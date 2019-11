האם האלגוריתם מאחורי כרטיס האשראי של אפל מפלה נשים?

מחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק פתחה בחקירה נגד בנק גולדמן זאקס, במרכזה נמצא כרטיס האשראי שהבנק הוציא בשיתוף פעולה עם ענקית הטכנולוגיה - אפל קארד. מטרת החקירה היא לבחון האם האופן בו נקבעת מסגרת כרטיס האשראי למשתמשי אפל קארד מפלה נגד נשים, והיא נפתחה בעקבות ציוץ של היזם דיוויד היינמייר הנסון, מייסד חברת הטכנולוגיה Basecamp, מסוף השבוע. לדברי הנסון, הוענקה לו מסגרת אשראי גבוהה פי 20 לעומת אשתו באפל קארד, למרות שדירוג האשראי שלה גבוה יותר.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work.