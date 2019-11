גנץ ונתניהו נענו לקריאת אדלשטיין לחידוש המו"מ על ממשלת אחדות

יו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין הודיע הערב (רביעי) כי הוא מתניע מחדש את המשא ומתן להקמת ממשלת אחדות ועוד הערב ייפגש בנפרד עם צוותי המשא ומתן של הליכוד ושל כחול לבן. "לפני כשבוע המנדט להרכבת הממשלה עבר לכנסת כשהוא שחוק, חבוט ומלווה בתחושות כעס ותסכול ציבורי עצום. כולם מבינים: ישראל מצויה בעיצומו של מצב חירום שלטוני שעלול להביא לקריסה כלכלית וחברתית. זו אכן אזעקת אמת. זהו רגע האמת של הפוליטיקה הישראלית. לא יהיה עוד רגע אחר. זהו הרגע לבחור בין מנהיגות לפחדנות. בין התחברות לכמיהת הציבור - כל הציבור - לבין משבר אמון קולוסאלי. זהו הרגע שצריך להגיד : enough is enough.

"לכן, פניתי היום לשני ראשי המפלגות הגדולות ובקשתי מהם להורות לצוותי המו"מ להיפגש איתי, כאן, עוד הערב, בלשכתי. להתכנס לניסיון אחרון להקים ממשלה ולמנוע בחירות נוספות. אני שמח להודיע לכם כי פנייתי נענתה בחיוב מצד שני המנהיגים ועוד הערב יחל הניסיון להחזיר את השפיות לישראל".

אדלשטיין ייפגש בתחילה בנפרד עם צוותי המו"מ: בחמש עם אנשי כחול לבן ובשש עם אנשי הליכוד. הוא יציג בפניהם מתווה לפתרון המחלוקת העיקרית על מועדי הכהונה ברוטציה. לפי הצעתו, נתניהו יהיה ראש הממשלה ראשון אך לתקופה קצרה.

סוגיית הנבצרות היא עדיין המוקש העיקרי בדרך לממשלת אחדות

המהלך של אדלשטיין הוא ניסיון למצוא עוד נוסחה לאחת מהבעיות המרכזיות שמנעו הקמת ממשלת אחדות: מועד היציאה לנבצרות והרוטציה בין נתניהו לגנץ. אדלשטיין מציע כי נתניהו יכהן ראשון, ויצא לנבצרות בטרם יחל משפטו בעוד כחצי שנה. או אז גנץ ישמש כממלא מקום לחצי שנה כפי שנכתב במתווה הנשיא, ואחר כך יכנס לכהונה רשמית ומלאה של ראש ממשלה למשך שנתיים לפחות. בתקופה הזו, מציע אדלשטיין כי נתניהו ישאר עם סמכות של ממלא מקום, וכן יהיה חבר הקבינט. לפי גורם המעורה במשא ומתן, ספק אם ההצעה הזו מספקת לכחול לבן שדורשת יציאה לנבצרות עם הגשת כתב האישום הרשמית, הצפויה בתוך חודשיים.

במגעים החשאיים שעליהם דיווחנו ב"גלובס" הושגה התקדמות רבה בסוגיה הזו, כאשר ההסכמה הייתה כי נתניהו יצא לנבצרות כשיהיה כתב אישום, אך לטענת בכירים בכחול לבן נתניהו סירב להתחייב שבתקופה הזו לא יפעל למימוש חסינות בכנסת. לדבריהם, הליכוד שינה ברגע האחרון את עמדתו ודרש כי נתניהו יכהן שנה כראש ממשלה בטרם יעביר את המושכות לגנץ. בליכוד אומרים כי כחול לבן העלו עוד ועוד דרישות בסוגיות דת ומדינה ודרשו לנטרל את השפעת החרדים לחלוטין, לפי אולטימטום של יאיר לפיד לגנץ, ולכן המשא ומתן כשל. בהצעת אדלשטיין מעורבים מתווכים נוספים, והיא נמסרה לגנץ ולנתניהו לעיון בטרם הסכימו לשלוח את הצוותים. משמע שניהם רואים בה בסיס להידברות.

נדמה שאצל גנץ המצב הפנים מפלגתי מורכב יותר ולבד מהתנגדות לפיד שני חבריו האחרים אשכנזי ויעלון שקודם לכן הסכימו למתווה הנשיא, דורשים שלא לכהן תחת נתניהו כלל. עם זאת, בכיר בסיעת כחול לבן אמר ל"גלובס" כי בסופו של דבר שלושת הרמטכ"לים לשעבר יצטרכו לעמוד מול העימות של עמידה על הסוגיה הפרסונלית הזו ומנגד המצב הבטחוני והכלכלי, הדורש ממשלה יציבה לאלתר.

כחול לבן: "לעשות כל מאמץ כדי למנוע בחירות שלישיות מיותרות"

מכחול לבן נמסר: "אנו מברכים על יוזמתו של יו"ר הכנסת כמו גם על כל דיאלוג שיוכל לקדם ממשלת אחדות רחבה בהובלת כחול לבן ביחד עם הליכוד, אשר תתבסס על קווי יסוד משותפים. יו"ר כחול לבן, רא"ל (מיל') בני גנץ, הנחה את צוות המשא ומתן, בראשות ד"ר יורם טורבוביץ ומר שלום שלמה לעשות כל מאמץ כדי למנוע בחירות שלישיות מיותרות ויקרות ולהיוועד עם יו"ר הכנסת עוד היום במטרה לדון בכך".

מהליכוד נמסר: "מברכים על הצעתו של יו״ר הכנסת יולי אדלשטיין בניסיון נוסף למנוע בחירות. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צוות המו״מ של הליכוד להיענות מיידית ליוזמה".