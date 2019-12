אשת השנה של מגזין "טיים": גרטה טונברג

מגזין "טיים" האמריקאי בחר היום בגרטה טונברג, פעלית האקלים בת ה-16, כאשת השנה שלו. טונברג, שהחלה לפני כשנה וחצי את מחאת האקלים הגדולה בהיסטוריה, נאמה הבוקר בפסגת האקלים וקראה למנהיגי העלם להפסיק להשתמש ב"חשבונאות חכמה ויצירת יחסי ציבור", כדי להימנע מפעולה אמיתית בנושא משבר האקלים. "הסכנה האמיתית היא כשפוליטיקאים ומנכ"לים גורמים לזה להיראות כאילו פעולה אמיתית מתרחשת, כאשר למעשה, כמעט ולא נעשה דבר מלבד הנהלת חשבונות חכמה ויחסי ציבור יצירתיים", אמרה טונברג.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6