה ששחקנים זרים רבים הדירו רגליהם מהאזור. בהתאם, ביקור בישראל ומפגש עם הלקוחות הישראליים שלנו, שהם חלק חשוב ומוערך עבור הפירמה מזה שלושים שנה, הוא תמיד מרתק ומוסיף רובד להבנה שלנו את הרקע של פעילות הלקוחות, אתגריהם וצורכיהם. דרך הייעוץ המשפטי שאנו מעניקים לחברות וליחידים מישראל, אנחנו גם מזהים את ה-DNA הייחודי שמיצב את ישראל כמובילה טכנולוגית עולמית, ומזהים את הסביבה הייחודית שבה נוצרה ה-STARTUP NATION. אני מקווה להמשיך וללמוד מהישראלים עוד, ולראות גם את שלב המעבר שלה ל-SCALEUP NATION (חברות שהפכו מסטארט-אפ לחברות יציבות - י.נ.), שרבים צופים שתאפיין את ישראל בשנים הקרובות".

מייהיו אף התייחסה לריבוי המיזוגים המאפיין את הזירה המשפטית המקומית: "אני בהחלט רואה הצדקה למיזוגים הרבים הנראים בין פירמות משפטיות בישראל. הן עבור משרדים הפועלים במדינה אחת והן עבור משרדים בינלאומיים, היכולת של הפירמה להציע ללקוחות ייעוץ מקיף וכולל במגוון תחומים ותתי־פרקטיקות הוא חיוני. עם זאת, בעיניי תנאי יסוד לכל מיזוג אפשרי הוא קיומה של תרבות דומה בקרב השותפים הפוטנציאליים למיזוג. בלי התאמה ברמת התפיסה העסקית והאישית של הפירמה והמובילים בה - אין טעם להמשיך ולבחון כדאיות של מיזוג פוטנציאלי מכיוונים אחרים".

לפרטים על פעילות פירמת BCLP הקליקו כאן>>