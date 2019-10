כך תעצימו את המותג שלכם באמצעות תוכן וידאו

הכתבה בשיתוף VEO

בחמש השנים האחרונות עבר תוכן הווידאו טרנספורמציה גדולה, כשהתחום הופך לנדבך מרכזי באסטרטגיית השיווק והמיתוג של חברות שונות. במהלך ההטמעה של תוכן וידאו בפלטפורמות השונות, נתקלים ארגונים גדולים במספר אתגרים. כך, למשל, עלותם היקרה של ימי הפקה ארוכים ומורכבים; גם העובדה שתוכן וידאו, ותוכן בכלל, הפך להיות חוצה פלטפורמות ומחייב התאמה לכל אחת מהן בנפרד היא אתגר משמעותי. מכאן עולה השאלה: מהם הפתרונות שעומדים לארגונים שמעוניינים להעצים את המותג שלהם ולמצב אותו בסביבה העסקית בה הוא פועל ולצורך כך חייבים לייצר וידאו מגוון ולפבלש אותו בפלטפורמות השונות.

מדי נסימיאן, המייסד והמנכ"ל של חברת "סאן אינטראקטיב" ושותף בסוכנותVEO - Content & Creative Agency, המתמחה בבניית ויצירת אסטרטגיית תוכן וידאו עבור מותגים וחברות B2B, מסביר כי "אסטרטגיית וידאו של מותג צריכה להתחיל מתוך מסע מתוכנן, שמראש לוקח בחשבון את כל הצעדים בדרך. את VEO הקמנו במטרה לספק פתרון עבור ארגונים ליצירת והפקת תוכן ווידאו שוטף לאורך השנה. גם היום יש ארגונים שמעלים תוצרים לפלטפורמות השונות, בלי חשיבה אסטרטגית. כל מה שצולם על ידם עולה לאוויר. מטרתנו היא לעשות סדר בתחום הזה", הוא מסביר.

מספר קטן של ימי הפקה לייצור תוכן וידאו לכל השנה

אחת הבעיות שעומדת מאחורי ייצור תוכן וידאו שוטף בארגונים היא העלות הגבוהה. "יום הפקה עולה הרבה מאוד כסף, לוקח זמן, דורש המון משאבים ואז בסופו של דבר חברות יוצאות ממנו עם סרטון אחד מאוד מושקע, שמן הסתם מאבד את הרלוונטיות שלו די מהר", מסביר רודריגו גונזלס, מייסד סוכנות VEO ושותפו של נסימיאן. "החוכמה היא להפיק את יום הצילום מתוך חשיבה אסטרטגית לטווח ארוך ותכנון מראש בהתאם לצרכי הארגון וליעדיו, ולמנף את תקציב המרקטינג השנתי, שבמילא משמש ליצירת תוכן לתחומים נוספים מעבר לפן השיווקי".

למגוון פתרונות קריאייטיב לארגוני B2B הקליקו כאן>>

אחד השירותים שמציעה סוכנות VEO היא חשיבה אסטרטגית בתחום הווידאו עבור ארגונים. במספר ימי צילום ובתכנון מראש, הסוכנות מסוגלת להפיק את כל תוכן הווידאו השנתי של הארגון. "אנחנו יושבים עם אנשי החברה, בונים את ה- StoryTelling (סיפור העלילה והמטרות - נ.ס.), שהכרחי בעולם התאגידי הרווי במסרים ומידע, מכינים את הקריאייטיב ואז מנצלים את ימי הצילום כדי לייצר חומר וידאו של 10-20 שעות. מהחומר הזה אפשר להפיק כ-50 תוצרים שונים, המשלבים קונספטים גרפיים ואנימטיביים, המבוססים על שפת המותג. בדרך זו הלקוח יכול להשתמש בסרטון חדש מדי שבוע", אומר גונזלס. הצילומים נערכים לרוב במשך תקופה קצרה ואז נותר לערוך את הגלם לאורך השנה על פי הצורך.

גונזלס ונסימיאן מביאים כדוגמה את חברת הטכנולוגיה נטאפ (NetApp), המתמחה במתן שירותי איחסון בענן לארגונים ולחברות גדולות. VEO מבצעת עבור החברה "תרגום" של עולם המונחים הטכני של איחסוןBig Data בענן, באמצעות קטעי וידאו קצרים ופשוטים. סירטוני וידאו שנועדו לאלו שאינם מומחים, ומסייעים להם להבין את השינויים שחלו בתחום אחסנת המידע ואת הפעילות של נטאפ ותרומתה לחברות וארגונים גדולים.

"התייחסנו בסרטונים להצעת הערך של החברה - הסברנו מה זה איחסון ענן, למה זה חשוב לחברות גדולות, איך עושים את זה, כיצד זה משפר את עבודות הארגון ועוד", מסביר גונזלס.

לאמץ חשיבה חוצת פלטפורמות

בשנת 2005, השיקה חברת אאודי דגם נוסף של ה-A3. לכאורה מהלך שגרתי שאינו נוגע כלל לעולם הווידאו. עם זאת, במהלך חוצה פלטפורמות יוצא דופן, הצליחה החברה לייצר את אחד הקמפיינים הזכירים ביותר עד היום, The art of the heist. כחלק מהקמפיין, יצרה החברה סיפור מסגרת של מעין משחק מציאות מדומה, שבמסגרתו דגם האבטיפוס של הרכב נגנב והקהל התבקש לסייע במציאתו.

בעוד שבטלוויזיה שודרו פרסומות בנושא שקוראים לצופים לסייע באיתור הרכב, הוקם במקביל בלוג ברשת שליווה את החיפושים אחר המכונית. בנוסף, ברחובות נתלו שלטי חוצות של הקמפיין וניתנו רמזים מבוססי מיקום, בכל מיני אתרים ברשת, בפרסומות ברחוב ועוד. כך המריצו אנשים להשתתף בחיפוש הרכב. סופו של הקמפיין היה כמובן במציאת הרכב ותחילת שיווקו.

הדוגמה של הקמפיין ממחישה את הרעיון של תוכן חוצה פלטפורמות, שכן בעוד שבאינטסגרם אנשים מדברים ב"סטוריס", בלינקדאין, לצורך העניין, חוויית הווידאו שונה. כמו כן, מעבר לייחוד של סוג התוכן, לכל פלטפורמה יש את הדרישות הטכניות שלה, אורך סרטון רצוי ואפילו את המדדים השונים שגורמים לתוכן לבלוט יותר, כמו לייקים ותגובות.

בעוד שבמקרה של אאודי, מדובר בחברת B2C שמנוסה יותר בעבודה ישירות מול הלקוחות, חברות B2B מתקשות יותר בנושא - וכאן, מסבירים גונזלס ונסימיאן, נכנסות חברות כמו VEO לתמונה. "הייחוד שלנו ב-VEO הוא תשתית ארגונית, שיטות עבודה ומתודולוגיה חדשנית המאפשרות מתן שירות יעיל ומשתלם", מסביר גונזלס. "אנשי הקריאייטיב, התסריט וההפקה שלנו חושבים על התוכן בצורה חוצת פלטפורמות. הקריאייטיב לא נתפר למסך אחד, אנחנו עובדים כל הזמן לפי התבניות של הפלטפורמות השונות. אנחנו יושבים עם ארגונים, מפרקים את אסטרטגיית הווידאו שלהם לחלקים ומצמידים מטרות לכל פלטפורמה בהתאם למאפיינים שלה. כל זאת באופן שלוקח בחשבון את הצרכים של ארגוני B2B ומסייע להם ליישם את היתרונות שמגיעים מעולמות ה-B2C ומעולמות תוכן אחרים".

"לתקשר את תהליך העשייה של החברה"

הדוגמאות שהוזכרו לעיל מעלות סוגיה נוספת. חברות B2C, שמורגלות לעבוד ישירות מול הלקוחות, נעזרות לשם כך בשירותיהם של משרדי פרסום. עם זאת, חברות B2B, לרוב, פחות נוטות להכיר בחשיבות של וידאו ככלי מקדם, למרות שגם בעבודה מול עסקים אחרים הוא מהותי, כפי שמציין גונזלס: "אחד הדברים שאנחנו תמיד מדגישים ללקוחות B2B, זה את החשיבות שבלתקשר את תהליך העשייה, ההתקדמות והפיתוח ללקוחות".

הוא נותן כדוגמה את חברת "לנדא-נאנו", מקבוצת "לנדא" של היזם בני לנדא, העוסקת בדפוס דיגיטלי באמצעות ננוטכנולוגיה. "יצרנו עבורם שפה בווידאו, שמלווה אותם לאורך תהליך הייצור ואז לקחנו את החזון הגדול של החברה, שאומר שהדפוס משתנה, הוא כבר לא יהיה מה שהוא היה פעם, ופירקנו אותו לחתיכות קטנות", הוא מסביר, "יצרנו להם את הקונספט שנקרא Landa - printing will never be the same again ובנינו סביבו שפה גרפית אחידה לכל הסרטונים שיפובלשו לאורך השנה".

איך מספרים את סיפור המותג שלכם בווידאו. לפרטים הקליקו כאן>>

חוץ מלנדא ונטאפ, שהוזכרו קודם לכן, סוכנות VEO מנהלת תקציבי תוכן וידאו עבור שורה של ארגוני B2B וביניהם אמדוקס, אמאזון, פלייטיקה, טבע ועוד. גונזלס מספר כי בעבודה מול החברות שהוזכרו באות לידי ביטוי התובנות וההתמחות שפותחו על ידי VEO: "תאגידים, בייחוד בעולם ה-B2B, השקיעו בעבר הרבה כסף ומאמצים בהפקת וידאו אחת, שהתלווה אליה מספר קטן של תוצרים יחסית. אנחנו, כאמור, מסייעים להם להפוך את תהליך הווידאו למתמשך ורציף ולכזה שמשתמש בחומרים שהחברה מעולם לא חשבה לתקשר החוצה. פיתחנו מערכת איחסון חומרים מיוחדת שעונה לצרכי הווידאו של כל חברה - בדומה למאגרים ויזואליים אונליין, אנו מייצרים מאגר חומרי גלם שהוא ספציפי בעבור כל ארגון. כך, בכל פעם שהסטודיו שלנו צריך להשתמש בארכיון הויזואלי של הלקוח ליצירת תוכן וידאו, הכל נגיש ונוח".

"בסופו של דבר", מבקש נסימיאן להדגיש, "חברות הפקת וידאו יש באלפים וכך גם אנשים יצירתיים. לקח לנו שנתיים בערך לגרום לאנשי מרקטינג להבין מה היכולת שלנו ואיך אנו יכולים לתרום להם בייצור שפה של וידאו למותג בצורה שהיא Cost Effective ולזמן ממושך".